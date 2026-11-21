ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ୍', ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷିବ
Cyclone Akvan: ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫ୍ଲାସ ଫ୍ଲଡ୍ ସତର୍କତା ଜାରି ।
Published : November 21, 2026 at 7:54 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ କ୍ରମଶଃ ବଳ ହରାଇଛି ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ୍' । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶା ଉପରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏକ ‘ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର’ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏହା ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫ୍ଲାସ ଫ୍ଲଡ୍ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
‘ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର’:
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିଥିବା ଅବପାତ, ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 20 ନଭେମ୍ବର, 2026 ରାତି 11:30 (IST) ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏକ ‘ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର’ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏହା ଆଗାମୀ ୦୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପ୍ରାୟ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଏକ ‘ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର’ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ:
ଗତକାଲି (ନଭେମ୍ବର 20) ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ମଧ୍ୟରେ ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ଆଜି (21 ନଭେମ୍ବର) ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ଆକଳନ ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୋଶୀ ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କିମ୍ବା ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ ।
ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ନିକଟରେ ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ୍' ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ 'ଗଭୀର ଅବପାତ'ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ଉକ୍ତ ସମୟରେ ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୨ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଏହା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରିଥିଲା । ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଏକ 'ଅବପାତ'ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ପରିଶେଷରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଗତି କରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।
ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ପ୍ରଭାବ:
- ବାତ୍ୟା ‘ଆକଭାନ’ ପ୍ରଭାବରେ ପୋଲସରା, ଗଞ୍ଜାମର ରାଣୀପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା
- ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର କଳିଙ୍ଗ ବିହାର, ଦୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା
- ଗଞ୍ଜାମରେ ବାଘୁଆ ନଦୀ ଓ ଧନେଇ ନଦୀରେ ବଢିଛି ଜଳ ପତନ
- ପୋଲସରା ବ୍ଳକରେ କଳମ୍ଵ ଗ୍ରାମର ରୁଖାକଣା ସାହିରେ ଧନେଇ ନଦୀର ପାଣି ପଶିଛି
- କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର -ପୋଲସରା ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ
- ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ବୁଗୁଡାର ବାଘୁଆ ଡ୍ୟାମରୁ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ଗେଟ
ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ:
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ସମୁଦ୍ରର ସ୍ବଭାବ ପ୍ରାୟ ଅଶାନ୍ତ ରହିଥିଲା । ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଆସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ସହିତ ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ମାତ୍ରା ବଢିବ । ଗତକାଲି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପୁରୀରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଘନକୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବାତ୍ୟା; ଏକାଧିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼କୁ ନେଇ ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢୁଛି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର