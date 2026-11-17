ବାତ୍ୟା 'ଅକଭାନ' ମୁକାବିଲା; ଗଞ୍ଜାମରେ 1.21 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଟାର୍ଗେଟ୍, 1,139 ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଅଦ୍ୟାବଧି ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୭୩୦ ଜଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୧୮ରୁ ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳିରେ ରହିବ କଟକଣା । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : November 17, 2026 at 10:55 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବାତ୍ୟା 'ଅକଭାନ' (AKVAN) ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅବସରରେ ୧,୨୧,୫୯୭ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ ୧,୧୩୯ଟି ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ୬୪ ଗୋଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ୨,୭୩୦ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ।
ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ କଟକଣା-
ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା ୧୮ ତାରିଖ ରୁ ୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ରହିବ ବୋଲି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସଦରମହକୁମା ଛତ୍ରପୁର ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି.କିର୍ତ୍ତିଭାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ହେବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ-
ବାତ୍ୟାର ଆଲର୍ଟ ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସବ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସବ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ୧,୭୭୭ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୭୧୧ ଜଣ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବା ସଂକଟାପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 'ମା' ଗୃହ' ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୦୨ଟି ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବ କରାଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୩ ଗୋଟି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଟିମ୍ ଏବଂ ୨୩ଟି ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ଚିକିତ୍ସା ଦଳ (RRT) ଜିଲ୍ଲାର ୨୨ ଗୋଟି ବ୍ଳକ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଏନ୍ଡିଆର୍ ଏଫ୍ ବାହିନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ-
ବାତ୍ୟାର ଆଲର୍ଟ ପରେ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ଚାରୋଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ୟୁନିଟ୍ (୧୨ଟି ଟିମ୍), ୩ଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ ଏଫ୍ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ୨୪ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି।
ସମୁଦ୍ରକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ଜାରି-
ଜିଲ୍ଲାର ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ତହସିଲଦାର, ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଏ ନେଇ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉଛି । ଜିଲ୍ଲାର ୧,୩୨୭ଟି ମୋଟରାଇଜଡ୍ ଓ ୨୫୧ଟି ଅନ୍-ମୋଟରାଇଜଡ୍ ମିଶାଇ ମୋଟ ୧,୫୭୮ ଗୋଟି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ଡଙ୍ଗାକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରିଆସିଥିବା ସୂଚନା ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ପ୍ରଶାସନର ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ-
ବାତ୍ୟା ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ସମେତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ତହସିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ (Control Room) କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ନମ୍ବର 06811-263978 ଜରିଆରେ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଓ ଡ୍ରେନ୍ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମେସିନାରୀ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।
ମହଜୁଦ ରହିଛି ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ-
ଜିଲ୍ଲାରେ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ୍ ରଖାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ମୋଟ ୨୬୨.୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ୬୪୨.୬ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚୂଡ଼ା, ୨,୧୦,୦୦୦ ପାଣି ବୋତଲ ମହଜୁଦ ଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ଅଦ୍ୟାବଧି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ-
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ବର୍ଷା ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳେ ର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାରି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମାଡି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ‘ଅକଭାନ’: 20 ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର