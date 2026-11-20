କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ 50 ହଜାର ଲୋକ; ପାଣିରେ ବୁଡିଛି ଫସଲ, କରଜ ସୁଝିବା ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ
ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବାତ୍ୟା ମା଼ଡରେ ସବୁକିଛି ହରାଇଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ । ଆକଭାନ ପ୍ରଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଚାଷଜମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳମଗ୍ନ । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : November 20, 2026 at 4:54 PM IST|
Updated : November 20, 2026 at 5:03 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା:ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ପ୍ରଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗି ରହିଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ସୁ ସୁ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ଥରୁଛି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ । ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫଲ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାର ୯ଟି ବ୍ଲକ ଓ ଦୁଇଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ 50 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଲୋକମାନେ କିପରି ସୁବିଧାରେ ରହିବେ ସେ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ଯାଉଛି ।ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ବାଭାବିକ ହେବାପରେ ଲୋକେ ଘରକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବାତ୍ୟା ମା଼ଡରେ ସବୁକିଛି ହରାଇଥିବା ଚଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ । ଆକଭାନ ପ୍ରଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଚାଷଜମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ।
ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲାରେ ପ୍ରଶାସନ ସଫଳ- ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲାରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଥିବା କହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ୫୦ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଏ ନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନବକ୍ରିଷ୍ଣ ଜେନା କୁହନ୍ତି,"ବାତ୍ୟା ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା କଚ୍ଚା ଘରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କିମ୍ବା ପକ୍କା ଘରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା।ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ୧୩୦ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସମେତ ୫୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍କୁଲ ଗୃହକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଭୋର ସମୟରୁ ବାତ୍ୟାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ପଏଣ୍ଟରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଯେପରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ତାର ତଦରଖ କରାଯାଉଛି ।"
ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହି ଗତକାଲି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ୯ଟି ବ୍ଲକ ଏବଂ ୨ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଅଣାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ରହିବା ଓ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜନଗର ଏବଂ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅଳ୍ପ ଓ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଟିକେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ, ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ଜଣାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଓ ପବନର ପ୍ରକୋପ କମିଥିବାରୁ କିଛି ଲୋକ ନିଜ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ଘର, ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବାଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଖୋଲା ରହିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେଠାରେ ରହିପାରିବେ"ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ପାଣିରେ ବୁଡିଛି ଫସଲ, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ
ଏପଟେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଯୋଗୁ ଧାନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ଚାଷୀ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅଣ୍ଟା ସଳଖୁଥିଲେ । ଏବେ ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ପୁଣି ସବୁକିଛି ଉଜା଼ଡି ଦେଲା । ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଚାଷୀ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବାରିକ କୁହନ୍ତି,"ଚାଷ ଭଲ ହୋଇଥିଲା, ଧାନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥିଲା।କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଓ ଆକଭାନ ଆସି ସବୁ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ବର୍ଷା ପାଣିରେ ସବୁ ଜମି ବୁଡ଼ିଗଲା । ଧାନ ପଚିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି ଉଚ୍ଚା ଜମିରେ କିଛି ଧାନ ବଞ୍ଚିପାରେ ନହେଲେ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ୬ ଏକର ଜମିରେ ଭାଗଚାଷ କରିଥିଲି,ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଜମି ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କଠାରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ପାଇବି ତାହା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆମ ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଚାଷ ସରିବା ପରେ ମୂଲ ଲାଗି ଚଳୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଫସଲ ଚାଲିଗଲା,ଆଗକୁ କେମିତି ଚଳିବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଯେଉଁ କରଜ ଧାର କରିଥିଲୁ ତାହା କେମିତି ସୁଝିବୁ? ଗତକାଲି ମହାଜନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଧାନ କଟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି କିଛି ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧାନର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଯେ ତାହା ଆଉ କାଟିବା ଭଳି ନାହିଁ,ସବୁ ପଚିଯିବ,ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଯେମିତି ହେଉ ମୂଲ ଲାଗି କଷ୍ଟ କରି କରଜ ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ"ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ପାଇଁ ଖୋରଧାରେ ୨୫ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ‘ଆକଭାନ’ ବେଳେ ମାନବିକତାର ମହାନ ଉଦାହରଣ: ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିଲେ ଆଶା ଦିଦି