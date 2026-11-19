ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ପାଇଁ ୨୩ଟି ଟ୍ରେନ୍ର ବଦଳିଲା ସମୟ, ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲିବ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓ ମେମୁ
ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଟ୍ରେନ୍ର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ । ରିପୋର୍ଟ ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 19, 2026 at 9:48 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାତ୍ୟା ଆକଭାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳରେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ । ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ତାଲିକାରେ ମୋଟ ୨୩ଟି ଟ୍ରେନ୍ର ସମୟ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ । ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଶାଖାପାଟଣା ଓ କିରଣ୍ଡୁଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଟ୍ରେନଗୁଡିକୁ ନଭେମ୍ବର ୧୯ ଓ ୨୦ ତାରିଖ ପାଇଁ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୫୧୫ ବିଶାଖାପାଟଣା–କିରଣ୍ଡୁଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୫୧୬ କିରଣ୍ଡୁଲ୍–ବିଶାଖାପାଟଣା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଉଭୟ ନଭେମ୍ବର ୧୯ ଓ ୨୦ରେ ବାତିଲ୍ ରହିବ ।
ପ୍ରଥମ ତାଲିକାରେ ୧୨ଟି ଟ୍ରେନ୍
1) ୧୫୨୨୭ SMVB–MFP ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ – ୮ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ
2) ୧୮୦୪୬ CHZ–SHM ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ – ୭ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ
3) ୨୦୮୩୮ JNRD–BBS ସୁପରଫାଷ୍ଟ – ୭ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ
4) ୨୨୫୦୩ ବିବେକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ – ୫ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ
5) ୨୨୯୭୩ ଗାନ୍ଧୀଧାମ–ପୁରୀ ସୁପରଫାଷ୍ଟ – ମାର୍ଗରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ
6) ୨୦୮୦୭ ବିଶାଖାପାଟଣା–ଅମୃତସର ହୀରାକୁଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ – ୫ ଘଣ୍ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍
7) ୧୮୪୪୮ ଜଗଦଲପୁର–ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ପେଶାଲ – ୫ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ୱ
8) ୬୮୪୪୬ ପାରାଦୀପ–କଟକ ପାସେଞ୍ଜର
9) ୬୮୪୩୪ ଗୁଣୁପୁର–କଟକ ମେମୁ – ୩ ଘଣ୍ଟା ୩୦ ମିନିଟ ବିଳମ୍ବ
10) ୧୨୨୪୬ SMVB–HWH ଦୁରନ୍ତୋ – ୨ ଘଣ୍ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବ
11) ୧୨୭୦୪ SC–HWH ଫଲକନୁମା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ – ୨ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ
12) ୬୮୪୨୦ ପାରାଦୀପ–ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେମୁ
ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲିକାରେ ୧୧ଟି ଟ୍ରେନ୍
1) ୧୨୬୬୩ HWH–TPJ ସୁପରଫାଷ୍ଟ – ୮ ଘଣ୍ଟା.
2) ୨୦୮୪୧ ଭୁବନେଶ୍ୱର–ବିଶାଖାପାଟଣା ବନ୍ଦେ ଭାରତ – ୩ ଘଣ୍ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍.
3) ୧୨୮୬୩ HWH–SMVB ସୁପରଫାଷ୍ଟ – ୩ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ .
4) ୧୮୪୬୩ ଭୁବନେଶ୍ୱର–ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ – ୩ ଘଣ୍ଟା ୩୦ ମିନିଟ ବିଳମ୍ବ .
5) ୧୮୦୪୭ SHM–VSG ଅମରାବତୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ – ୩ ଘଣ୍ଟା.
6) ୧୮୧୧୭ ରାଉରକେଲା–ଗୁଣୁପୁର ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ – ୨ ଘଣ୍ଟା.
7) ୧୨୮୩୯ HWH–MAS ମେଲ୍ – ୨ ଘଣ୍ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍.
8) ୨୨୬୪୪ PNBE–ERS ସୁପରଫାଷ୍ଟ – ୨ ଘଣ୍ଟା.
9) ୨୨୮୧୯ ଭୁବନେଶ୍ୱର–ବିଶାଖାପାଟଣା ଇଣ୍ଟରସିଟି – ୨ ଘଣ୍ଟା
10) ୧୫୬୪୬ SCL–CHZ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ – ୧ ଘଣ୍ଟା.
11) ୦୮୦୪୫ SHM–CHZ ସ୍ପେଶାଲ।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଭେମ୍ବର ୧୯ ଓ ୨୦ରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଟ୍ରେନ୍ର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ଓ ଜଳମଗ୍ନ ପ୍ରଭାବରେ ରେଳସେବା ପ୍ରଭାବିତ: ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ପରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ: ୨୦ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍, ୨୧ଟିର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର