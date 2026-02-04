ETV Bharat / state

ଟ୍ରେଡିଂ ନାଁରେ ୫ କୋଟି ଲୁଟିନେଲେ ସାଇବର ଠକ; ଗୁଜରାଟରୁ ୨ ଗିରଫ, ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିଲେ ଓଡିଶା

ଫେକ ଟ୍ରେଡିଂ ନାଁରେ କୋଟିକୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ଠକ । ଦୁଇଦିନ ତଳେ ଜଣେ ସାଇବର ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ।

2 Cyber ​​frauds arrested from Gujarat
ଗୁଜରାଟରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୨ ସାଇବର ଠକ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 4, 2026 at 4:04 PM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଟ୍ରେଡିଂ ଆଳରେ ପୁଣି ଏକ ବଡ ଧରଣର ସାଇବର ଠକେଇ । ଟ୍ରେ଼ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସ ଅପରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଓଡିଶାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ 5 କୋଟି ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଇବର ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ । ସେମାନେ ହେଲେ ଗୁଜୁରାଟ ଭବନଗର ଜିଲ୍ଲା ଗରିୟାଧର ଅଞ୍ଚଳର ଗୋୟନି ମିଲନଭାଇ ଭୂପତିଭାଇ (୩୧) ଓ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ସୁରତର କୋସିୟା ବୈଭବ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଭାଇ (୩୦)। ଉଭୟଙ୍କୁ ଗରିୟାଧର ଜେଏମଏଫସି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଣାଯାଇଛି । ଏ ନେଇ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

ଓଡିଶା ଆସିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସଡିଜେଏମ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯିବା ପରେ ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ସିମକାର୍ଡ ଆଦି ଜବତ କରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକ ଛାନଭିନ ଚଳାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆସାମରୁ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।

ଏମିତି ଠକିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ
କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର। ସାଇବର ଠକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ୨୦୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ ରେ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ “EQUITY HUB 41” ନାମକ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ଠକ ନିଜକୁ ହ୍ୱାର୍ଟନ୍ ସ୍କୁଲ୍‌ର ସ୍ନାତକ ଏବଂ ଜେପି ମର୍ଗାନ୍‌ର ପୂର୍ବତନ ଫଣ୍ଡ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ୬ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ଫଣ୍ଡ୍ ଆସେଟ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଗ୍ରୁପ୍‌ଟି ମାଗଣା ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ନିଫ୍ଟିର ଦୈନିକ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦିଗରେ ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିଲା।


୫୪ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ, ୮ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା
ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, ସାଇବର ଠକଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ୨୦୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ ରୁ ଏପ୍ରିଲ ୯ ମଧ୍ୟରେ ୫ କୋଟି ୧୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ଠକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୫୪ଟି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ ସେ ୮ଟି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଟ୍ରେଡିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୩ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ତାଙ୍କ ନିବେଶ ଅର୍ଥ ୧୨ କୋଟି ହୋଇଥିବା ଦେଖାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହିଁବାରୁ ରିସ୍କ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନାରେ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନା କଲା। ଏହାପରେ ସେ ଠକେଇରେ ପଡିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ।


ଲାଗିଲା କେଉଁ କେଉଁ ଦଫା
ଏନେଇ ଠକେଇ ଶୀକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ୨୦୨୫ ଏପ୍ରିଲ ୯ରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସାଇବର ଥାନା ମାମଲା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (ବିଏନଏସ) ଦଫା 318(2)/ 319(2)/ 336(2)/ 336(3)/ 338/ 340(2)/ 61(2)/3(5) ଏବଂ Information Technology Act, 2000 ଦଫା 66-C/ 66-D ରେ ମାମଲା (ନଂ. ୧୨/୨୦୨୫) ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା।

୨ଦିନ ତଳେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରର ସାଇବର ଠକ
ଦୁଇଦିନ ତଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ ଅନ୍ୟ ଏକ ସାଇବର ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତଜଣକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର । ସେ ଫେକ ଟ୍ରେଡିଂ ପ୍ଲାଟ ଫର୍ମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ୬ କୋଟି ଠକି ନେଇଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

