ମାତିଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ QR Code ପଠାଇ ମାଗିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଫି'

15 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ପୈଠ ନ କରିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଫକୀର ମୋହନ ଜୁନିଅର କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫ୍ରଡ କଲ୍ ଆସିଛି ।

Cyber fraud called Fakir Mohan Junior college students to pay college fee on QR code
ମାତିଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ QR Code ପଠାଇ ମାଗିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଫି' (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 13, 2025 at 1:44 PM IST

Updated : December 13, 2025 at 2:32 PM IST

Cyber Fraud call to FM Junior College students ବାଲେଶ୍ୱର: ସାଇବର ଠକଙ୍କ ସ୍କାନରରେ ଫକୀର ମୋହନ ଜୁନିଅର କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ନୀରିହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଫି' ତୁରନ୍ତ ଜମା କରିବା ନେଇ ଆସିଲା ଫ୍ରଡ କଲ୍ । ଫକୀର ମୋହନ ଜୁନିଅର କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାମରେ ଠକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ 15 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ପୈଠ ନ କରିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଠକମାନେ ଧମକ ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଛି । ଏନେଇ ସାଇବର ଥାନାର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି କେଲଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ସଂଜ୍ଞାନ ନେବା ସହିତ ଏପରି କୌଣସି କଲ୍ କଲେଜ ପାଖରୁ ଯାଇ ନଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ।

ରି-ଆଡମିଶନ ଓ ପରୀକ୍ଷା ଫି ନାମରେ ଠକେଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର:

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଫକୀର ମୋହନ ଜୁନିଅର କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ରି ଆଡ଼ମିଶନ, ପରୀକ୍ଷା ଫି ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବାକୁ ଫୋନ କଲ ଆସିଥିଲା । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 15 ମିନିଟ ଭିତରେ ଏକ QR Code ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ଅଭିଭାବକ ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଲେଜ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ଏହା ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଜଣାଥିଲା । ଏହା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏନେଇ ସାଇବର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ମାତିଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ QR Code ପଠାଇ ମାଗିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଫି' (ETV Bharat Odisha)

ତୁରନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଗଲା:

କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାଁରେ ଏହି କଲ ଆସିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ଏପରି କୌଣସି କଲ କରାଯାଇନଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଥିଲେ । ଏହା ସାଇବର ଠକମାନଙ୍କ ଚାଲ ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା । ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରଣା ତୁରନ୍ତ ଏକ ନୋଟିସ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ସହ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ସେ ସାଇବର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ୪୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଏପରି କଲ୍ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

15 ମିନିଟ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ନହେଲେ...

ଏହି କଲେଜର ଜଣେ ଛାତ୍ର ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଶେଖର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ଗତକାଲି ଦ୍ବିପ୍ରହର ବେଳେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ କଲ ଆସିଲା । True callerରେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାଁ ଆସିଲା । କଲରେ 15 ମିନିଟ ଭିତରେ କଲେଜରେ 3 ହଜାର ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ କରନ୍ତୁ ନ ହେଲେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା । ଆଠ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବିଷୟରେ ନୋଟିସ ବାହାରିଛି ପିଲା ପଇସା ଦେଇନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଠକ କହିଥିଲା । ବାପା ମୋତେ କଲ୍ କରି କହିବା ପରେ ମୁଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ଏହା ଏକ ଫ୍ରଡ଼ କଲ ବୋଲି । ସେମିତି କିଛି ନୋଟିସ ମଧ୍ୟ ଆମ କଲେଜରେ ବାହାରି ନାହିଁ ।"

୪୦ ଜଣଙ୍କୁ ଏପରି କଲ୍ କରିଛନ୍ତି:

ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି,"ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏମିତି ଏକ କଲ ଆସିଥିଲା । ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଫକୀର ମୋହନ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରଣା କହୁଛି । ସେ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପରେ ଏକ କ୍ୟୁ ଆର କୋଡ଼ ପଠାଇଥିଲେ । ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଫି ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ ଆଠଦିନ ହେଲା ନୋଟିସ ବାହାରିଛି କହିଥିଲେ । ଆଉ 15 ମିନିଟ ବାକି ଅଛି ଆପଣ ଜଲଦି ପଇସା ପୈଠ କରନ୍ତୁ ନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବାପା QR Code ଚେକ କରିବା ପରେ ପ୍ରୋଫାଇଲ ନାଁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରଣା ଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ । ବାପା ମୋତେ ଜଣାଇବା ପରେ ମୁଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି। ଏପରି କିଛି କଲ୍ ଯାଇନଥିବାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋତେ କହିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଜି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ ଆସିଛି । ଏପରି କଲ ୪୦ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ।"

ନିରୀହ ପିଲାଙ୍କୁ ହଇରାଣ ନ କରାଯାଉ:

ଜୁନିଅର କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରଣା ତୁରନ୍ତ ସାଇବର ଥାନାରେ ଏପରି କଲ୍ ଆସୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ନାଁ ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମଗାଯାଉଛି । ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 15 ମିନିଟ ବାକି ଅଛି 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କା ପୈଠ କର । ଏମିତି କି ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ମାର୍କ କମ୍ ଅଛି କହି ଟଙ୍କା ମଗାଯାଇଛି । ଏ ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେସାଙ୍ଗେ ନୋଟିସ ଦେଲି । ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ମେସେଜ କରିଥିଲି । ନିରୀହ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ । ଆଉ ମାସକ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ୪୦ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ୟୁ ଆର କୋଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ନେବାପାଇଁ ଏମିତି କଲ ଆସିଥିଲା । ମୁଁ ପୋଲିସକୁ କହିଛି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାପାଇଁ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର

Last Updated : December 13, 2025 at 2:32 PM IST

