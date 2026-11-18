ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ: ପୁରୀ-ନରସାପୁର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ ସମ୍ଭାବନା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ
Cyclone Akvan Update: ୭ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ। ଗୋପାଳପୁରଠାରୁ ୭୧୦ କିମି ଓ ପୁରୀଠାରୁ ୭୭୦ କିମି ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟଣାଠାରୁ ୫୮୦ କିମି ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି ।
Published : November 18, 2026 at 1:20 PM IST|
Updated : November 18, 2026 at 2:45 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ୍' । ଏହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନରସାପୁର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ-ଆଇଏମଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରଛି। ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ହେତୁ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ଟଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପ ଧାରଣ କରି ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତି ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରିହିଛି । ଏନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି 19 ତାରିଖ ଏବଂ ତା ପରଦିନ 20 ତାରିଖ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
The Severe Cyclonic Storm “Akvan” [Pronunciation: Akvan] over central parts of South and adjoining Westcentral Bay of Bengal moved north-northwestwards with the speed of 07 kmph during past 06 hours and lay centered at 0830 hours IST of today, the 18th November, 2026 over the same region, near Latitude 12.9°N and Longitude 85.4°E, about 570 km east of Chennai (Tamil Nadu), 580 km south-southeast of Visakhapatnam (Andhra Pradesh), 590 km southeast of Machilipatnam (Andhra Pradesh), 660 km northeast of Trincomalee (Sri Lanka), 710 km south of Gopalpur (Odisha) and 770 km south of Puri (Odisha). Continuing to move north-northwestward, it is likely to cross North Andhra Pradesh & Yanam and South Odisha coasts between Narsapur and Puri, by noon of 20th November, 2026 as a severe cyclonic storm with the maximum sustained wind speed of 90-100 kmph gusting to 110 kmph.— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 18, 2026
IMD ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ନଭେମ୍ବର 20 ଓ 21 ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟାଟି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ପାର କରିବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା କମିବାରେ ଲାଗିବ । ଏହା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଭାବେ ସ୍ଥଳଭାଗ ପାର କରିବ । ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 90-100 କିଲୋମିଟର ରହିବ ।"
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ, ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଦରକାର ନପଡ଼ିଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ଓ ତୀବ୍ରତା ଉପରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନଜର ରଖିଥିବାବେଳେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସତର୍କତା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।"
ବାତ୍ୟା 'ଆକଭନ' ସ୍ଥିତି:
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା "ଆକଭାନ୍", ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 7 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଛି ।
ଆଜି (18 ତାରିଖ) ସକାଳ 8.30 ସୁଦ୍ଧା, ଏହା ସେହି ସମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଚେନ୍ନାଇ (ତାମିଲନାଡୁ) ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୫୭୦ କିମି ପୂର୍ବରେ, ବିଶାଖାପାଟଣା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ) ଠାରୁ 580 କିମି ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବରେ, ମଛଲିପାଟନମ (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ) ଠାରୁ 590 କିମି ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବରେ, ତ୍ରିଙ୍କୋମାଲି (ଶ୍ରୀଲଙ୍କା) ଠାରୁ 660 କିମି ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପୂର୍ବରେ, ଗୋପାଳପୁର (ଓଡ଼ିଶା) ଠାରୁ 710 କିମି ଦକ୍ଷିଣରେ ଏବଂ ପୁରୀ (ଓଡ଼ିଶା) ଠାରୁ 770 କିମି ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ।
ଏହା ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି ଜାରି ରଖି, 20 ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଭାବରେ ନରସାପୁର ଏବଂ ପୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ୟାନାମ୍ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 90-100 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ, ଯାହା ଝଡ଼କା ରୂପରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 110 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ ।
ମାଲକାନଗିରିରେ 2 ଦିନ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଛୁଟି:
ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ କମ କରିବା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ନଭେମ୍ବର 19 ଏବଂ 20 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ।
ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷକ, ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ନିଜ ନିଜ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 19 ଓ 20 ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଦେଶୀ ଓ ଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତିଗୁଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ଧନୁର୍ଜୟଗୁଡ଼ା ଠାରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ମାଡି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ‘ଅକଭାନ’: 20 ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ
ସରକାରଙ୍କ ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି: 'ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା'- ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର