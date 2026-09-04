ETV Bharat / state

ସାଇବର କ୍ରାଇମର ଶିକାର ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ

'ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପାର୍ସଲ ଆସିଥିବା କଥା ଫୋନରେ ସାଇବର ଠକ କହିଲା । କୋରିଅର ବୟ ମୋ ଘରର ଠିକଣା ପାଉନଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଫୋନରେ କହିଥିଲା ।' ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Cyber Fraud Senior Leader Prasanna Acharya Files Police Complaint
ସାଇବର କ୍ରାଇମର ଶିକାର ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 4, 2026 at 7:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର:ସାଇବର କ୍ରାଇମର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ତଥା ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । ଆଜି ସକାଳୁ ଏକ ଫୋନ୍‌ କଲ୍‌ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍‌ ହ୍ୟାକ୍‌ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଫୋନ୍‌ ହ୍ୟାକ୍‌ ହେବା ପରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।

ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ସାଇବର କ୍ରାଇମ । ସାଇବାର କ୍ରାଇମ ଫାସରେ ପଡି ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ । ସାଇବର କ୍ରିମିନାଲ ସମସ୍ତ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଅର୍ଥ ଗାଏବ କରିନେଉଛନ୍ତି । ଜାଣତ ହେଉ ଅବା ଅଜାଣତରେ, ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ପଞ୍ଝାରେ ପଡିଯାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ । ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ଟ୍ରାପରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡିନାହାନ୍ତି ରାଜନେତା । ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାଇବର କ୍ରାଇମର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ସକାଳୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସିଲା । ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପାର୍ସଲ ଆସିଥିବା କଥା ଫୋନରେ ସାଇବର ଠକ କହିଲା । କୋରିଅର ବୟ ମୋ ଘରର ଠିକଣା ପାଉନଥିବାରୁ ଠିକଣା ବତେଇ ଦେବାକୁ କହିଥିଲା । ଆଉ ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଫୋନ ଆସିବାରେ ଲାଗିଲା ।"

ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ନମ୍ବରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହେଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି । ମୁଁ ବିପଦରେ ପଡିଛି, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର । ମୋତେ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ, ଏହା ସାଇବର ଠକଙ୍କ କାମ ବୋଲି ଜାଣିଗଲେ । ସାଇବର ଠକ ଟଙ୍କା ନେବାରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ସାଇବର ଥାନାରେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ଉକ୍ତ ଫୋନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକାମୀ କରି ଦିଆଯାଇଛି ।"

"ଲୋକେ ସାଇବର କ୍ରାଇମକୁ ନେଇ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଫୋନ ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଡି ହୋଇନଥିବାରୁ ଠକ ମୋତେ ତା ଜାଲରେ ଫସେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । କାରଣ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହୁଏନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ ଜାଣିଥିବା ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଠକକୁ ଠଉରାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ । ରାଜନେତା ହୋଇଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମୋତେ ଫୋନ ନିୟମିତ ଆସେ । ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ମୋତେ ଫୋନ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଷା ଓ କଥା ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଠକ ଜାଲରେ କେହି ପଡୁନାହାନ୍ତି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ।

ଲୋକଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, "ସମାଜରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ବଢୁଛି । ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟାର ଉନ୍ନତି ସହ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଛେ । ତେଣୁ ଆମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡିବ । ଆବଶ୍ୟକତା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୈଷୟିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ । ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆମକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡିବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ APK ଫାଇଲ ପଠାଇ ଠକେଇ; ୩ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସାଇବର ଠକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ

TAGGED:

SENIOR LEADER PRASANNA ACHARYA
PRASANNA ACHARYA
PHONE HACKED
ମୋବାଇଲ୍‌ ହ୍ୟାକ୍‌
CYBER FRAUD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.