ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ'; ଗଞ୍ଜାମକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ, ୧୪ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
Cyclone Akwan: ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ'କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତା ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : November 18, 2026 at 8:44 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ' ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା । ଏବେ 'ଆକଭାନ୍'କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତା ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଓ ପରେ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ଗୋପାଳପୁର ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି.କିର୍ତ୍ତିଭାଶନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଚିକିଟି, ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏବଂ ଚିଲିକା ଅଞ୍ଚଳକୁ ହାଇ-ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୪ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାର ୧୮୦ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ (ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ)ରେ ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜିଲ୍ଲାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ମୋଟ ୧୧୦ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନୂଆ ଗୋଳାବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଦୁର୍ଗମ ତଥା ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତୁରୁମୁସ୍ଥିତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। @CMO_Odisha @IPR_Odisha @rdmodisha @SRC_Odisha https://t.co/abyu1MdG6k— Collector & District Magistrate, Ganjam (@Ganjam_Admin) November 18, 2026
ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗାମୀ ୨ରୁ ୩ ଦିନ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଲ୍ଲାର ୧,୦୭୭ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ୮୦୦ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ୧୪୦ ଜଣ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିଛନ୍ତି ।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ‘ଅକବାନ’ର ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପୂର୍ବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବିପଦପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଗୁଆ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ଜଳଭଣ୍ଡାର ଓ ନଦୀବନ୍ଧର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। @CMO_Odisha @IPR_Odisha @rdmodisha @SRC_Odisha— Collector & District Magistrate, Ganjam (@Ganjam_Admin) November 18, 2026
ଏହି ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୨ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ (ODRAF) ଏବଂ ୩ଟି ଏନ୍.ଡି.ଆର୍.ଏଫ୍ (NDRF) ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ୨୪ ଗୋଟି ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ସ୍ବାଭାବିକ ରଖିବା ପାଇଁ ଟାଟା ପାୱାର ଏବଂ ଓ.ଏଫ୍.ଡି.ସି (OFDC)ର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ସମୟରେ ଟେଲିକମ୍ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ଯେପରି ପୁନଃରାବୃତ୍ତି ନହୁଏ, ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୋବାଇଲ୍ ଟେଲିକମ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭେଇକିଲ୍ ଟାୱାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହାସହ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାଟେଲାଇଟ ଫୋନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବାତ୍ୟା ‘ଅକବାନ’ର ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିକା ଏନ୍ଏସିର ୧୭ ଓ ୧୮ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଏବଂ ଏନ୍ଏସି ହାଇସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା, ରିଲିଫ୍ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଓ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। @CMO_Odisha @IPR_Odisha @SRC_Odisha @rdmodisha— Collector & District Magistrate, Ganjam (@Ganjam_Admin) November 18, 2026
ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗାମୀ ୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ତୀକ୍ଷ୍ମ ନଜର ରଖିଛି । ବାତ୍ୟା ଆଳରେ ଯେପରି କୌଣସି କଳାବଜାରୀ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଜନସାଧାରଣ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର