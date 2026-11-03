ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଗଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଣବଜାର; ଫିକା ପଡ଼ିବ ଆଲୋକର ପର୍ବ, ବତୁରା ବାଣ ଗୋଟାଇ ଖୁସି ସାଉଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ପିଲା
ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଦିପାବଳୀ ପୂର୍ବରୁ ବାଣ ବେପାରୀଙ୍କ ମନରେ ଭରିଦେଇଛି ଦୁଃଖ । ଭାସିଯାଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଣ । ରାସ୍ତାରେ ପଡିଛି ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : November 3, 2026 at 5:58 PM IST
ଗଞ୍ଜାମ: ଆଜି ଯେଉଁଠି ପିଲାଠୁ ବୁଢାଙ୍କ ଗହଳି ଜମିଥାନ୍ତା, ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦିପାବଳୀ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ହସ ଖୁସିରେ ମସଗୁଲ ହୋଇ ଲେକେ ଭଳିକି ଭଳି ବାଣ କିଣୁଥାନ୍ତେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ବାଣ ବିକ୍ରି କରି ଭଲ ଦି ପାଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତେ ଦୋକାନୀ, ସେଠାରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାର କରାଳ ରୂପ ତାଣ୍ଡବରେ ସବୁକିଛି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କ କୋଳାହଳ ବଦଳରେ ରାଜ କରୁଛି ନିର୍ଜନତା ଏବଂ ଶୂନଶାନ । ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବତୁରି ଯାଇଛି ବସ୍ତା ବସ୍ତା ବାଣ । ଭାସିଯାଇଛି ଦୋକାନୀର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପାରିଶ୍ରମିକ । ଜିଲ୍ଲାର ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଖଣ୍ଡରା ଛକର ଦୃଶ୍ୟ... ରାସ୍ତାଘାଟରେ ମାଟି ସହ ବାଲି ଚରିଯାଇଥିବା ବେଳେ କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ ପଡିଥିବା ବତୁରା ବାଣକୁ ଗୋଟାଉଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲା । ରକେଟ୍ ବାଣଠୁ ଝୁରଝୁରି ରାସ୍ତାରେ ଲୋଟିଥିବା ବେଳେ ବାଣ ହୋଲସେଲ୍ ଗୋଦାମ ଛିନଛତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି । ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଗଗନ ଜେନାଙ୍କ ସହ ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ...
ଫିକା ପଡିବ ଆଲୋକର ପର୍ବ-
ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦିପାବଳୀ । ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳା ସାଙ୍ଗକୁ ଭଳିକି ଭଳି ବାଣ ଫୁଟାଇ ଖୁସି ମିଜାଜରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବେ ଲୋକେ । ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଜାରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି । ହେଲେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ମାଡରେ ଛାରଖାର ଗଞ୍ଜାମର ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଣ ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫିକା ପଡିବ ଆଲୋକର ପର୍ବ । କାରଣ ଭଲ ବେପାର କରି ରୋଜଗାର ଆଶା ରଖିଥିବା ବାଣ ଦୋକାନୀଙ୍କ ବନ୍ୟା ମାଡରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ତ । ଫଳରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ଯେ ଘରଦ୍ୱାର, ଚାଷ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଦିପାବଳୀ ପୂର୍ବରୁ ଭାସିଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଣବଜାର । ଯେଉଁ ପର୍ବକୁ ଲୋକେ ଘରଦ୍ୱାର ସଫା କରି, ଦୀପ ଜାଳି, ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଏବଂ ହସଖୁସିରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଚଳିତବର୍ଷର ଦିପାବଳୀ ଅନେକ ପରିବାର ପାଇଁ ଦୁଃଖ, ଅନ୍ଧକାର ଓ ଅସହାୟତାର ପର୍ବ ପାଲଟିବ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ ।
ଆବର୍ଜନା ଭିତରେ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଥରେ ସଜାଡ଼ିବାର ସଂଘର୍ଷ-
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା । ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖଦ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଦେଇଛି । ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପରେ ଅନେକଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକଙ୍କ ଆସବାବପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସଞ୍ଚିତ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଣିରେ ଭାସିଯାଇଛି । କେଉଁଠି ଘର ଭିତରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇନାହିଁ ତ ଆଉ କେଉଁଠି କାଦୁଅ ଓ ଆବର୍ଜନା ଭିତରେ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଥରେ ସଜାଡ଼ିବାର ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି । ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଯେଉଁଠି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ସେଠାରେ ଦିପାବଳୀ ପାଇଁ ଦୀପ, ବାଣ କିମ୍ବା ନୂଆ ପୋଷାକ କିଣିବା କଥା ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି । ଆଉ ଏଭଳି ସମୟରେ ଦିପାବଳୀ ପର୍ବ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଣ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବଜାର ମଧ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାସିଯାଇଛି ବନ୍ୟାଜଳରେ ।
ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହଜିଯାଇଛି ପର୍ବର ଖୁସି-
ଦିପାବଳୀ ପର୍ବ ପାଳନ ଏବଂ ବାଣ ଫୁଟା ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ । ଗୋଟିଏ ବିନା ଅଧୁରା ଅନ୍ୟଟି । ଆଲୋକର ପର୍ବ ସେଲିବ୍ରେସନରେ ବାଣ ଫୁଟାର ମଜା ଅଲଗା । ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ମାଳା ସାଙ୍ଗକୁ 'ଠୋ ଠା, ଢୋ ଢା' ଶବ୍ଦର ମଜା ଅଲଗା । ରକେଟ୍ ସର୍ଟଠୁ ଝୁରଝୁରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାଣ ଫୁଟାଇ ବେଶ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ । ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମରେ ବନ୍ୟା ପରେ ମହିଳାମାନେ ଘର ସଜାଇବା ବଦଳରେ ଘର ସଫେଇ କରିବା ସହିତ ଘର ମଧ୍ୟରେ ପଶି ଯାଇଥିବା ମାଟି ଓ କାଦୁଅକୁ ବାହାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିନ ମଜୁରିଆ ଓ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଜୀବିକା ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି । ଏଣୁ ଏଥର ଗଞ୍ଜାମର ଅନେକ ଘରେ ଦୀପ ଜଳିଲେ ବି ମନରେ ଖୁସିର ଆଲୋକ ଜଳିବା କଷ୍ଟକର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜାମରେ ଏହା କେବଳ ଏକ ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ପରିବାରଙ୍କ ନିରବ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କୋହ । ବନ୍ୟା କେବଳ ଯେ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଦିପାବଳୀ ପର୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଫିକା ପକେଇ ଦେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି । ଫଳରେ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେମିତି ହଜିଯାଇଛି ପର୍ବର ଖୁସି ।
ଭାସିଯାଇଛି ବାଣ ବଜାର-
ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ପକ୍ଷରୁ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ସମୟରେ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁରେ ଦୀପାବଳୀ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବାଣ ବଜାରକୁ ବନ୍ୟା କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭସାଇ ନେଇଛି ତାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ବନ୍ଯାର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରହିଥିଲା ଯେ ବାଣ ଦୋକାନର ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ରୂପେ ପଡିରହିଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଣ ବନ୍ଯା ପାଣିରେ ଭାସିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭିଜି ରହିଥିବା ଭଳିକି ଭଳି ବାଣ ପ୍ୟାକେଟ ରାସ୍ତାରେ ପଡିରହିଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ଅନେକ ଗୋଟାଇ ନେଉଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଏବଂ ଶିଶୁ ମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବତୁରା ବାଣକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ତେବେ କେବଳ ଗଞ୍ଜାମର ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲିଥିବା ଅନେକ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଣ ବଜାର ଏଭଳି ବନ୍ଯା ପାଣିର ପ୍ରକୋପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବନ୍ୟାରେ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଆସିକା କପଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀ; ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସାମଗ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର