ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କଲା ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ: ଦୁଇ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବାଲେଶ୍ବର ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ
ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ୨ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜାରି ରହିବ। ରିପୋର୍ଟ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : November 20, 2026 at 10:23 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରୁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କଲା ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ। ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ନେଇ ପୁର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ପବନର ବେଗ ୭୦ରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଝଟକା ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୯୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେବେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ୨ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜାରି ରହିବ।
ଆଜି ସକାଳ ୧୧ଟା ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ।
ପବନ କମିଲା ବଢିଲା ବର୍ଷା
ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନର ବେଗ କମିବ। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୬୦ରୁ ୭୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ଝଟକା ପବନର ବେଗ ୮୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ପବନଜନିତ ବିପଦ ଅନେକାଂଶରେ କମିଯିବ। ତେବେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବା ସମ୍ଭାବନା ।
ବାଲେଶ୍ବର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ସମେତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
ପାତ୍ରପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ
ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପାତ୍ରପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୦୯ ମିଲିମିଟର, ହିଞ୍ଜିଳିରେ ୨୦୭ ମିଲିମିଟର, ଚିକିଟିରେ ୧୯୯ ମିଲିମିଟର, ଗୋପାଳପୁରରେ ୧୯୦ ମିଲିମିଟର ଏବଂ ଛତ୍ରପୁରରେ ୧୪୯ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ୧୧୯ ମିଲିମିଟର, ତିହିଡ଼ିରେ ୧୦୦ ମିଲିମିଟର, କୁଜଙ୍ଗରେ ୯୭ ମିଲିମିଟର, ପାରାଦୀପରେ ୯୩ ମିଲିମିଟର, ରାଜକନିକା ଓ ରାଜନଗରରେ ୮୨ ମିଲିମିଟର, ପୁରୀରେ ୭୯ ମିଲିମିଟର, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରେ ୭୬ ମିଲିମିଟର ଏବଂ ଜି. ଉଦୟଗିରିରେ ୭୫ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ପ୍ରଭାବରେ ପୁରୀରେ ବର୍ଷା: ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ: ଅଶାନ୍ତ ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ର, ଗଞ୍ଜାମରେ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର