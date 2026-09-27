ETV Bharat / state

ଫେସବୁକରେ ନକଲି ପେନସନ କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ଦେଇ ବୃଦ୍ଧଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟି ନେଲେ ୭ ଲକ୍ଷ: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ

"ପେନସନ କାର୍ଡ" ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଠକ ଜଣକ କୌଶଳକ୍ରମେ ତାଙ୍କ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ନମ୍ବର, ପିନ୍, ଭିଭି ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା

cyber fraud of 7 lakh in sambalpur accused arrested from jharakhand
ବୃଦ୍ଧଙ୍କଠାରୁ ୭ ଲକ୍ଷ ଲୁଟି ନେଲେ ସାଇବର ଲୁଟେରା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 27, 2026 at 8:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ​ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଥାନା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା । ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟରୁ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଧନବାଦ ଜିଲ୍ଲା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଲାଡ଼ାବର ଗ୍ରାମର ଶମୀମ ଅନସାରୀ (୩୩)।

ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୫:୩୦ ମିନିଟ୍‌ରେ ଜଣେ ୭୧ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଫେସବୁକରେ ଏକ ନକଲି "ପେନସନ କାର୍ଡ" ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଠକ ଜଣକ କୌଶଳକ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଭୁଲାଇ ତାଙ୍କ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ନମ୍ବର, ପିନ୍ (PIN) ଏବଂ ସିଭିଭି (CVV) ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲେ।

ବୃଦ୍ଧଙ୍କଠାରୁ ୭ ଲକ୍ଷ ଲୁଟି ନେଲେ ସାଇବର ଲୁଟେରା (Etv Bharat)


​ଏହାପରେ ଠକମାନେ ଆଇଏମପିଏସ (IMPS) ମାଧ୍ୟମରେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏନଇଏଫଟି (NEFT) ମାଧ୍ୟମରେ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଏହିପରି ମୋଟ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଗାଏବ କରି ଦେଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଠକେଇ ଟଙ୍କାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆସନସୋଲସ୍ଥିତ କଲ୍ୟାଣ ଜୁଏଲର୍ସରୁ ୩,୮୯,୦୭୫ ଟଙ୍କାର ୨୫ ଗ୍ରାମ୍‌ର ଏକ ସୁନା ସିକ୍କା କିଣିଥିଲା।

cyber fraud of 7 lakh in sambalpur accused arrested from jharakhand
ସମ୍ବଲପୁରରେ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାଇବର ଠକେଇ: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, (Etv Bharat)
​ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ଥାନାରେ ମାମଲା (କେସ୍ ନଂ- ୩୧) ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସାଇବର ପୋଲିସ ସୁରାକ ପାଇ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗୋବିନ୍ଦପୁରରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶମୀମ ଅନସାରୀଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା।ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ପୋଲିସ ନଗଦ ୨୨,୦୫୦ ଟଙ୍କା ସହ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ୬ ସିମ୍ କାର୍ଡ ସହ, ୨ଟି ସୁନା ରଙ୍ଗର କାନଫୁଲ ଜବତ କରିଛି । ​ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ୨ ଦିନିଆ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଣାଯାଇଛି। ଏହି ଠକେଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍‌ରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ଏବଂ ବାକି ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ଡ଼ିଏସପି ଈଶ୍ୱର ତାଣ୍ଡି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି lଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସାଇବର ଠକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ: ୩ ଗିରଫ, ଜାମତାରା ଲିଙ୍କ୍ ସନ୍ଦେହ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସାଇବର ଠକେଇ ଓ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ; ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ

TAGGED:

SAMBALPUR CYBER CRIME
CYBER FRAUD IN SAMBALPUR
ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ଅପରାଧ
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
CYBER FRAUD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.