ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟା: 19 ରାତିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା, ଆଲର୍ଟରେ ଗଞ୍ଜାମ-ଗଜପତି
Cyclone Threat Odisha: ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବଳ ଗୋଟାଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ଗଭୀର ଅବପାତ । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟା । ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ କରିପାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ।
Published : November 16, 2026 at 10:23 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବଳ ଗୋଟାଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଗଭୀର ଅବପାତ । ଆଜି(ସୋମବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ନେଇପାରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ । ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆସନ୍ତାକାଲି(ନଭେମ୍ବର 17)ରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାପରେ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ନଭେମ୍ବର 19 ରାତିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Deep Depression over Southeast & adjoining Southwest Bay of Bengal [Pre Cyclone Watch for Andhra Pradesh & adjoining South Odisha coast Yellow Message] The Deep Depression over Southeast & adjoining Southwest Bay of Bengal moved north-northwestwards with the speed of 08 kmph during past 06 hours and lay centered at 0530 hours IST of today, the 16th November, 2026 over the same region, near Latitude 11.0°N and Longitude 86.5°E, about 630 km east-northeast of Trincomalee (Sri Lanka), 680km west of Sri Vijaya Puram (Andaman & Nicobar Islands), 720 km east-southeast of Chennai (Tamil Nadu), 820 km south-southeast of Visakhapatnam (Andhra Pradesh) and 940 km south of Gopalpur (Odisha). It is very likely to continue to move north-northwestwards, intensify further into a Cyclonic Storm over the central parts of south & adjoining westcentral Bay of Bengal in the evening of 16th November and into a Severe Cyclonic Storm over westcentral Bay of Bengal in the evening of 17th November, 2026. Thereafter, it is likely to intensify further and move northwestwards and reach over westcentral Bay of Bengal near Andhra Pradesh coast around night of 19th November 2026 as a very severe cyclonic storm.— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 16, 2026
ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଥିବା ଏହି ଗଭୀର ଅବପାତ ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 8 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆସନ୍ତା 18ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
କେଉଁଠୁ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି ଗଭୀର ଅବପାତ ?
ଶ୍ରୀବିଜୟପୂରମ (ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ)ରୁ 680 କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମରେ, ଚେନ୍ନାଇ(ତାମିଲନାଡୁ)ରୁ 720 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବରେ, ବିଶାଖାପାଟନମ୍ (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ)ରୁ 820 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବରେ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର (ଓଡ଼ିଶା)ରୁ 940 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ।
କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ?
ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟ ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ଯରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ସେନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ ।
Fishermen Warning #fishermen #warning https://t.co/gDT9jLSwmv— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 15, 2026
3 ଦିନ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା:
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏଥିସହ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରୁ ସକାଳୁ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 40ରୁ50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେହିପରି 19 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପବନର ବେଗ ଆହୁରି ବଢି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 70 କିମି ବେଗ ଛୁଇଁପାରେ । ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ନଭେମ୍ବର 18ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଆସନ୍ତା 18 ପାଇଁ ଚେତାବନୀ:
ଆସନ୍ତା 18ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ 16ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
Warning for Odisha. Day-1 to Day-3: No Warning. Day-4: Isolated Heavy Rainfall, Thunderstorm, Lightning and Gusty Wind Warning. Day-5 to Day-7: Isolated Heavy to Very Heavy Rainfall, Thunderstorm, Lightning and Gusty Wind Warning. #odisha #weather #warning https://t.co/Tp3ymd51SY— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 15, 2026
19 ତାରିଖ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ:
ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳର 3ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଉଛି ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି । ବାକି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଓରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ 50ରୁ 60 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
20 ତାରିଖ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ:
ଆସନ୍ତା 20ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଉଛି -ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା,ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ । ବାକି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।