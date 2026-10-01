ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବଢୁଛି ସାଇବର ଠକେଇ; ୩ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରୁ ଲୁଟିନେଲେ ୩୭୦.୭୧ କୋଟି, ୭୬୫୨ ମାମଲା ରୁଜୁ
ବିଧାୟକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୃହରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 1, 2026 at 4:45 PM IST
Cyber fraud on the rise, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ସାଇବର ଠକେଇ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ସାଇବର ଠକେଇ ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ସଚେତନତା ଓ ଗିରଫଦାରୀ ସତ୍ଵେ ଏହି ଠକେଇ କମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ । ଗତ ୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ୩୭୦ କୋଟି ୭୧ ଲକ୍ଷ ୯୨ ହଜାର ୮୭୯ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ୭ ହଜାର ୬୫୨ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି । ବିଧାୟକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୃହରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ।
- ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୨୩୪୮ ମାମଲା, ୨୦୨୪ରେ ୨୫୦୧ ମାମଲା ଓ ୨୦୨୫ରେ ୨୮୦୩ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇଛି ।
- ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୪୭ କୋଟି ୯୪ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ୧୭୮ ଟଙ୍କା, ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୧୫୪ କୋଟି ୪୫ ଲକ୍ଷ ୮୭ ହଜାର ୯ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଏହା ବଢ଼ି ୧୬୮ କୋଟି ୩୧ ଲକ୍ଷ ୫୫ ହଜାର ୬୯୨ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ହୋଇଛି ।
- ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୧ କୋଟି ୫୨ ଲକ୍ଷ ୫୯ ହଜାର ୯୬୫ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇ ଥିବାବେଳେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୨ କୋଟି ୨ ଲକ୍ଷ ୩୯ ହଜାର ୪ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ୬ କୋଟି ୪୧ ଲକ୍ଷ ୮୧ ହଜାର ୪୭୭ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି ।
ସାଇବର ଅପରାଧ ରୋକିବାକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ରାଜ୍ୟର ସାଇବର ଅପରାଧ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଥାନାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଫିସ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ମାସିକ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହାଛଡା Cyber forensic investigation kit କିଣିବାକୁ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏଥିସହ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ରେ ୧୪ଟି ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ୧୪ଟି ସାଇବର ଥାନାକୁ ୬ ଲକ୍ଷ ୪୮ ହଜାର ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ୨୦ଟି ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂତନ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାଇବର ଥାନାକୁ ୬ ଲକ୍ଷ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ବଢୁଥିବା ସାଇବର ଠକେଇକୁ ନେଇ ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ମତ
ଏନେଇ ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାଇବର ଠକେଇ ବଢ଼ିବା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ । ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଇବର ଥାନା ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଵିଶେଷ କରି ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ଠକେଇ ପାଇଁ ନୂଆ ଉପାୟ ଆପଣାଉଛନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ ହିଁ ଏହି କ୍ରାଇମରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିପାରିବ । ଲୋକମାନେ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହେଲେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଟଙ୍କା ଫେରି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଲଜ୍ଜା, ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଦୁଷ୍କର୍ମ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାତି ହେଲେ ଅନ୍ଧାର ରାଜଧାନୀ, ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ OPTCLକୁ ମେୟରଙ୍କ ତାଗିଦ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର