ETV Bharat / state

ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟା: 19 ରାତିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା, ଆଲର୍ଟରେ ଗଞ୍ଜାମ-ଗଜପତି

Cyclone Threat Odisha: ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବଳ ଗୋଟାଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ଗଭୀର ଅବପାତ । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟା । ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ କରିପାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍‌ ।

Cyclone threat Odisha braces for heavy rain IMD issues alerts
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଅକ୍ବାନ (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 16, 2026 at 10:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବଳ ଗୋଟାଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଗଭୀର ଅବପାତ । ଆଜି(ସୋମବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ନେଇପାରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ । ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆସନ୍ତାକାଲି(ନଭେମ୍ବର 17)ରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାପରେ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ନଭେମ୍ବର 19 ରାତିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଥିବା ଏହି ଗଭୀର ଅବପାତ ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 8 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆସନ୍ତା 18ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

କେଉଁଠୁ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି ଗଭୀର ଅବପାତ ?

ଶ୍ରୀବିଜୟପୂରମ (ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ)ରୁ 680 କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମରେ, ଚେନ୍ନାଇ(ତାମିଲନାଡୁ)ରୁ 720 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବରେ, ବିଶାଖାପାଟନମ୍ (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ)ରୁ 820 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବରେ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର (ଓଡ଼ିଶା)ରୁ 940 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ।

କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ?

ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟ ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ଯରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ସେନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ ।

3 ଦିନ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା:

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏଥିସହ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରୁ ସକାଳୁ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 40ରୁ50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେହିପରି 19 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପବନର ବେଗ ଆହୁରି ବଢି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 70 କିମି ବେଗ ଛୁଇଁପାରେ । ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ନଭେମ୍ବର 18ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ଆସନ୍ତା 18 ପାଇଁ ଚେତାବନୀ:

ଆସନ୍ତା 18ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ 16ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

19 ତାରିଖ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ:

ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳର 3ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଉଛି ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି । ବାକି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଓରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ 50ରୁ 60 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

20 ତାରିଖ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ:

ଆସନ୍ତା 20ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଉଛି -ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା,ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ । ବାକି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଣିଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର; ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କ ଅଣ୍ଟା

TAGGED:

CYCLONE AKWAN
ODISHA BRACES HEAVY RAIN
IMD ISSUES ALERTS
ବାତ୍ୟା ଅକ୍ବାନ
ଓଡିଶା ବର୍ଷା ପବନ ଆଲର୍ଟ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.