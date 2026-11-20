Cyclone Akvan: ଅଘଟଣ ସୂଚନା ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ନେଲେ ୧୪୫୦ ଶିଶୁ: ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ
ଋଷିକୁଲ୍ୟା ବାମପାର୍ଶ୍ୱ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବନ୍ଧ ଓ ପିଲାସାଳିକି ଡ୍ୟାମରେ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ସକାଳ ସାଢେ ୮ ସୁଦ୍ଧା ଗଞ୍ଜାମରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୧୪.୦୬ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି ।ରିପୋର୍ଟ:ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : November 20, 2026 at 12:22 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଆକଭାନର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଚାଲିବ । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଦିଗପହଣ୍ଡି ସହରାଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷା ଜଳ ରହିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆସୁଛି । ତେଣୁ ସେଠାକୁ ଟିମ ପଠାଯାଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ । ସେପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ଘାଇ ଓ ନଦୀବନ୍ଧର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ । ଋଷିକୁଲ୍ୟା ବାମପାର୍ଶ୍ୱ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବନ୍ଧ ଓ ପିଲାସାଳିକି ଡ୍ୟାମରେ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି ।
ଗଞ୍ଜାମରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ:
ବାତ୍ୟା ଆକଭାନକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ‘ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଆକଭାନର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଆଇଏମଡି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଚାଲିବ । ସମୁଦ୍ରରେ ୭୦ରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପବନ ବହୁଛି । ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ଏହାର ବେଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ କମିକମି ଯିବ । ବିଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ବର୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି । ସକାଳ ସାଢେ ୮ ସୁଦ୍ଧା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୧୪.୦୬ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ୬୪.୬ ମିଲିମିଟର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୬୧. ୧ ମିଲିମିଟର, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୩.୫ ମିଲିମିଟର ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୧.୯ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି ।’
‘କୌଣସି ଅଘଟଣ ନେଇ ଖବର ନାହିଁ’
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛୁ । ରାତି ସାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଅଘଟଣ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ଖବର ଆସିନାହିଁ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରାଞ୍ଚଳ, ଦିଗପହଣ୍ଡି ସହରାଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷା ଜଳ ରହିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆସୁଛି । ସେଠାକୁ ଟିମ ପଠାଯାଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ’
୩ ଲକ୍ଷ ୭୨ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ୧୪୫୦ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ:
ପ୍ରାୟ ୩ ଲକ୍ଷ ୭୨ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ୧୦ ହଜାର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି । ୪୪୭୦ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲେ । ୧୪୫୦ ଶିଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି ।
ଋଷିକୁଲ୍ୟା ବାମପାର୍ଶ୍ୱ ଓ ପିଲାସାଳିକି ଡ୍ୟାମ ଯାଞ୍ଚ:
ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ପ୍ରଭାବରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଋଷିକୁଲ୍ୟା ବାମପାର୍ଶ୍ୱ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବନ୍ଧ ଓ ପିଲାସାଳିକି ଡ୍ୟାମରେ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି ।
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଘାଇ, ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ନିରୀକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ବାମପାର୍ଶ୍ୱ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବନ୍ଧର ଭୀମପୁର, କୋଲିଡାସପୁର ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଅଞ୍ଚଳର କୁମାରୀ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପୂର୍ବରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଘାଇ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ନଦୀବନ୍ଧର ସ୍ଥିରତା, ଜଳ ନିର୍ଗମନ ଓ ମାଟି କ୍ଷୟ ଭଳି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ହୀରାଧରାବତୀ ଆନିକଟ ନିକଟସ୍ଥ ଘାଇ ସ୍ଥଳରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ବନ୍ୟା ସୁରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟ ଏକ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ, ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପିଲାସାଳିକି ଡ୍ୟାମ ଏବଂ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପଥର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦୁର୍ବଳ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ଜାରି ରହିଛି । ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ନଦୀବନ୍ଧ ଓ ଜଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବିଭାଗର ଏହି ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଜାରି ରହିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
‘ଆକଭାନ୍’ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି: 1.38 ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କଲା ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ: ଦୁଇ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବାଲେଶ୍ବର ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର