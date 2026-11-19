ବାତ୍ୟା 'ଅକଭାନ’ ମୁକାବିଲା; ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସଜାଗ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସତର୍କତା
ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ୩୮୮ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ୧୮ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫୋକସ୍ । ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ କହିଲେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ/ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ/ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 19, 2026 at 8:02 PM IST|
Updated : November 19, 2026 at 8:08 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ମାଡି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା 'ଅକଭାନ’। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବିଭାଗ । ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ରୋକିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ମୁକାବିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି କହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି । ଏପଟେ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାରୀ ପରାମର୍ଶ ମାନିବାକୁ ରାଜ୍ଯବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଵ ମନ୍ତ୍ରୀ । ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନଥିବା ନେଇ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ । ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲିର ବର୍ଷା ରହିବ ମୁଖ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କହିଛନ୍ତି ଇଆଇସି ।
ବାତ୍ୟା ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଆସନ୍ତାକାଲି ୧୨ଟାରେ ଗୋପାଳପୁରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ ବାତ୍ୟା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ସହିତ ୨୦ ଓ ୨୧ ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ।
୩୦ ଜିଲାରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବ-
IMD ଶେଷ ଆକଳନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବାତ୍ୟା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ଯ ଭାଗ ଦେଇ ଉତ୍ତର ମୁହାଁ ହେଉଛି l ଗୋପଲପୁର୍ ଠାରୁ ୪୯୦ କିମି ଏବଂ ପୁରୀରୁ ୫୦୦ କିମି ଦୂରରେ ରହିଛି l ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ ୧୨ରେ ଗୋପଳପୁର ଠାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ l ପବନ ବେଗ ୯୦ରୁ ୧୦୦ କିମି ହେବ l ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ପୁରୀ କେନ୍ଦ୍ରପଡା, ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା ୨୦ ଏବଂ ୨୧ ତାରିଖ ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ଵରକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ l ଓଡ଼ିଶାର ୩୦ ଜିଲାରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବ l ୨୫୦ ବ୍ଲକ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ପ୍ରବଳ ବ୍ଲକ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି l 6109 ସ୍ଥାନ ୨୦ଟି ବ୍ଲକରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି l ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି । 1224 ସେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରୁଛି l ୩୫୨୬ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି l ୬୦ ଓଡ୍ରାଫ୍, ୧୪ NDRF ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ l ୨୨୧ ଫାୟାର ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି କହିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ l
ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ସାଟେଲାଇଟ ଫୋନ-
14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଁଏ ଆଗୁଆ ଦିଆଯାଇଛି l ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ୧୭ ସାଟେଲାଇଟ ଫୋନ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି । ସେପଟେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଅଙ୍ଗନ ବାଡି ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ l ସେହିପରି ଭୂସ୍ଖଳନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାୟଗଡା ୧୬୯, ଗଜପତି ୨୧୧, ମାଲାକନଗିରି ୭୮ ଏହିଭଳି ମୋଟ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ୯୪୧ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି l ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ମଧ୍ଯ ବିଭିନ୍ନ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ ବନ୍ଦ କରିବେ l ରେଲୱେ ବିଭାଗ ମଧ୍ଯ ଟ୍ରେନ୍ ରୁଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ । ବିଭିନ୍ନ ଜିଲାରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଦାୟିତ୍ଵ l ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ସହ ୨୧ ତାରିଖ ଯାଏଁ ସିନିୟର ଅଫିସର ମାନେ ରହିବେ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ l
ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ସ୍ଥାନକୁ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକ ଫୋକସ-
ସେପଟେ 941ଟି ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକ ଫୋକସ ଦେଇଛନ୍ତି l ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ନିଆଯାଉଛି l ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଗୁଡିକରେ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି l ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି l 1 ହଜାର 50 ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଏବଂ ରେସପନ୍ସ ଟିମ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ l ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ l
୩୮୮ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ-
ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ୧୮ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୨୧୬ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ୧୯୯ଟି ଟିମ୍ ସହ ଅତିରିକ୍ତ ୧୭ଟି ଟିମ୍ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଧାର, ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା, ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ସହ ଏହି ଟିମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି କହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ୨୧୬ଟି ଟିମ୍କୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ମୋଟ ୩୮୮ଟି ଟିମ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଏଥିରେ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ ୧୩୫ଟି, ସମ୍ବଲପୁର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ ୧୧୯ଟି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ ୧୧୫ଟି ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି । ଏହାସହ OFDRAର ୧୫ଟି ଏବଂ OFDRIର ୪ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି । ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିର ତୁରନ୍ତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆଉ ୨୦ଟି ଟିମ୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇରେ ରଖାଯାଇଛି ।
ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବୀ କରିବା ପାଇଁ ୧୮୧ଟି ଇନଫ୍ଲେଟେବଲ୍ ରବର ବୋଟ୍ (IRB), ୨୩୩ଟି ଆସ୍କା ଲାଇଟ୍, ୧୦୨ଟି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପମ୍ପ ଏବଂ ୬୪୦ଟି ପାୱାର ସ' ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଜଳରୁ ଉଦ୍ଧାର, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଗଛ କାଟିବା ଓ ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛି। ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓ ସଂସ୍ଥା ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ଓ ସମନ୍ୱିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି।
ସେପଟେ, ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସହ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଲ୍ ପତାକା ଲଗାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନଯିବାକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି । ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ପରାମର୍ଶ ମାନିବା, ଖରାପ ପାଗ ସମୟରେ ଅଯଥା ବାହାରକୁ ନବାହାରିବା, ନଦୀ, ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଗଛ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଓ ତ୍ୱରିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି-
ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ସହ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର । ୧୪ ତାରିଖରୁ ବାତ୍ୟାର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ମନିଟରିଂ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ କମାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ସମସ୍ତ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, ହୀରାକୁଦ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ତେବେ ବଂଶଧାରା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ମହାନଦୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସତର୍କ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଘାଇର ମରାମତି ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ ।
ଗୁରୁବାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଚ ସଦନରେ ବାତ୍ୟା ଅକଭାନକୁ ନେଇ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ସହ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ । ବିଶେଷକରି ଆସନ୍ତାକାଲି ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ଆକଳନ ଥିବାରୁ ନଦୀବନ୍ଧ ଓ ଜଳପ୍ରବାହ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜରଦାରୀକୁ ଅଧିକ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଘାଇର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ତେବେ ବଡ଼ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ନଥିବା ନେଇ ବିଭାଗ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲିର ବର୍ଷା ରହିବ ମୁଖ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି, ଜଳଭଣ୍ଡାରର ସ୍ଥିତି ଓ ନଦୀବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ରହିବ ବିଭାଗର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର କହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ ।
ବାତ୍ୟା ‘ଅକଭାନ୍’ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ସତର୍କତା, ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଓ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ତଦାରଖକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ପୂର୍ବ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଡ୍ରେନେଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରୁ ଅବରୋଧ ହଟାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶୁଭା ଶର୍ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ବିଶେଷକରି ସାଳନ୍ଦୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଅବବାହିକା ଉପରେ ସତର୍କ ନଜର ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର, ନଦୀବନ୍ଧର ସ୍ଥିତି ଓ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଯେକୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି।
ସେହିପରି ଜଳଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକର ଜଳ ପରିଚାଳନା ଓ ନିଷ୍କାସନ ସ୍ଥିତିର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଯେପରି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆକଳନ ଆଧାରରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟାଜଳ ଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନ ରଖିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ, ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ଓ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନଦୀବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଓ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି |
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଆକଭାନକୁ ନେଇ ଗଜପତିରେ ହାଇଆଲର୍ଟ: ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଦିଆଗଲା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ବ୍ଲକ୍ୱାରୀ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର