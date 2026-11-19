କାଦୁଅ ପଚ ପଚ ରାସ୍ତାରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ 5KM କାନ୍ଧରେ ବୋହିଲେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ
କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଚାଲିବା ପରେ ନଦୀପାର ହେବାକୁ ପଡିଲା । ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରିବୁ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହରେ ଥିଲୁ କହିଲେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଡାକ୍ତର । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : November 19, 2026 at 11:08 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଦେବଦୂତ ସାଜି ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପହଞ୍ଚାଇଲେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଡାକ୍ତର । କାଦୁଅ ପଚ ପଚ ରାସ୍ତା ଏବଂ ନଦୀ ଘାଟ ପାର ହୋଇ 5 କିମି କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ । ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ' ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲକୁ ଆଣାଯାଉଛି । ଏହି ସମୟରେ 32 ବର୍ଷିୟା ଡଲି ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଖୋଦ ଡାକ୍ତର ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ'କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ସମୟରେ ରାଜନଗର ତହସିଲଦାର ରାଜନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ତେବେ ମଗରକନ୍ଦା ଗାଁଟିକୁ ସଡକ ନଥିବା ଓ ଦୀର୍ଘ ୫ କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଓ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ଭାରରେ ବୋହି ସଂଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ।
୫ କିମି କାଦୁଅ ଓ ଘାଟ ପାରି ହୋଇ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ୧୦୮ ଟିମ୍ ଓ ଡାକ୍ତର-
ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଷ୍ଟ୍ରେଚର ସାହାଯ୍ୟରେ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଚାଲି ଚାଲି ଆଣିବା ସମ୍ପର୍କରେ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ଼୍ରାଇଭର ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ନାଏକ କୁହନ୍ତି, "ଆମକୁ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କଲ୍ ମିଳିଥିଲା । ଆମକୁ ୫ କିଲୋମିଟର କହିଥିଲେ । ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ସେ ଜାଗା ଉପରକୁ ପାଖାପାଖି ଅଢ଼େଇ କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନଦୀ ଘାଟ ମିଳିଲା, ସେଠାରେ ଘାଟ ପାରି ହେଲୁ । ଘାଟ ପାରି ହେଲା ପରେ ସେଠୁ ଅଢ଼େଇ କିଲୋମିଟର ପୁଣି ଚାଲିଲୁ ।
ଆମେ ବି ଗଲାବେଳେ ଭାବି ପାରୁନଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ତିନିଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଣି ଏତେ ବାଟ ଆସିପାରିବୁ । ଯାହା ହେଉ 'ଏକତା ହିଁ ବଳ' ହୋଇଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, କାଦୁଅ ରାସ୍ତା, ଗୋଡ଼ ଖସୁଥିଲା, ଯେମିତି ହେଉ ଆଣି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ । ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ନାମ ଡଲି ମଲ୍ଲିକ ବୟସ ୩୨ ବର୍ଷ ।"
ଶୂନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦୁର୍ଗମ ବାଟ, ରାଜନଗର ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ବଡ ବୟାନ-
ଉଦ୍ଧାର ସମୟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ନେଇ ରାଜନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, "ଆଜି ସାଢ଼େ ବାରଟା ଗୋଟେ ସମୟରେ ରାଜନଗର ତହସିଲଦାର ସାରଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ ପାଇଲି ଯେ ସେମାନେ ରାଜନଗର ପୋଲିସ୍ ନେଇ ମଗରକନ୍ଦା ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ଥିଲା । ସେଠାକୁ ଗଲା ଭିତରେ ଡଲି ମଲ୍ଲିକ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ୩୨ ବର୍ଷୀୟା ଗର୍ଭବତୀ ରହୁଥିଲେ ଯିଏ ଆସନ ପ୍ରସବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଆଉ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଥିଲେ ।
ମୁଁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜ୍ଞାତଙ୍କୁ ନେଇ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଲି । ସେମାନେ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ODRAF ଟିମ୍ ସହିତ । ତା ସହିତ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଟିମକୁ ପଚାରିଲି ଆମେ ୫ କିଲୋମିଟର କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବା କି ନାହିଁ। ସେମାନେ ହଁ କହିବାରୁ ମୁଁ ଆଉ ODRAF ଟିମ୍ କୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ସେଠାକୁ ଗଲୁ ।
ସେଠାରେ ଏତେ କାଦୁଅ ଥିଲା ଓ ନଦୀପାର ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଯେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରିବୁ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହରେ ଥିଲୁ । ODRAF ଟିମ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ।
ରାଜନଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବରିଷ୍ଠ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଅଫିସର ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଡ଼ିବ । ମୁଁ ଯଦି ନ କଲେ ଆମ ଟିମ୍ କେମିତି କାମ କରିବ ଓ ଶୂନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ଲୋଗାନ କେମିତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- Ground Report: ସମ୍ବଲପୁର ମେଘପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ 'ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ' ଅପହଞ୍ଚ , FRS ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା