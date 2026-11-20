ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ'; ବାଲେଶ୍ୱରରେ 1717 ଗର୍ଭବତୀ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, 608 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରସବ, ODRAF, NDRF ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ କହିଲା ବିଜେଡି
ଜିଲ୍ଲାରେ 145 ସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଓ 1244 ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ । 57 ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : November 20, 2026 at 7:04 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ' ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ସହ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଯୁବକ ସଂଘ, ଏନଜିଓ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ସମନ୍ୱିତ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ବେଳେ ୧୭୧୭ ଗର୍ଭବତୀ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୬୦୮ ଜଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବ ହୋଇଛି । ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏସ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି ବିଜେଡି ଟିମ୍ ।
ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ନଜର-
ଜିଲ୍ଲାର ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ କେ. ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା ଓ ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି । ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ୨୪ ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି । ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି । ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଓ ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଶିମିଳିପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ବର୍ଷାର ପରିମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି ।
"ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ । ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ତଳେ ରହିଥିବାରୁ ଏବେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି । ତଥାପି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗୁଆ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି," କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ କେ. ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ।
ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି-
ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରୁ ୮୦୦, ଭୋଗରାଇରୁ ୧୫୦୦, ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ୯୫୩, ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକରୁ ୩୫୦, ରେମୁଣାରୁ ୧୧୫୦, ଖଇରାରୁ ୪୮, ବାଲେଶ୍ୱର ସଦରରୁ ୫୫୦, ସୋରରୁ ୨୨, ଔପଦାରୁ ୧୬, ବାହାନଗାରୁ ୧୦୦ ଏବଂ ନୀଳଗିରି ଏନଏସିରୁ ୪୦ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୪୫ଟି ସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଓ ୧୨୪୪ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୫୭ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି । ବାଲିଆପାଳର ୧୬, ଭୋଗରାଇର ୭, ରେମୁଣାର ୪, ଜଳେଶ୍ୱରର ୧୧, ଖଇରାର ୨, ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ୮, ସୋରର ୧, ଔପଦାର ୧, ନୀଳଗିରିର ୫ ଓ ବାହାନଗାର ୨ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ODRAF ଟିମ୍ ଓ ଗୋଟିଏ NDRF ଟିମ୍ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ୧୨ଟି ବ୍ଲକ ପାଇଁ ୧୨ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୁତୟନ ସହ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ୨୪ ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି ।
୧୭୧୭ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ୬୦୮ ପ୍ରସବ-
ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ୧୭୧୭ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭୦୮ ଜଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବ ହୋଇଛି । ୭୯୪ ଜଣଙ୍କୁ CHC ଓ PHCକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ୨୬୩୭ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପଲିଥିନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ୨୮୧.୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚୁଡ଼ା ଓ ୨୫.୪ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୫୨୪.୫ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହାରାହାରି ବର୍ଷା ପରିମାଣ ୪୩.୭୧ ମିଲିମିଟର ରହିଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦୁଇଦିନ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱରେ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ରହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡିର ଏକ ଟିମ ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏସ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବ୍ଲକସ୍ତର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଗାଁ ସ୍ତରରେ ଦଳର କର୍ମୀ, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରଯାଉଛି ।
ବିଶେଷ କରି ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା, ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା, ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧପତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏବଂ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ । ଏଥିସହ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ପୋଲିସର ମୁତୟନ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଏବଂ ଜରୁରୀ ସେବାର ଉପଲବ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଦଳୀୟ ଓ ବର୍ଣ୍ଣଗତ ଭେଦଭାବରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି ।
କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯୁବକ ସଂଘ, ଏନଜିଓ, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବିପତ୍ତି ମୁକାବିଲାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ । ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲେ ତାହାର ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ଓ ପାନ ଚାଷ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ହେଉଥିବାରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ସହ ଚାଷୀମାନେ ଯେପରି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କଲା ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ: ଦୁଇ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବାଲେଶ୍ବର ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର