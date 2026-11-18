ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ହାଇଆଲର୍ଟରେ ପୁରୀ: ବେଳାଭୂମିରେ କଟକଣା, ମୁତୟନ ହେବେ 3 ଓଡ୍ରାଫ, 1 NDRF ଟିମ୍
Cyclone Akvan: ପୁରୀରେ 179 ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ । 3ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ । ବେଳାଭୂମିରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : November 18, 2026 at 4:22 PM IST
ପୁରୀ: ଗତିପଥ ବଦଳାଇଦେଲା ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନରସାପୁର ଓ ପୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି(19 ନଭେମ୍ବର) ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ 70 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବାତ୍ୟା ବର୍ଷା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଇଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି । ଆଜି ଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ ସହ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ତିନି ଦିନ ଧରି ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ରହିବ । ସେହିପରି ଡଙ୍ଗା ଓ ବୋଟ୍ ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପ୍ରଶାସନ ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି । ପୁରୀକୁ ହାଇଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି । ଆଜି ଠାରୁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ସମେତ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ବାଲି ହରଚଣ୍ଡୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରୀ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ତିନି ଦିନ ଧରି ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏଥିସହ ସାତପଡ଼ା ଓ ଚିଲିକାରେ ବୋଟ୍ ଓ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କେହି ଏହାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।’
19ରୁ 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ:
ଆସନ୍ତା 19 ରୁ 21 ଯାଏଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଶରଧାବାଲିରେ ମଧ୍ଯ ପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରାଯାଇଛି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ନେଇ ଓଡ୍ରାଫର 3ଟି ଟିମ୍ ସହ ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
ପାଣିପାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି https://t.co/0KztMVpJKR— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 18, 2026
21 ଯାଏଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍:
ଜିଲ୍ଲାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ବିଡିଓ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ଆଲର୍ଟରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଇଏମଡିର ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ।
Fishermen Warning #fishermen #warning https://t.co/mLfmkNfu7F— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 18, 2026
ଚିଲିକାରେ ଫେରି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ:
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଚିଲିକାରେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଫେରି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି ।
ପୁରୀରେ କେତେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ?
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 179ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଆଵଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ 372ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସାମୟିକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । 88ଟି ସୁନାମି ପ୍ରବଣ ଗ୍ରାମ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।
11ଟି ବ୍ଲକରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ:
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 9ଟି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ଲକ ପାଇଁ 3ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ ଓ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 2942ଟି ବୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ପୁରୀ ସହର ଓ ସହର ତଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ଜିଲାର 11ଟି ବ୍ଲକରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଖୋଲାଯାଇଛି ।
ବେଳାଭୂମିରେ ଚାଲିଛି ପାଟ୍ରୋଲିଂ:
ସେପଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରଯାଉଛି । ସମୁଦ୍ରର ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ନ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ଯଦି ପାଗ ଅଧିକ ପ୍ରତିକୂଳ ହୁଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଲଗାଯିବ ବୋଲି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁସ୍ରବ ଗନ୍ତାୟତ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏସଆରସିଙ୍କ ଗାଇଡ ଲାଇନ ଅନୁସାରେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି । ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ଯାଏ ସବୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମତ୍ସଜୀବୀଙ୍କୁ ଯିବା ନେଇ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଯାଏ ଚିଲିକାରେ ଫେରି ସେଵା ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି ।’
‘ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି’:
ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଆଉଟପୋଷ୍ଟର ଅଧିକାରୀ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, ‘ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଥିବାରୁ ପୁରୀ ବେଳାଭୁମିରେ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମାଗମ ରହିଛି । ଏଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ବେଶୀ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଭିତରକୁ ନଯିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରୁଛୁ । ପ୍ରତି ସେକ୍ଟରରେ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି । ବିଚ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବାତ୍ୟା 'ଅକଭାନ' ମୁକାବିଲା; ଗଞ୍ଜାମରେ 1.21 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଟାର୍ଗେଟ୍, 1,139 ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ସରକାରଙ୍କ ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି: 'ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା'- ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ