ETV Bharat / state

ପେନସନ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରାଇଦେବା ଆଳରେ ସାଢେ ୮ ଲକ୍ଷ ଠକେଇ; ଆସାମରୁ ୩ ସାଇବର ଠକ ଗିରଫ , ଜାମତାରା ଗ୍ଯାଙ୍ଗ ସହ ଲିଙ୍କ୍

ଏହି ଠକେଇ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୩ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହାରୁନ ପେଶାରେ ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ । ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Cyber fraudster arrested
୩ ସାଇବର ଠକ ଗିରଫ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 29, 2026 at 8:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପେନସନ ଲାଇଫ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରାଇଦେବା ଆଳରେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ଯାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ୮ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଆସାମରୁ ୩ ଜଣ ସାଇବର ଠକଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଆସାମ ମୋରିଗାଁ ଜିଲ୍ଲାର ଜୁନାଇଦୁର ଇସଲାମ(୨୨), ଇଜାଜୁଲ ହକ(୨୩) ଓ ନଗାଁ ଜିଲ୍ଲାର ହାରୁନ ରସିଦ (୨୯)। ତେବେ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଜାମତାରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହ ଲିଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଅଧିକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାଇବର ଥାନା ଏସିପି ସୁଚିସ୍ମିତା ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଜେଲ ଗଲେ ସବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଜଣେ ଫେରାର

ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ ରିମାଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଣାଯାଇ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପରଭେଜ ଆଲାମ ଚୌଧୁରୀ ନାମକ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଠକେଇ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୩ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହାରୁନ ପେଶାରେ ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୨ ଜଣ ଜୁନାଇଦୁର ଓ ଇଜାଜୁଲ ବେରୋଜଗାର ଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି। ହାରୁନ ସହିତ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ପରଭେଜ କାମ କରୁଥିଲା। ସେମାନେ ଏକ ଠକେଇ ନେଟୱର୍କ ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଲିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମ୍ୟୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରି ଲୋକଙ୍କ ବ୍ଯାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି କରୁଥିଲେ।

ଏସିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ଠକେଇର ଶିକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ । ଅବସର ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଲାଇଫ କାର୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଠକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ କାର୍ଡ କରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମାଗି ନେଇଥିଲେ । ଠକେଇର ଶିକାର ଜାଣିବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏକ ଟିମ ଆସାମ ଯାଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟତଃ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଏବେକାର ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂକୁ ସେତେଟା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ’’।

ଓଟିପି ଦେବା ପରେ କଟିଗଲା ଟଙ୍କା

ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭୁବନେଶ୍ବରର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ୨୦୨୫ରେ ଏହି ଠକେଇ ହୋଇଥିଲା। ପେନସନ ଲାଇଫ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରାଇଦେବାକୁ କହି ଠକମାନେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ୟୁକୋ ବ୍ଯାଙ୍କ ଲେଖା ଥିବା ଏକ ନମ୍ବରରୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଲିଙ୍କ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ କରିବା ପରେ ଓଟିପି ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ବାସ କରି ସାଇବର ଠକଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୮ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା କଟିଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅନୁଭବ କରି ସାଇବର ଥାନାରେ ୨୦୨୫ ନଭେମ୍ବର ୫ରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା (ନଂ. ୨୦୬/୨୦୨୫) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ E-Zero FIR Explained: ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ସାଇବର ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ !

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ଫଟୋ ନେଇ ଅପବ୍ୟବହାର, ସତର୍କ କଲେ ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

CYBER FRAUD JAMTARA LINK
CYBER FRAUD ARRESTED ASSAM
BHUBANESWAR CYBER FRAUD
ସାଇବର ଠକେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ
CYBER FRAUD BANK EMPLOYEE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.