ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ: ଅଶାନ୍ତ ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ର, ଗଞ୍ଜାମରେ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ
ଜିଲ୍ଲାର ୬୦୦ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ୧,୩୮,୩୧୧ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗଗନ ଜେନାଙ୍କ ସହ ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : November 20, 2026 at 9:23 AM IST|
Updated : November 20, 2026 at 9:33 AM IST
ଗୋପାଳପୁର: ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ'ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡପଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ରରେ ସୁଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ସହିତ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶିଛି । 'ଆକଭାନ'ର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଗୋପାଳପୁର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି।
ଆଇଏମ୍ଡିର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ରୁ ଆଜି ଭୋର ୪ଟା ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଗୋପାଳପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୬୬ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରେ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବାକୁ ଥିବାରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି.କିର୍ତ୍ତୀ ଭାସନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ବାତ୍ୟା ଆକଭାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଦ୍ୟାବଧି ଜାରି ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁର୍ଗମ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ବୁରାତାଳ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ୪ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ
ଜିଲ୍ଲାର ୬୦୦ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ୧,୩୮,୩୧୧ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ୧୮୦୩ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ (BeMC) ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସହରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ପାଖାପାଖି ୨୪ ଗୋଟି ସ୍ଥାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ୨୪ଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ୧୭ ଗୋଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସହ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ହରିପୁରରେ ବାତ୍ୟା ଆକଭାନର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା, ୩ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ‘ଆକଭାନ୍’ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି: 1.38 ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର