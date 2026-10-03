91.90 ଲକ୍ଷ ସାଇବର ଠକେଇ; ଚାଇନିଜ୍ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ପଠାଇ 4 ଗିରଫ
ଗିରଫଦାରୀରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ NinjaVPN ବ୍ୟବହାର କରି IP Address ବଦଳାଇ ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ
Published : October 3, 2026 at 4:39 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚାଇନିଜ୍ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ପଠାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଇବର ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ୪ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଥାନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସେମାନେ ହେଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦିପଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ସାଇ ଶୁଭଶଙ୍କର (୨୪), ଭଦ୍ରକ ଧୁଷୁରୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ରଏ (୨୧), ବନ୍ତ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବିଶ୍ୱଜିତ ଜେନା (୨୦) ଓ ଶିଶିର କୁମାର ଜେନା (୨୬) ।
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଜି (ଶନିବାର) କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୮ଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ସହ କରିଥିବା ଚାଟ ଲଗ୍, ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣର ତଥ୍ୟ, ଟ୍ରେଡ ଆକାଉଣ୍ଟ, APK ଫାଇଲ ଆଦି ପୋଲିସ ଠାବ କରିଛି । ଏନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଯୋଗେ ଅଧିକ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣକ ୯୧ ଲକ୍ଷ ୯୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏକ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ( Finsol Insights Exchange)ରେ ଯୋଡିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପଠାଇଥିବା ଆପରେ ଲଗ ଇନ୍ କରି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କଲେ ଦୁଇଗୁଣା ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ବିଶ୍ଵାସ କରି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣକ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ପରେ ସେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହିଁ ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଟ୍ରେଡିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଏନେଇ ସାଇବର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଥାନା ମାମଲା (ନଂ.୧୨୩/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ତଦନ୍ତ ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ ଲେୟର ମ୍ୟୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ପୋଲିସ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ପାଇଥିଲା । ଟଙ୍କା କାରବାର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଶୈଳେଶ୍ରୀ ବିହାରସ୍ଥିତ Bank Of India ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଠାବ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ମ୍ୟୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଚାଲାଣ କରି ଚାଇନା ସାଇବର ଠକଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ପାଉଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା ।
ଗିରଫ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ବେନାମୀ ଆକାଉଣ୍ଟ କିଟକୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପଠାଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ କାରବର ଓ ବାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଉପଯୋଗୀ କରୁଥିଲେ । ପରେ ସେମାନେ ଏହି APK ଫାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସାଇବର ଠକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଉ ଲଥିଲେ । ଟେଲିଗ୍ରାମ ଓ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ ଜରିଆରେ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଚାଇନା ସାଇବର ଠକ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳପ କରୁଥିଲେ ।
ଏପରିକି ସେମାନେ ଗିରଫଦାରୀରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ NinjaVPN ବ୍ୟବହାର କରି IP Address ବଦଳାଇ ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢିପାରେ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସମ୍ବଲପୁରରେ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା: ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଓ ନିଶା କାରବାର ରୋକିବା ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର