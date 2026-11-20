ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡକ; ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ' ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ନିଦ ହଜିଲା, ଅମଳ ବେଳେ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଚିନ୍ତା
ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଚାଷୀ ନିଜ ଅମଳ ଧାନକୁ ପଲିଥିନ ଓ ତାରପୋଲିନ୍ରେ ଘୋଡ଼ାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଅଜିତ୍ ସିଂ
Published : November 20, 2026 at 5:04 PM IST
କଳାହାଣ୍ଡି: ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ପ୍ରଭାବ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସତର୍କ ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ଚାଷୀଙ୍କ ବଢିଛି । ବିଶେଷ କରି ଧାନ ଅମଳର ସମୟରେ ବାତ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପକାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅମଳ ଧାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରାମର୍ଶ ଓ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି ।
ବର୍ଷ ତମାମ ଖରା, ବର୍ଷା ଓ ଶୀତକୁ ଖାତିର ନକରି ମୁଣ୍ଡର ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ଅମଳ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତିର ଦାଉକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ । ଜମିରେ ପାଚିଲା ଧାନ କାଟି ଖଳାକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଚାଷୀ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ବର୍ଷାରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ପୁଣି ଚାଷ କାମରେ ଲାଗିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ବାତ୍ୟା ଖବର ଶୁଣି ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଯଦି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ଜୋରଦାର ପବନ ହୁଏ, ତେବେ ଜମି ଓ ଖଳାରେ ଥିବା ପାଚିଲା ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦୋହଲି ଯିବାର ଭୟ ରହିଛି ।
ଅନେକ ଚାଷୀ ନିଜ ଅମଳ ଧାନକୁ ପଲିଥିନ୍ ଓ ତାରପୋଲିନ୍ରେ ଘୋଡ଼ାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଲାଗି ରହିଲେ ଧାନର ଗୁଣବତ୍ତା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ବିକ୍ରି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି । ଚାଷୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ଷକର ଖାଦ୍ୟ ଓ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ଏହି ଧାନ ଅମଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ତେଣୁ ଏଭଳି ସମୟରେ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି।
ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକ୍ ଭଙ୍ଗାବାରୀ ଗାଁର ଚାଷୀ କାଶୀନାଥ ହଂସ କହିଛନ୍ତି, "କଣ କରିବୁ ବାରମ୍ୱାର ଏମିତି ବାତ୍ୟ ଆସୁଛି କ୍ଷତି ହେଉଛି । ପୂର୍ବ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା କ୍ଷେତରେ ଥିବା ଧାନ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା । ସେଥିରୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତିଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିଲା ବେଳକୁ ଏବେ ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା । କଣ କରିବୁ ଅମଳ ଧାନକୁ ଖଳାରେ ତାରପୋଲିଂ ଘୋଡାଇ ରଖି ଦେଇଛୁ । ଏବେ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି କିମିତି ଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବୁ ।"
ସେହି ଗାଁର ଚାଷୀ ଶ୍ୟାମଘନ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ବାତ୍ୟାରେ ତ ଆମେ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିଲୁ । ଧାନ ଗଛ ପଡ଼ିଗଲା, ତଳେ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଗଜା ହୋଇଗଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଟିକେ ଅଧେ ବଞ୍ଚିଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ବୋଲି ଶୁଣୁଛୁ, ତା' ଦ୍ୱାରା ତ ଆହୁରି ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ । ବଞ୍ଚିଥିବା ଧାନକୁ ଆମେ ଯାହାକି କାଟି ଗଦା କରି ରଖିଛୁ । ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ, ତେବେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ । ଖଳାରେ ତ ଏବେ ଆଣିକି ରଖିଛୁ, ଅମଳ କରିସାରିଛୁ। ତା'ପରେ ଏବେ ପ୍ୟାକିଂ କରି ତାରପୋଲିଂ ଘୋଡାଇ ବାନ୍ଧି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ । ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ତାରିଖ ଅବଶ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପାଖାପାଖି ଯଦି ମଣ୍ଡି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲାଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଏହି ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତୁ ।"
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜସ୍ୱ ବତୁରା ଦୀପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା । କୃଷି ଓ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ସୂଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ସତର୍କ ସୂଚନା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି । ତଥାପି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କ୍ଷତି ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେନେଇ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ । ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଟଳିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯିବ, ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବା ଏବଂ ଯାହାର ଯେତିକି କ୍ଷତି ହୋଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଯେକୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ 50 ହଜାର ଲୋକ; ପାଣିରେ ବୁଡିଛି ଫସଲ, କରଜ ସୁଝିବା ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି