ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ପାଇଁ 2 ଦିନ ରେଡ ଆଲର୍ଟ: ୪୬ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ୯ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ
ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : November 19, 2026 at 8:29 AM IST|
Updated : November 19, 2026 at 9:09 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର/ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ । ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୭ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି (ନଭେମ୍ବର 20) ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ନରସାପୁର ଓ ପୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 90 ରୁ 100 କିମି ଓ ଝଟକା ପବନ ୧୧୦ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଆଜି (ନଭେମ୍ବର 19) ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି (20) ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆଜି ସକାଳୁ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ।
ଆକଭାନ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା
ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ପକ୍ଷରୁ ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ଝଟକା ପବନର ବେଗ ୬୦ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ନଭେମ୍ବର 19, 20 ପାଇଁ ସତର୍କତା
ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଓ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଚାରିଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଓ ନଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଇଞ୍ଜିନିୟର-ଇନ୍-ଚିଫ୍ଙ୍କ ସହ ସେମାନେ ନଭେମ୍ବର ୧୯ରୁ ୨୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହି ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଆଗୁଆ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପର ସମନ୍ୱୟ କରିବେ ।
ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୬୦ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ୧୪ଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗୁଆ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆଗୁଆ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ୪୪୮ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଥିବାବେଳେ ଆଉ ପ୍ରାୟ ୩ ହଜାର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ଏଯାବତ୍ ୪୬ ହଜାର ୭୦୧ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
୯ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିପାରେ ।
ବାତ୍ୟା ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କାରେ ନଭେମ୍ବର ୧୯ ଓ ୨୦ ତାରିଖରେ ୯ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଆଗାମୀ ଦୁଇଦିନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ (ଏସ୍ଏସ୍ବି) ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖ ପରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ହାଇଆଲର୍ଟ
ଏହି କ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ କଚ୍ଚାଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ହୋର୍ଡିଂ ହଟାଇବା, ନାଳ ସଫେଇ ଠାରୁ ନେଇ ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ କଚ୍ଚାଘର ଏବଂ ସହରତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ଡୁଡୁମା କଲୋନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଋଷିକୂଲ୍ୟା କେନାଲ ଓ ଆଡି ଅବରୋଧ କରି ନିର୍ମିତ କଚ୍ଚା ଘରରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ସହରରେ ମୋଟ ୨୪ ଗୋଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ତିନୋଟି ସିଫ୍ଟରେ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ କମିଶନର ଏ ସଶ୍ୟ ରେଡ୍ଡୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ପବନରେ ହୋର୍ଡିଂ ଭାଙ୍ଗି ଧନଜୀବନ ହାନିର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସହରର ସମସ୍ତ ହୋର୍ଡିଂ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅବହେଳା କଲେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ହାଇମାଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ତଳକୁ କରାଯାଇଛି। ଜଳବନ୍ଦୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ସିଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍, ନିଗମ ନଗର, ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ, ରାମନଗର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଚନ୍ଦନ ଗନର, ବ୍ରହ୍ମାପଲ୍ଲୀ, କର୍ପୋରେସନ ରୋଡ୍, ଆସ୍କା ରୋଡ୍, ତଳମେଣ୍ଟୁ ଛକ, ଧର୍ମ ନଗର, ବାସୁଦେବ ନଗର, ଗଜପତି ନଗର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ନାଳ ସଫେଇ ଚାଲିଛି।
କୋର୍ଟପେଟା, ଗୋଇଲୁଣ୍ଡି, ଶାନ୍ତିନଗରରେ ମଶା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଫଗିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଗଛ କଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଜରିଆରେ ଦିନ ତମାମ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବାକୁ କମିଶନର ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ଗୋପାଳପୁର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିପଦ ସଂଙ୍କୁଳ ଘରେ ରହିଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ରଙ୍ଗେଈଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ନୁଆଁ ଗୋଳାବନ୍ଧ ଗ୍ରାମରେ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରରେ କନିଷି ତହସିଲଦାର ଓ ରଙ୍ଗେଈଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଆଶା ଦିଦି ଓ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ରିଲିଫ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ଜାରି ରହିଛି। ବୁଧବାର ସୁଦ୍ଧା 16,699 ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଡ ପିଛା 50 କିଲୋ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ସରିଛି। ପରିବାର ପିଛା ଅଢେଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପୂର୍ବରୁ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ଓ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଘର ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନ ପରିସରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଆରପିଏଫ୍ ଏବଂ ଜିଆରପିର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଜଣ ଅସହାୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଉଦ୍ଧାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ସ୍ଥିତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ନ ବାତ୍ୟାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ବାତ୍ୟାର ଗତି ଓ ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବାରୁ ଗୁରୁବାର ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଗତିପଥ ଓ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିପାରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଅକଭାନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି: ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ୍ ପାଇଁ ସତର୍କ ଓ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ନବୀନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର/ ବ୍ରହ୍ମପୁର