ସାଇବର କ୍ରାଇମର ଶିକାର ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ
'ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପାର୍ସଲ ଆସିଥିବା କଥା ଫୋନରେ ସାଇବର ଠକ କହିଲା । କୋରିଅର ବୟ ମୋ ଘରର ଠିକଣା ପାଉନଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଫୋନରେ କହିଥିଲା ।' ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 4, 2026 at 7:53 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର:ସାଇବର କ୍ରାଇମର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ତଥା ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । ଆଜି ସକାଳୁ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହେବା ପରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।
ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ସାଇବର କ୍ରାଇମ । ସାଇବାର କ୍ରାଇମ ଫାସରେ ପଡି ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ । ସାଇବର କ୍ରିମିନାଲ ସମସ୍ତ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଅର୍ଥ ଗାଏବ କରିନେଉଛନ୍ତି । ଜାଣତ ହେଉ ଅବା ଅଜାଣତରେ, ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ପଞ୍ଝାରେ ପଡିଯାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ । ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ଟ୍ରାପରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡିନାହାନ୍ତି ରାଜନେତା । ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାଇବର କ୍ରାଇମର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ସକାଳୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସିଲା । ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପାର୍ସଲ ଆସିଥିବା କଥା ଫୋନରେ ସାଇବର ଠକ କହିଲା । କୋରିଅର ବୟ ମୋ ଘରର ଠିକଣା ପାଉନଥିବାରୁ ଠିକଣା ବତେଇ ଦେବାକୁ କହିଥିଲା । ଆଉ ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଫୋନ ଆସିବାରେ ଲାଗିଲା ।"
ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ନମ୍ବରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହେଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି । ମୁଁ ବିପଦରେ ପଡିଛି, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର । ମୋତେ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ, ଏହା ସାଇବର ଠକଙ୍କ କାମ ବୋଲି ଜାଣିଗଲେ । ସାଇବର ଠକ ଟଙ୍କା ନେବାରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ସାଇବର ଥାନାରେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ଉକ୍ତ ଫୋନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକାମୀ କରି ଦିଆଯାଇଛି ।"
"ଲୋକେ ସାଇବର କ୍ରାଇମକୁ ନେଇ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଫୋନ ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଡି ହୋଇନଥିବାରୁ ଠକ ମୋତେ ତା ଜାଲରେ ଫସେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । କାରଣ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହୁଏନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ ଜାଣିଥିବା ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଠକକୁ ଠଉରାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ । ରାଜନେତା ହୋଇଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମୋତେ ଫୋନ ନିୟମିତ ଆସେ । ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ମୋତେ ଫୋନ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଷା ଓ କଥା ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଠକ ଜାଲରେ କେହି ପଡୁନାହାନ୍ତି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ।
ଲୋକଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, "ସମାଜରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ବଢୁଛି । ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟାର ଉନ୍ନତି ସହ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଛେ । ତେଣୁ ଆମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡିବ । ଆବଶ୍ୟକତା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୈଷୟିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ । ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆମକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ APK ଫାଇଲ ପଠାଇ ଠକେଇ; ୩ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସାଇବର ଠକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ