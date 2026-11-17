ମାଡି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ‘ଅକଭାନ’: ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା, 20 ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍
Cyclone Akvan: ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ । ଏହା ଆନ୍ଧ୍ରର ୟାନମ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆକଳନ । ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ।
Published : November 17, 2026 at 12:38 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରରେ ବଳ ଗୋଟାଇ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ବାତ୍ୟା ଅକଭାନ । ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଭୀଷଣ ବାତ୍ଯାରେ (Severe Cyclone) ପରିଣତ ହେବ । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 19ରୁ 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ତେବେ ବାତ୍ୟା ଅକଭାନ ନଭେମ୍ବର 20 ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ୟାନମ ଉପକୂଳ ଦେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Cyclone Akvan (central adj westcentral BoB) at 0530IST 17 Nov, 610km East -Chennai, 660km Southeast -Machilipatnam, 670km South-southeast -Visakhapatnam. Become Severe Cyclone tonight, Very Severe Cyclone on 19th evening; Cross Andhra Pradesh-Yanam Coasts around 20th Nov noon. https://t.co/qQsr0IB7Cg— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 17, 2026
କେଉଁଠୁ କେତେ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାତ୍ୟା ?
- ତାମିଲନାଡୁ (ଚେନ୍ନାଇ) ଠାରୁ 610 କିମି ପୂର୍ବରେ ରହିଛି ବାତ୍ୟା
- ମଚ୍ଛଲିପାଟନମ ଠାରୁ 660 କିମି ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିଛି ବାତ୍ୟା
- ବିଶାଖାପାଟଣା ଠାରୁ 670 କିମି ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିଛି ବାତ୍ୟା
19 ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଅତିଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ ଅକଭାନ:
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗତକାଲି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବାତ୍ୟା ଅକଭାନ । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ । ଏହା ପରେ 19 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଅତିଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ । ନଭେମ୍ବର 20 ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ର-ୟାନମ ଉପକୂଳ ଦେଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ତେବେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଜି ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ନାହିଁ । ଆସନ୍ତାକାଲି(ନଭେମ୍ବର 18) ପାଇଁ 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 19, 20 ଓ 21 ତାରିଖ ପାଇଁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ବାକି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Warning for Odisha. Day-1, Day-2 & Day-7: No Warning. Day-3: Isolated Heavy Rainfall, Thunderstorm, Lightning and Gusty Wind Warning. Day-4 to Day-6: Isolated Heavy to Very Heavy Rainfall, Thunderstorm, Lightning and Gusty Wind Warning. #odisha #weather #warning https://t.co/AoCv0ooUMh— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 16, 2026
20 ନଭେମ୍ବର ପାଇଁ ଚେତାବନୀ:
ଆସନ୍ତା 20 ନଭେମ୍ବର ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଲା - ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି । ବାକି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।
ନଭେମ୍ବର 21 ପାଇଁ ଚେତାବନୀ:
ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 21 ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଲା- କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବରଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ । ବାକି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ବାତ୍ୟା ଅକଭାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ଅକଭାନକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗୁଆ ଡ୍ୟାମ ଖାଲି କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ । ବାତ୍ୟା ଅକଭାନ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ ଓ ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।