ପୁଲୱାମା ସହୀଦଙ୍କୁ ଅଭିନବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି: ସାଇକେଲରେ ଯାତ୍ରା କରି ୯ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଓ ତିନି ଧାମ ଦର୍ଶନ ପରେ ଦେଓଘର ଅଭିମୁଖେ ବିଶାଳ
ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ସହିଦଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଶାଳ ସାଇକେଲରେ କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରା କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : August 13, 2026 at 8:11 PM IST
ଖୋରଧା: ଖରା-ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନାହିଁ । ଅର୍ଥ ପାଇଁ ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ । କେବଳ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ । ସାଥୀ କହିଲେ ଏଇ ସାଇକେଲ । ସାଇକେଲରେ କାଉଡି ଯାତ୍ରା କରି 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ 4 ଧାମ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ବିଶାଳ ।
ଦେଶ ଭକ୍ତିରୁ ଭଗବତ୍ ଭକ୍ତି
ବିଶାଳଙ୍କର ଏଇ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା ପଛରେ ରହିଛି ଏକ କାହାଣୀ । 2019ରେ ହୋଇଥିବା ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା । ଏହି ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣରେ ବିଶାଳଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ସଦୀଦ ହୋଇଥିଲେ । ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ସହିଦଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଶାଳ ସାଇକେଲରେ କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରା କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ । ସହୀଦ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କର ଅଭିନବ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରେରଣା । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଗଡ଼ୱାଲ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଶାଳ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଶିବରାତ୍ରୀ ତିଥିରେ ପାଣି ଉଠାଇ ତାଙ୍କର ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ମହାକାଳ ଦର୍ଶନ ପରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା । ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ସହିଦଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି ।
ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସାଇକେଲରେ 75 କିମି
ବିଶାଳ ୧୮୫ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଚଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୭୫ରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ବାଟରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ତ ଆସୁଛି । ହେଲେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ବିଶାଳ ଓହରି ନାହାନ୍ତି । ନିଜ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ । ହେଲେ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଥିଲେ, ଯେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରେ । ଏହା ସେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇ ପାରିଛନ୍ତି ।
ସରିଲାଣି ୯ଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ଉଜ୍ଜୟିନୀର ମହାକାଳ, ତ୍ର୍ୟମ୍ବକେଶ୍ୱର, ଭୀମାଶଙ୍କର, ସୋମନାଥ, ଦ୍ୱାରକା ଓ ରାମେଶ୍ୱରମ ସମେତ ୯ଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଦର୍ଶନ ସହ 3 ଧାମ ବୁଲି ସାରିଲେଣି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଝାରଖଣ୍ଡର ଦେଓଘରସ୍ଥିତ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଓ ଚାରିଧାମ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ସେ ସହିଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛନ୍ତି ।
ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ସାରି ଏବେ ଦେଓଘର ଅଭିମୁଖେ
ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଗତ 8 ଦିନ ତଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଗତକାଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ସାରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦେଇ ଝାରଖଣ୍ଡ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପିଚୁକୁଳିଠାରେ ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ବିଶାଳ କହିିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ 9 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲେଣି । 10ମରେ ସେ ଝାରଖଣ୍ଡ ଦେଓଘରସ୍ଥିତ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ସେହିପରି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ମିଶାଇ 3 ଧାମ ଦର୍ଶନ ଶେଷ ହାଲାଣି । 4ର୍ଥରେ ବଦ୍ରିନାଥ ଯିବେ ।
ମିଳୁଛି ଅକୁଣ୍ଠ ସାହାଯ୍ୟ
ବିଶାଳଙ୍କ ସାଇକେଲରେ ଝୁଲୁଛି ବ୍ୟାଗଟିଏ । ଏହି ବ୍ୟାଗରେ ତାଙ୍କର ପୁରା ସଂସାର । ଅର୍ଥାତ, ପୋଷାକପତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଲ, ଜରି ସବୁକିଛି ଅଛି । ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ବିଶାଳଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ । ଏଠାରେ ରାତି କଟାନ୍ତି । ବାଟରେ ଅନେକ ବଦାନ୍ୟ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାସ୍ନେହ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି ।
ଯାହା ବି ହେଉ, ଖରା,ବର୍ଷା ଓ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା କଷ୍ଟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ତାଙ୍କର ଏହି ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ଭଗବତ ଭକ୍ତିର ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାଦ କିମ୍ବା ରିଲ୍ସ ନୁହେଁ; ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସିଲେଇ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା Gen-Z ଯୁବତୀଙ୍କ ନୂଆ ଦେଶଭକ୍ତି,ପାଠପଢ଼ା ସହ କରୁଛନ୍ତି ରୋଜଗାର