ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ପ୍ରଭାବରେ ପୁରୀରେ ବର୍ଷା: ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Cyclone Akvan: ଶୂନ୍ୟ ମୃତାହତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ସରକାର ଓ ସଜାଗ ପ୍ରଶାସନ । ବାତ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
Published : November 20, 2026 at 9:56 AM IST
ପୁରୀ: ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରେ ଅତିକ୍ରମ କଲା ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ । ବାତ୍ୟା ଆକଭାନର ସଫଳ ମୁକାବିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ‘ଶୂନ୍ୟ ମୃତାହତ’ (Zero Casualty) ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ଓ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡାଙ୍କ ସହ ଟେଲିଫୋନ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଜିଲ୍ଲାର ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ଥିତି, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ।
କଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ?
ସମୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମଗିରି, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଏବଂ ପୁରୀ ସଦର ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖାଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଜାରି ରଖାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ୨୫ ହଜାର ଅସୁରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୪୦ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇସାରିଛି । ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ, ରନ୍ଧା ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ଗୋ-ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଲେ:
ମାତୃ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ୧୧୩ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମା’ଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ମିଳିପାରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ, ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ହବିଷ୍ୟାଳୀ ମା’ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁବିଧା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଷ ଭାବେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ।
ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, ତିନୋଟି ଯାକ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ଶିବିରରେ ସମସ୍ତ ମା’ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କରିବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି ।
ଭକ୍ତ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି (ଶନିବାର) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ମା’ ମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି । ଏହାସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସର ଓ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେଠାରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷା ଜଳ ଜମାଟ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ପମ୍ପ୍ ଓ ବାଲି ବସ୍ତା ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି l
କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁଜବକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ନ ଦେଇ କେବଳ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଉଥିବା ସତର୍କ ସୂଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ' ପାଇଁ ୩୭ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ: ୨୬ଟି ଟ୍ରେନ୍ର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସତର୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
‘ଆକଭାନ୍’ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି: 1.38 ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ,ପୁରୀ