ଗଜପତିର 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ; ଦୀର୍ଘ 4ଦିନ ପରେ ସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର
ଜିଲ୍ଲାର 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନାଳରେ ଭାସିଯାଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : October 30, 2026 at 6:17 PM IST
ଗଜପତି: ବାତ୍ୟା ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବେହାଲ ହୋଇପଡିଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ଚାରି ଦିନ ପରେ ଏବେ ସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଆସୁଛି । ଉଜୁଡିଯାଇଥିବା ରସ୍ତା ମରାମତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ରାସ୍ତା ସଫେଇ କାମ ଆଦି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ହେଲେ ବିପଦ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଳିନାହିଁ । ତେଣୁ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖି ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉପୁଜିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମାଇକ ଯୋଗେ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ସର୍ଭେ ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।
ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଏବେ ବି ଜଳବନ୍ଦୀ-
ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପ୍ରଭାବରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ଗୁରୁବାର ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅହେତୁକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ବଂଶଧାରା ଓ ମହେନ୍ଦ୍ରତନୟାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ରାୟଗଡ ବ୍ଲକ ଗଣ୍ଡାହାତୀ ପୁଞ୍ଚାୟତର ସିଙ୍ଗିପୁର ଗାଁର ଲୋକେ ଏବେ ବି ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 16ରେ ଢେଉ ଭାଙ୍ଗୁଛି ବନ୍ୟାଜଳ-
ସେହିପରି ରାସ୍ତା ଧୋଇଯିବା ଫଳରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଏକ ପ୍ରକାର ବାଗ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବା 326 ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ତପ୍ତପାଣି ଠାରେ ଧୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 16ରେ ବାହୁଦା ନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳ ଢେଉ ଭାଙ୍ଗୁଥିବାରୁ ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ ରହିଛି ।
କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆକଳନ-
ସେହିପରି ରାୟଗଡ ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡଳସାହି ନିକଟସ୍ଥ ରାଣିବାଡ ଘାଟି ରାସ୍ତା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇଯାଇଛି । ଫଳରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଠାରୁ ରାମଗିରି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ମୋହନା-ଲୁହାଗୁଡି ମଧ୍ୟ ଲେଡିବନ୍ଧ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ଧୋଇଯାଇଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇ ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି । ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତି ସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଅଲାରସିଂ ନାଳରେ ଭାସିଯାଇ ତିତଲି ଗାଁର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଏସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆକଳନ କରାଯାଇ ପୁନଃଉଦ୍ଧାର ଦିଗରେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲାର 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ-
ବାତ୍ୟା ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସ୍ଥିତି ବେହାଲ କରିଥିଲା । ବିଶେଷ କରି ମୋହନା, ଆର.ଉଦୟଗିରି, ନୂଆଗଡ ଓ ରାୟଗଡ ବ୍ଲକରେ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଏବେ ସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିଛି । ଜିଲ୍ଲାର 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ । 159ଟି ବିଦ୍ୟୁତ ପୋଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଅନେକ ଗାଁରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଡ ବଡ ଗଛ ଉପୁଡି ପଡି ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଗୃହକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି ।
ତେବେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପୁନଃଉଦ୍ଧାର ଓ ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହାର ସର୍ଭେ କରାଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସର୍ଭେ ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି । ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତି ବିପଦ ଟଳିନାହିଁ କହିଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ।
ବତ୍ୟା ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା । ଲୋକେ ନାହିଁନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ଏବେ ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଉଛି । ସ୍ଥିତିରେ କେବେ ସୁଧାର ଆସିବ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବେହାଲ ! ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ଜନଜୀବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି