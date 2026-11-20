Cyclone Shelter Ground Report: ‘ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ’: ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅସ୍ଥାୟୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଇଟିଭି ଭାରତ
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 1,38,311 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ।ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ତପ ଓ ହରିଡାଖଣ୍ଡି ଅସ୍ଥାୟୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଗଗନ ଜେନା
Published : November 20, 2026 at 12:12 PM IST
Berhampur cyclone shelter Ganjam
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ । ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହେଉଛି । ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ତଳିଆ ଓ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗଞ୍ଜାମରେ ମୋଟ 1,38,311 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।ସେଠାରେ ରହିବା, ଖାଇବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟୀସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କିଛି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ୍ ।
ସମୟ ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢେ 10ଟା (19 ନଭେମ୍ବର) ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ତପ ଓ ହରିଡାଖଣ୍ଡି ଅସ୍ଥାୟୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ୍ । ରାତି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ଶୋଇଥିଲେ । କିପରି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା ।ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ...
ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ତପ ପରିସରରେ ରହିଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମହିଳା, ପୁରୁଷ ଓ ଶିଶୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିଥିଲେ । ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ସ୍ବାଭାବିକ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତ ବ୍ଯବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
‘ଏଠାରେ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି’
ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ତପରେ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମର ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର । ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଆସି ରହିଛୁ । ଭଲ ସୁବିଧା ଅଛି, ଖାଇବା, ରହିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।’
‘ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ ହେଉଛି’
ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ଗତ 18 ତାରିଖରୁ ଏଠାରେ ରହୁଛୁ । ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ ହେଉଛି । ’
ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି...
ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିବା ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଆଣିଛୁ । ରହିବା, ଖାଇବା, ମେଡିକାଲ କଥା ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝୁଛୁ । ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।’
ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ମିଶନରେ କାର୍ଯ୍ୟ...
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଡେପୁଟି କମିଶନର କଲ୍ୟାଣୀ ସଂଘମିତ୍ରା କହିଛନ୍ତି, ‘ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ମିଶନ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ବିଶେଷ କରି ଜଳବନ୍ଦୀ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ, କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଆଣୁଛୁ । ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ଜିଦ୍ ଧରି ବସୁଛନ୍ତି ଘର ଛାଡିବେନି । ସେଠାରେ ପୋଲିସ ସହାୟତା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣୁଛୁ ।
1,38,311 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗତକାଲି(ନଭେମ୍ବର 19) ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଲ୍ଲାର 600 ଗୋଟି ବାତ୍ୟା ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ମୋଟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ 1,38,311 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସହରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ (BeMC) ପକ୍ଷରୁ ପାଖାପାଖି 24 ଗୋଟି ସ୍ଥାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । 24ଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ 17ଗୋଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ।
ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ।
ପାତ୍ରପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ:
ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ପ୍ରଭାବରେ ପାତ୍ରପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 209 ମିଲିମିଟର, ହିଞ୍ଜିଳିରେ 207 ମିଲିମିଟର, ଚିକିଟିରେ 199 ମିଲିମିଟର, ଗୋପାଳପୁରରେ 190 ମିଲିମିଟର ଏବଂ ଛତ୍ରପୁରରେ 149 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 70ରୁ 80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିଥିବା ବେଳେ ଝଟକା ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 90 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର