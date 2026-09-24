ସମ୍ବଲପୁରରେ ସାଇବର ଠକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ: ୩ ଗିରଫ, ଜାମତାରା ଲିଙ୍କ୍ ସନ୍ଦେହ
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଜାଲ୍ KYC ବ୍ୟବହାର କରି POS ଫ୍ୟାସିଲିଟି/ଗ୍ଲୋବାଲ ଆଇଡି ମାଧ୍ୟମରେ ସିମ୍ କାର୍ଡ ସକ୍ରିୟ କରି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା
Published : September 24, 2026 at 7:05 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଗୋପନୀୟ ପରିଚୟପତ୍ର ଓ କେଓ୍ବାଇସି (KYC) ନଥିପତ୍ରର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ବେଆଇନ୍ ଭାବେ ନୂଆ ସିମ୍ କାର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବାରେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା । ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନକଲି ନଥିପତ୍ର ଓ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଜବତ କରିଛି। ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର DSP ଈଶ୍ୱର ତାଣ୍ଡି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କେସ୍ ନଂ- ୩୪ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି l
ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧମା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଚପୁଟ ଗ୍ରାମର ସୁରଜ ବାଗ (୨୪), ହୀରାକୁଦ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଂହପାଲି ଗ୍ରାମର ମାଲତୀ ଓରାମ ଓରଫ ମାଲା (୨୯) ଓ ଧନୁପାଲି ଥାନା ମୋତିଝରଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶେଖ୍ ପରୱେଜ୍ (୩୨)ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି l ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS) ଧାରା ୩୧୯(୨), ୩୩୬(୩), ୩୪୦(୨), ୬୧(୨), ୩(୫) ଏବଂ ଆଇଟି ଆକ୍ଟ (IT Act) ର ୬୬(C) ଓ ୬୬(D) ଅନୁସାରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହୋଇଛି l
ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ଏମାନେ ଏହି ବେଆଇନ୍ କାରବାର ଚଲାଇ ଆସୁଥିଲା l ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଜାଲ୍ KYC ବ୍ୟବହାର କରି POS ଫ୍ୟାସିଲିଟି/ଗ୍ଲୋବାଲ ଆଇଡି (Global ID) ମାଧ୍ୟମରେ ସିମ୍ କାର୍ଡ ସକ୍ରିୟ କରିବା ଏବଂ ସାଇବର ଠକେଇ ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ । ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାଇବର ପୋଲିସ ୧୨୦ ସିଲ୍ଡ୍ ସିମ୍ କାର୍ଡ (Airtel Blank SIMs), ୪ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ, ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ପେ (PhonePe) QR କୋଡ୍ ସ୍କାନର୍, ୩ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଓ ଗୋଟିଏ SBI ଚେକ୍ବୁକ୍, ୪ ଏୟାରଟେଲ୍ ୫ଜି ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ବୋର୍ଡ ଏବଂ ୧୦ ପାମ୍ପଲେଟ୍/ଲିଫ୍ଲେଟ୍, ୪ ମୂଳ ଆଫିଡେଭିଟ୍ (ଭଲଭଦ୍ର ଓରାମ, ଭୁବନ ବାଗ, ସୁରଜ ବାଗ ଓ ମାଲତୀ ଓରାମଙ୍କ ନାମରେ), ଗୋଟିଏ ଘର ଭଡ଼ା ଚୁକ୍ତିପତ୍ର (Gitanjali Sahu ଏବଂ Suraj Bagଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ) ଇତ୍ୟାଦି ଜବତ କରିଛି ।
ସାଇବର ପୋଲିସର ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଗ୍ରାହକମାନେ ନୂଆ ସିମ୍ କାର୍ଡ ନେବାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଧାର ଓ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ/KYC ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଅତିରିକ୍ତ ସିମ୍ କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରୁଥିଲେ। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସିମ୍ ଦେଇ ବାକି ଅତିରିକ୍ତ ସିମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ନେଉଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଜାଲ୍ ସିମ୍ କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶେଖ୍ ପରୱେଜ୍ (ପପୁ) ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇବର ଅପରାଧର ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜାମତାରା (Jamtara) ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା। ସେଠାରେ ସାଇବର ଠକମାନେ ଏହି ସିମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହି ବେଆଇନ୍ ସିମ୍ ବିକ୍ରିରୁ ମିଳୁଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ନେଉଥିଲେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସାଇବର ଠକେଇ ଓ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ; ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର: 4 ଜଣଙ୍କୁ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 115ଟି ଚୋରା ମୋବାଇଲ୍ ଫେରସ୍ତ