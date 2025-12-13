ମାତିଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ QR Code ପଠାଇ ମାଗିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଫି'
15 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ପୈଠ ନ କରିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଫକୀର ମୋହନ ଜୁନିଅର କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫ୍ରଡ କଲ୍ ଆସିଛି ।
Cyber Fraud call to FM Junior College students ବାଲେଶ୍ୱର: ସାଇବର ଠକଙ୍କ ସ୍କାନରରେ ଫକୀର ମୋହନ ଜୁନିଅର କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ନୀରିହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଫି' ତୁରନ୍ତ ଜମା କରିବା ନେଇ ଆସିଲା ଫ୍ରଡ କଲ୍ । ଫକୀର ମୋହନ ଜୁନିଅର କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାମରେ ଠକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ 15 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ପୈଠ ନ କରିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଠକମାନେ ଧମକ ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଛି । ଏନେଇ ସାଇବର ଥାନାର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି କେଲଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ସଂଜ୍ଞାନ ନେବା ସହିତ ଏପରି କୌଣସି କଲ୍ କଲେଜ ପାଖରୁ ଯାଇ ନଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ।
ରି-ଆଡମିଶନ ଓ ପରୀକ୍ଷା ଫି ନାମରେ ଠକେଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଫକୀର ମୋହନ ଜୁନିଅର କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ରି ଆଡ଼ମିଶନ, ପରୀକ୍ଷା ଫି ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବାକୁ ଫୋନ କଲ ଆସିଥିଲା । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 15 ମିନିଟ ଭିତରେ ଏକ QR Code ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ଅଭିଭାବକ ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଲେଜ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ଏହା ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଜଣାଥିଲା । ଏହା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏନେଇ ସାଇବର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ତୁରନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଗଲା:
କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାଁରେ ଏହି କଲ ଆସିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ଏପରି କୌଣସି କଲ କରାଯାଇନଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଥିଲେ । ଏହା ସାଇବର ଠକମାନଙ୍କ ଚାଲ ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା । ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରଣା ତୁରନ୍ତ ଏକ ନୋଟିସ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ସହ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ସେ ସାଇବର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ୪୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଏପରି କଲ୍ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
15 ମିନିଟ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ନହେଲେ...
ଏହି କଲେଜର ଜଣେ ଛାତ୍ର ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଶେଖର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ଗତକାଲି ଦ୍ବିପ୍ରହର ବେଳେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ କଲ ଆସିଲା । True callerରେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାଁ ଆସିଲା । କଲରେ 15 ମିନିଟ ଭିତରେ କଲେଜରେ 3 ହଜାର ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ କରନ୍ତୁ ନ ହେଲେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା । ଆଠ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବିଷୟରେ ନୋଟିସ ବାହାରିଛି ପିଲା ପଇସା ଦେଇନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଠକ କହିଥିଲା । ବାପା ମୋତେ କଲ୍ କରି କହିବା ପରେ ମୁଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ଏହା ଏକ ଫ୍ରଡ଼ କଲ ବୋଲି । ସେମିତି କିଛି ନୋଟିସ ମଧ୍ୟ ଆମ କଲେଜରେ ବାହାରି ନାହିଁ ।"
୪୦ ଜଣଙ୍କୁ ଏପରି କଲ୍ କରିଛନ୍ତି:
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି,"ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏମିତି ଏକ କଲ ଆସିଥିଲା । ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଫକୀର ମୋହନ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରଣା କହୁଛି । ସେ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପରେ ଏକ କ୍ୟୁ ଆର କୋଡ଼ ପଠାଇଥିଲେ । ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଫି ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ ଆଠଦିନ ହେଲା ନୋଟିସ ବାହାରିଛି କହିଥିଲେ । ଆଉ 15 ମିନିଟ ବାକି ଅଛି ଆପଣ ଜଲଦି ପଇସା ପୈଠ କରନ୍ତୁ ନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବାପା QR Code ଚେକ କରିବା ପରେ ପ୍ରୋଫାଇଲ ନାଁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରଣା ଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ । ବାପା ମୋତେ ଜଣାଇବା ପରେ ମୁଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି। ଏପରି କିଛି କଲ୍ ଯାଇନଥିବାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋତେ କହିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଜି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ ଆସିଛି । ଏପରି କଲ ୪୦ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ।"
ନିରୀହ ପିଲାଙ୍କୁ ହଇରାଣ ନ କରାଯାଉ:
ଜୁନିଅର କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରଣା ତୁରନ୍ତ ସାଇବର ଥାନାରେ ଏପରି କଲ୍ ଆସୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ନାଁ ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମଗାଯାଉଛି । ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 15 ମିନିଟ ବାକି ଅଛି 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କା ପୈଠ କର । ଏମିତି କି ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ମାର୍କ କମ୍ ଅଛି କହି ଟଙ୍କା ମଗାଯାଇଛି । ଏ ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେସାଙ୍ଗେ ନୋଟିସ ଦେଲି । ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ମେସେଜ କରିଥିଲି । ନିରୀହ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ । ଆଉ ମାସକ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ୪୦ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ୟୁ ଆର କୋଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ନେବାପାଇଁ ଏମିତି କଲ ଆସିଥିଲା । ମୁଁ ପୋଲିସକୁ କହିଛି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାପାଇଁ ।"
