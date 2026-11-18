ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ: ଆଲର୍ଟରେ ଗଜପତି, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ
Cyclone Akvan: ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଗଜପତିକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ, 155ଟି ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ, 500ରୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ, 150ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଭି ମେସିନାରୀ ଉପଲବ୍ଧ । ରିପୋର୍ଟ:ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : November 18, 2026 at 5:01 PM IST
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଦେଇ ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ୍' ଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ଫଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତି ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି । ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଜିଲ୍ଲାର 155ଟି ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନ ଏବଂ 47ଟି ବନ୍ୟା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଦକ୍ଷେପର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପାଣିପାଗ ଚେତାବନୀ :
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗଜପତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 40-50 କିମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବ । ଏଥିପାଇଁ ଗଜପତିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କାରଯାଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି (19 ତାରିଖ, ଗୁରୁବାର) ଗଜପତିରେ ଅତି ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସହ 70 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । 20 ତାରିଖ (ଶୁକ୍ରବାର) ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଗତ ତିନି ଦିନ ତଳେ ହୋଇସାରିଛି । ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ବିଡ଼ିଓ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ତରରେ କ’ଣ କ’ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 155ଟି ସ୍ଥାନ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । 47ଟି ସ୍ଥାନ ବନ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।
ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯୋଜନା ଓ ସଚେତନତା:
ବନ୍ୟା କିମ୍ବା ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି । କେଉଁ ଗାଁର କେଉଁ ୱାର୍ଡର ଲୋକଙ୍କୁ କେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ନିଆଯିବ, ସେନେଇ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରି ରଖିଛନ୍ତି । ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ , ଆଶା ଦିଦି, ଆର.ଆଇ. ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀମାନେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ସତର୍କତା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି । ବାତ୍ୟାରୁ କିପରି ବର୍ତ୍ତିବା ଓ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନେଇ ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି । ପଶୁ ସମ୍ପଦକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ।
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 500ରୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ସେଥିରେ 6ଟି ସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଏବଂ 512ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଛି । ଏହାର ମୋଟ କ୍ଷମତା 35,414 ରହିଛି । ଆବଶ୍ୟକହେଲେ ଅଧିକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଖୋଲିବାକୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ପିଇବା ପାଣି, ବିଜୁଳି, ଶୌଚାଳୟ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା:
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 210 ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରସୂତୀ ସମୟ ପାଖାପାଖି ଅଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ମାଆ’ ଗୃହ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ (ଚାଉଳ, ଗହମ, ଆଳୁ, ପିଆଜ) ଷ୍ଟକ୍:
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଉଳ ଓ ଗହମର ଷ୍ଟକ୍ ପରିମାଣକୁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଦାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ମହଜୁଦ ଅଛି । ଉଭୟ ମିଶାଇ ମୋଟ 36,781 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଳୁ ଓ ପିଆଜ ଷ୍ଟକ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଯେପରି କୌଣସି ଅଭାବ ଦେଖା ନଯାଏ ଏବଂ ଦରଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧି ନହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ସୁଦ୍ଧା 400 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆଳୁ ଓ 218 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଆଜ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ।
ଭୂସ୍ଖଳନ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରି ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି:
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବାରୁ ହେଭି ମେସିନାରୀ ଯଥା; JCB, କ୍ରଲର୍ (Crawler), ପ୍ରୋକ୍ଲେନ୍ (Procline), ଟିପର, ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଟ୍ରକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି । ଆର.ଡି., ପି.ଡବ୍ଲୁ.ଡି., ଏନ୍.ଏଚ୍. ବିଭାଦ ସମସ୍ତେ ମେସିନାରୀ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ 150ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଭି ମେସିନାରୀ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । ଏହି ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଚିହ୍ନଟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ରଖାଯାଇଛି । ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରାୟଗଡ଼ା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ମଧ୍ୟ ମେସିନାରୀ ଅଣାଯାଇପାରେ ।
ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ଓ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍:
ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ 24x7 କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ-ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗାଁରେ କୌଣସି ଆଘଟଣ ଘଟିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଖବର ମିଳିବ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ।
ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ:
ଏଡିଏମ (ADM), ସିଡିଓ (CDO), ସବ୍-କଲେକ୍ଟର, ପି.ଏ. ଆଇ.ଟି.ଡି.ଏ. (PA ITDA) ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସେମାନେ ଆଜିଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ଲକରେ ଯାଇ ରହିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ସେଠାରେ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନିଂ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନିୟୋଜନକୁ ତଦାରଖ କରିବେ । ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଏସ.ଆର୍.ସି. ଅଫିସର ପବନ କୁମାର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ।
ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍:
ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ (ODRAF), ଏନ୍.ଡି.ଆର୍.ଏଫ୍. (NDRF) ଏବଂ ଫାୟାର ଟିମ୍ମାନେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି । 2ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ଆସିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏନ୍.ଡି.ଆର୍.ଏଫ୍. ଟିମ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଯିବେ । ଅତିରିକ୍ତ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ୍ 18ଟି ଟିମ୍ ରହିବେ । ଯେଉଁଥିରେ 11ଟି ଫାୟାର ଟିମ୍, 6ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ 1ଟି ଏନ୍.ଡି.ଆର୍.ଏଫ୍. ଟିମ୍ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ରହଣି, ପରିବହନ ଓ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ।
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ, ଜଳପ୍ରପାତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି:
ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଶାସନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାଏଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ ରହିବ । ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଟି ବାବଦରେ ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା (ବିଶେଷକରି 19, 20 ଓ 21ତାରିଖ ପାଇଁ) ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି iତପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ: ପୁରୀ-ନରସାପୁର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ ସମ୍ଭାବନା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ
ସରକାରଙ୍କ ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି: 'ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା'- ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି