ETV Bharat / state

ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟରେ ବଢୁଛି ସାଇବର ଠକେଇ; ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଜାରି କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ସଚେତନ କଲେ ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ

ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ଭଳି କୌଣସି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ଥିବା ବେଳେ ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ଏଭଳି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଶରେ ଫସାଉଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

cyber fraud in bbsr govt advisory for digital arrest
ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟରେ ବଢୁଛି ସାଇବର ଠକେଇ; ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଜାରି କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ସଚେତନ କଲେ ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 7, 2026 at 5:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ନୀରିହ ଜନସାଧାରଣ। ସାଇବର ଠକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଲରେ ଫସାଇ ବହୁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଅପରାଧୀମାନେ ନିଜକୁ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀ କହି ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟର ଭୟ ଦେଖାଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଗୃହବନ୍ଦୀ କରି ରଖି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ଭଳି କୌଣସି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ଥିବା ବେଳେ ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ଏଭଳି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଶରେ ଫସାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଠକେଇର ନ ପଡ଼ିବାକୁ ଟୁଇନ୍ ସିଟି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି।

ଆଡଭାଇଜରିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଓ ବିଭାଗରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆରେଷ୍ଟ୍ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଛି। ଠକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛଦ୍ମବେଶରେ ପୀଡିତ/ପୀଡିତାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରି ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଧନ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି।

1. ଠକମାନେ ଫେଡଏକ୍ସ, କଷ୍ଟମ୍ସ, ସିବିଆଇ, ଇଡି, ଟ୍ରାଇ କିମ୍ବା ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଜାଲରେ ଫସାନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ, ପୀଡିତଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ପାର୍ସେଲ୍‌ରେ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ, ଫେକ୍ ପାସପୋର୍ଟ, ଅବୈଧ ମୁଦ୍ରା କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି।

2. ଠକମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଭିକ୍ଟିମ୍‌ଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅବୈଧ ମେସେଜ୍, ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ, ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ କିମ୍ବା ସିମ୍ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସହ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ସହଯୋଗ ନ କଲେ ତୁରନ୍ତ କାଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଦିଅନ୍ତି।

3. ପୀଡିତଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବରରେ ଏକାଧିକ ସିମ୍ କରାଯାଇଛି। କେୱାଇସି ବିବରଣୀ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି।

4. ଠକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ପୀଡିତଙ୍କ ପୁଅ/ଝିଅ ଏକ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଦାବି କରନ୍ତି।

ଠକମାନେ ଏଫଆଇଆର, ଗିରଫ, ଓ୍ୱାରେଣ୍ଟ୍, କୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍, ସମନ୍ ଆଦି ପଠାନ୍ତି। ପୀଡିତଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଭିଡିଓ କଲରେ ରଖି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ କୁହାଯାଏ।

ଆଡଭାଇଜରିରେରେ କେତେକ ସଚେତନ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା-

- ଭାରତରେ “ଡିଜିଟାଲ୍ ଆରେଷ୍ଟ୍” ପାଇଁ କୌଣସି ଆଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ।
- ପୋଲିସ୍ କିମ୍ବା ଆଇନ୍ ପ୍ରୟୋଗକାରୀ ସଂସ୍ଥା କଦାପି ଭିଡିଓ କଲ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାହାକୁ ଗିରଫ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
- କୌଣସି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ତଦନ୍ତ କିମ୍ବା ଗିରଫଦାରୀ ପାଇଁ ସ୍କାଇପ୍ କିମ୍ବା ଅନୁରୂପ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭିଡଓ କଲରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ କହିବେ ନାହିଁ।
- ସନ୍ଦେହଜନକ କଲ୍ ତୁରନ୍ତ କଟ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଅଜଣା କଲରଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ।
- ଓଟିପି, ପିନ୍, ପାସୱାର୍ଡ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ତଥ୍ୟ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
- ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ।
- ୧୯୩୦ (ଜାତୀୟ ସାଇବର ଅପରାଧ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍)ରେ କଲ୍ କରି ଅଭିଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା www.cybercrime.gov.in ରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ଏଥିସହ ନିକଟସ୍ଥ ସାଇବର ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍‌ରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଡଭାଇଜରିରେରେ କୁହାଯାଇଛି।

ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ପଛରେ "ଡର"
ଏନେଇ ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟରେ କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିଁ ଠକେଇରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଏହାର ପଛରେ ରହିଛି ଡର। ଲୋକମାନେ ଡରିକି ହିଁ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କେବେବି ଏସବୁକୁ ଡରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କଲ କରି ନିଜକୁ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ହେଉଛି, ତେବେ ତାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯାଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଥାନା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ' ବୋଲି ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି।

୮ ମାସ ତଳେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କଠୁ ନେଇଥିଲେ ଦେଢ଼କୋଟି

୮ ମାସ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାଇବର ଅପରାଧର ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସାଇବର ଅପରାଧ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତଥା ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଦେଢ଼କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ବିଜୟ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଧମକ ଦେଇ ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ଉଭୟଙ୍କୁ ୧୦ ଦିନ ଧରି ଗୃହବବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇ ଭିଏସଏସନଗରରେ ରବୁଥିବା ବିଜୟ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ୨୦୨୫ ନଭେମ୍ବର ୭ରେ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଏନେଇ ବିଜୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

CYBER CRIME
ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ
BHUBANESWAR DIGITAL ARREST
CYBER FRAUD
DIGITAL ARREST SCAM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.