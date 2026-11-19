ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ୍ ମୁକାବିଲା: କଳିଙ୍ଗା-ଗାଜଲବାଡ଼ି ଘାଟି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ, କନ୍ଧମାଳରେ ୧୦ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
Cyclone Akvan Preparation Kandhamal: ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୮୧ଟି ବିପଦପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ, ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏନଡିଆରଏଫ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।
Published : November 19, 2026 at 12:04 PM IST
କନ୍ଧମାଳ: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଅକଭାନକୁ ନେଇ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ହୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ । ବାତ୍ୟା ସହ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୮୧ଟି ବିପଦପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ୧୦ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ୧୨୪ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ୧୦୫ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମା' ଗୃହକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ଓ ଗାଜଲବାଡ଼ି ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ NDRF, ODRAF ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ।
ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ:
ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ସମୟରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ୮୧ଟି ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଇକିଆ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଓ ଚକାପାଦ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର । ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନେବା ସହ ୧୦୫ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମା' ଗୃହରେ ରଖାଯାଇଛି ।
ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ:
ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବେଦ ଭୂଷଣ ରାଇକିଆ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁଶଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଚକାପାଦ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
NDRF ଓ ODRAF ଟିମ୍ ସଜାଗ:
ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ NDRF ଟିମ୍ ଓ ତିନୋଟି ODRAF ଟିମ୍ ମୁତୟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ୧୨ଟି ବ୍ଲକରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ରିଲିଫ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି । ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ହୋଇଛି ।
ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ଓ ଗାଜଲବାଡ଼ି ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ଉପରେ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବେଦ ଭୂଷଣ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
୬ ଜିଲ୍ଲାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗକୁ ୪୮୨.୪୨ କୋଟି
କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ଖୋଲିବାର ଦୁଇ ଦିନ ବିତିଥିଲେ ବି ସମସ୍ୟା ଟଳିନି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚାଲୁଛି ଗାଡ଼ି
ଇଟିଭି ଭାରତ, କନ୍ଧମାଳ