ଫେସବୁକ ବନ୍ଧୁ ସାଜିଲା ବାଇରୀ; ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟିନେଲା 88 ଲକ୍ଷ, ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ

ପ୍ରଥମେ ମନ କିଣିବା ପରେ ସର୍ବସ୍ବ ଲୁଟିନେଲା ଏହି ସାଇବର ଲୁଟେରା। ଜାଲରେ ପଡିଗଲେ କଟକର ୭୨ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ। ନ୍ୟୁଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇ ଲୁଟିନେଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ।

Cyber crime in cuttack
ଫେସବୁକ ବନ୍ଧୁ ସାଜି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଠାରୁ 88 ଲକ୍ଷ ଲୁଟିନେଲା ସାଇବର ଲୁଟେରା (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 20, 2026 at 9:10 PM IST

2 Min Read
କଟକ: କଟକ ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା । ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ଲାକମେଲର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ । ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ଜେନା ଫେରାର ରହିଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ନଗଦ ୧୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫ୍ରିଜ ସହ 6ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଓ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର, ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।


ଫେସବୁକର ବନ୍ଧୁ ସାଜିଲା ବଇରୀ

ଫେସବୁକ ବନ୍ଧୁ ସାଜି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଠାରୁ 88 ଲକ୍ଷ ଲୁଟିନେଲା ସାଇବର ଲୁଟେରା (Etv Bharat)
ଫେସବୁକର ବନ୍ଧୁ ସାଜିଲା ବଇରୀ। ନ୍ୟୁଡ଼ କଲ କରିଦେଲା ବରବାଦ। ସେକ୍ସଟର୍ସନ କରିଦେଲା ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡୁମ । ପ୍ରଥମେ ମନ କିଣିବା ପରେ ସର୍ବସ୍ବ ଲୁଟିନେଲା ଏହି ସାଇବର ଲୁଟେରା। ଜାଲରେ ପଡିଗଲେ କଟକର ୭୨ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ। ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ତଥା 72 ବର୍ଷୀୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଟଙ୍କା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ୍ କରିଛି । ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ 88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କଠାରୁ ଠକି ନେଇଛନ୍ତି ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ।

ଧାର ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିଲା
ଏଇ ପୁରା ରାକେଟର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସରୋଜ ଜେନା। ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଫେସବୁକରେ ବନ୍ଧୁ କରି ସମ୍ପର୍କ ଗଢିବା ପରେ ସାଜିଥିଲା ବହୁରୂପୀ । ବିଭିନ୍ନ ଫେକ ଆକାଉଣ୍ଟ କରି ଉଭୟ କ୍ୟାସ ଓ ଅନଲାଇନ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ବୃଦ୍ଧଜଣକ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ପ୍ରଥମେ ଦିଲୀରେ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ ୫୦ ହଜାର ମାଗିଥିଲା । ଏହାପରେ କିଛି ଦିନ ବିତିବା ପରେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ କହି ଭଉଣୀ ରୂପ ନେଇଥିଲା ସରୋଜ । ମେସେଜରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ କହିଲା ପରେ ବୃଦ୍ଧଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଧାରଆକାରରେ ଏହି ଟଙ୍କା ନେଇ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ସାଇବର ଅପରାଧୀ । ଏହା ପରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ବଢି ଯାଇଥିଲା ।

ନ୍ୟୁଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇ ଟଙ୍କା ଲୁଟିଲା
ପରେ କିନ୍ତୁ ସରୋଜର ସୈତାନୀ ବୁଦ୍ଧି ବୁଝିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପର୍କ ମଜଭୁତ ହେବା ପରେ ସରୋଜ ଭଉଣୀ ରୂପ ନେଇ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସହ ଚାଟିଂ କରି କଥା ହେଲା । ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ହେବା ପରେ ନ୍ୟୁଡ଼ କଲର ଶିକାର ହୋଇଗଲେ ବୃଦ୍ଧ । ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେକ୍ସଟର୍ସନ । ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ନ୍ୟୁଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଧମକ ଆସିବା ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଣି ଚାଲିଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ । ଶେଷରେ ଘର ଲୋକ ଜାଣିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଇବର ଥାନାରେ ଏତେଲା ଦେବା ପରେ ଆଜି ଏହି ବଡ଼ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି ।

ଏବେ ବି ଫେରାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ

ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ପୋଲିସ ସଫଳ ହେବା ସହ ଏହି ମମାଲାରେ ୫ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଖାପାଖି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ କ୍ୟାସ ଜବତ କରିବା ସହ ଗୋଟିଏ ସୁନା ଚେନ, 2 ଟି କାନ ଫୁଲ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ପାସ ବୁକ, 6 ଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ ହୋଇଛି ।ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସରୋଜ ଜେନା ଏବେବି ଫେରାର ରହିଛି। ପୋଲସ ସରୋଜଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାରିଛି ।

ଏମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇବା ଓ ପରେ ନ୍ୟୁଡ କଲ୍ କରି ବ୍ଲାକମେଲ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ସମାଜରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବେଶି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା । ତେଵେ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପୋଲିସ କମିଶନର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

