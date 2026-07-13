ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ: ପ୍ରଭାବରେ ୫ ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ
ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିବା ପ୍ରଭାବରେ ୫ ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଵର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : July 13, 2026 at 6:43 PM IST
Odisha Weather ଭୁବନେଶ୍ବର: ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ତା ପାଖପାଖି ଦକ୍ଷିଣ ବାଂଲାଦେଶ ପାଖରେ ଏକ ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ୫ ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଵର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଉପକୂଳରେ ଗୁଳୁଗୁଳିର ସମ୍ଭାବନା ୨ ଦିନ ଯାଏ ଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଭାଗ । ଉପକୂଳର ୧୧ ଜିଲ୍ଲା ଗଂଜାମ, ଗଜପତି, କଟକ, ଖୋରଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, ନୟାଗଡ଼, କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ଵର, ଯାଜପୁର, ନୟାଗଡ଼ ଓ ଯାଜପୁର ଆଦି ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଇଁ ୟେଲୋ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଭାଗ ।
ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଂଟାରେ କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଗଂଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଓ ୩୦ରୁ ୪୦ କିଲୋ ମିଟର ବେଗରେ ଝଟକା ପବନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବା ସହ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗିର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୬ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଓ ୩୦ରୁ ୪୦ କିମି ଝଟକା ପବନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Warning for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) July 13, 2026
Day-1 to Day-5 : Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind Warning.
Day-1 to Day-4 : Isolated Heavy Rainfall Warning.
Day-2 & Day-3 : Isolated Heavy to Very Heavy Rainfall Warning.
Day-1 & Day-2 : Hot & Humid Day.
Day-6 & Day-7 : No Warning. pic.twitter.com/2mVxPSU0JW
୧୭ ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ । ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ୩୫ରୁ ୪୫ କିମି ପବନ ସର୍ବାଧିକ ୫୫ କିମି ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ । ୧୩ରୁ ୧୭ ତାରିଖ ଯାଏ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ୩ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ୫୦ରୁ ୬୦ କିଲୋ ମିଟର ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ସହ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ରହିଛି ।
ସେପଟେ ଜୁନ୍ ୧ରୁ ଏଯାବତ ୩୪୮.୨ ମିମି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ରହିଛି ୩୩୪.୪ । ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷାଠାରୁ ୪ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଛି । ୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ୭ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଆଉ ୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି ବର୍ଷା ସ୍ଥିତି ଏବଂ ୯ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ୨୪ ଘଂଟାରେ ୯ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ୬ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରଥଯାତ୍ରା ବେଳକୁ ପୁଣି ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ; ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା IMD
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Rain Alert: ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗର୍ଜିବ ମେଘ, ଆଗାମୀ 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର