କେମିତି ଅନଲାଇନ ଗେମ୍ ନିଶାରେ ପଡନ୍ତି ଯୁବପୀଢି ? ଅଭିଭାବକକୁ ସତର୍କ କରାଇଲେ ସାଇବର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ
ଅନଲାଇନ ଗେମ୍କୁ ନେଇ ଗାଜିଆବାଦରେ ତିନି ଭଭଣୀ ଜୀବନ ହାରିବା ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଭିଭାବକ । କିପରି ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ ଗେମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ ସେନେଇ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି ସାଇବରଏକ୍ସପୋର୍ଟ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅନ୍ଲାଇନ ଗେମ୍ର ମାୟାରେ ବାୟା ଛୋଟ ଠୁ ବୟସ୍କ । ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମୋବାଇଲେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ନିଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଖାଇବା, ଶୋଇବା ଭୁଲିଯାଇ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୋବାଇଲରେ ବୁଡିକି ରହୁଛନ୍ତି । ଏହି ଗେମ୍ ନିଶା କାହାକୁ ଡିପ୍ରେସନକୁ ନେଇଯାଉଛି ତ ଆଉ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ପଛାଉ ନାହିଁ । ଏହା କେତେ ଯେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ ତାହା ନିକଟରେ ଗାଜିଆବାଦରେ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା (ଅନଲାଇନ ଗେମ୍ ଯୋଗୁଁ ତିନି ଉଭଣୀ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ)ରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡୁଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ କିପରି ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ ଗେମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ ସେନେଇ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି ସାଇବର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ।
କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ନିଶାରେ ପଡନ୍ତି ?
ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସେଠି କହିଛନ୍ତି, "ଗେମ୍ରେ ଜଣଙ୍କୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଟ୍ରାପ କରାଯାଏ । ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରର, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଟାକ୍ସ ଦିଆଯିବ, ସେଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥିବ । ଏହାକୁ କରିବା ପରେ ପର ଲେବଲକୁ ଯିବେ । ପରେ ମ୍ୟାଟର ଅଫ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଟ୍ରାପ କରି କରି ଯିବେ, ଦ୍ବିତୀୟରେ କଲର ଗେମ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଏମିତି କଲର ଦିଆଯାଇଥିବ ଯାହା ଦ୍ବାରା ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ପର ମୁଭ୍ ନେବା ପାଇଁ, ଯାହା ହିପ୍ନୋଟିକ । ତୃତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ 4ରୁ 5ଟା ଟାକ୍ସ ଦିଆଯିବ, ଏହା କରିବା ଦ୍ବାରା ପର ଲେବଲକୁ ଯିବେ । ଏହା ଦ୍ବାରା ପାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଶା ବଢିଯାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଏଥି ପାଇଁ କଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ?
ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସେଠି କହିଛନ୍ତି, "ଅଭିଭାବକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ବଦଳରେ ଆଉଟଡୋର ଗେମ୍ ଖେଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେମାନେ ମୋବାଇଲରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଉଚିତ, ପିଲାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ । ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା କେଉଁଠି କେତେ ସମୟ ବିତାଇଲେ, କେଉଁ ଆପ୍କୁ କେତେ ସମୟ ବ୍ୟବହାର କଲା, କେଉଁ ସାଇଟରେ କେତେ ସମୟ ରହିଲା, କେତେ ପଜିଟିଭ ଓ ନେଗେଟିଭ ଦେଖୁଛି ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର । ଏଥିସହ ସମସ୍ତ ଗେମ ଉପରେ ନୂଆ ନିୟମ ସରକାର ଆଣିବା ଉଚିତ । "
ଅନଲାଇନ ଗେମ୍ ଖେଳି କାନ ଖରାପ କରିଛନ୍ତି ଯୁବକ:
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗେମର ସ୍ତିତିମୟ ସାମନ୍ତରାୟ । ଅନଲାଇନ ଗେମ୍ କେତେ ଯେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ତାହା ସେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛନ୍ତି । ଆଜକୁ 15 ରୁ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ବିଭିନ୍ନ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲେ । ସକାଳ ଉଠିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଚାପରେ ରହିବା ସହ ଗୋଟିଏ କାନ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି । ସ୍ତିତିମୟ ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି, " ଛୋଟ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବଡ ପିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ନଜର ନ ରଖିବେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଗେମ୍ ଖେଳିବେ । ବିଶେଷ କରି ପରିବାର ବର୍ଗ ମାନେ ନଜର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆଜିର ଦଜିନରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା କାନ୍ଦିଲା ତାକୁ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡିଓ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଧିରେ ଧିରେ ମୋବାଇଲରେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି । ଯଦି ମୋବାଇଲ ଛଡାଇବେ ତେବେ ସେମାନେ କାନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ନହେଲେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟାଇବାକୁ ପଛାନ୍ତିନାହିଁ । ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାନେଲ ରହିଛି ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗେମ ନାମରେ ହିପ୍ନୋଟାଇଜ କରିଥାଏ । ପରେ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଖେଳିଲେ ଅନେକ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ହରାଇ ବସିଥାନ୍ତି । ତେବେ ମୋବାଇଲ ଗେମ ଅପେକ୍ଷା ଆଉଟ ଡୋର ଗେମ ଖେଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
କେମିତି ଅନଲାଇନ ଗେମ୍ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ?
ମନସ୍ତତ୍ବବୀତ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଲାଜକୁଳା ଓ ଏକାକୀ ରହୁଥିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁସି ପାଉନଥିବେ, ପାଠର ଚାପି ରହିଥିବ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିବାର ଲୋକ ଠିକ ଭାବରେ ମିଶୁ ନଥିବେ ସେହି ପିଲାମାନେ ଏଭଳି ଗେମକୁ ଆପଣାଇଥାନ୍ତି । ଏକୁଟିଆ ରହିବା ଫଳରେ ମୋବାଇଲ ଗେମ୍ରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି । ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା କୋରିଆନ ଗେମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଗେମକୁ ଛାଡିପାରିବେ ନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟାଇବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି । "
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବୁଲାଇବାକୁ ନେବା, ମୋବାଇଲ ଗେମ ଅପେକ୍ଷା ଆଉଟ ଡୋର ଗେମ ଯେମିତିକି ଦୌଡ଼କୁଦ, ସାଇକେଲିଂ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କଥା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥାଇ ଏକୁଟିଆ ରୁହନ୍ତୁ ଓ କାହା ସହିତ ମିଶିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେହିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଏହି ଗେମ ଖେଳିଥାନ୍ତି । ଏଥି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମ ଆସିବା କଥା । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଯେମିତି ଗେମ୍ ବ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଗେମ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ । ସେହିଭଳି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଗେମ ଉପରେ କିଛି ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଲାଗୁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନସ୍ତତ୍ବବୀତ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର ।
ଅଭିଭାବକ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଶୋଇ କହିଛନ୍ତି, "ଅଭିଭାବକ ମାନେ ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ଭାବରେ ନିରିକ୍ଷଣ କରୁନାହାନ୍ତି । ପିଲା କଣ କରୁଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ । ପିଲା ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ ଦେଇଦଉଛନ୍ତି । ଯିଦି ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନଦିଆଯାଏ ତେବେ ଆମେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା । ସରକାର ଅନେଗୁଡିଏ ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି ଗେମ୍କୁ ନେଇ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ତଦାରଖ କରାଯାଉ ନାହିଁ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମୟ ନଦେଲେ ସେମାନେ ଗେମ୍ ଖେଳିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଖରାପ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ । ତେଣୁ ଆମକୁ ଏ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟି କରାଇବା ଜରୁରୀ । "
ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନଲାଇନ ଗେମ ଖେଳି ଜୀବନ ହାରିଥିବା କିଛି ଘଟଣାବଳୀ:
- ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳି ଟଙ୍କା ହରାଇ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ।
- ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ମୋବାଇଲ୍ ଗେମ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିବାରୁ କୋରାପୁଟର ୧୩ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଖବର ଆସିଥିଲା ।
- ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପୁଅ ଗେମ ଖେଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା ।
- ୨୦୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଜଗତସିଂପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ୨୧ ବର୍ଷୀୟ କଲେଜ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କ ବାପାମାଆ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ ଖେଳିବାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ପଥରରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ।
- ୨୦୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନଲାଇନ ଗେମ ଖେଳି ଜଣେ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି ।
- କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଙ୍ଗାରି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ୧୮ ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ର ବିଷ ଖାଇ ଜୀବନ ହରାଇଥିଲା । ଯାହା ଥିଲା କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ନିଶା । ମୃତକଙ୍କ ନାମ ଉମାକାନ୍ତ ଜେନା । ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜରେ ପାଠପଢୁଥିଲେ।
କେବଳ ଓଡି଼ଶାରେ ନୁହେଁ ଏପରିକି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗାଜିଆବାଦରରେ ୩ ଜଣ ନାବାଳିକା ଭଉଣୀଙ୍କ ୯ ମହଲା ବିଲଡିଂରୁ ଡେଇଁ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ କୋରିଆନ ଅନଲାଇନ ଗେମ ଖେଳୁଥିଲେ । ଗେମିଂ ନିଶା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଏପରିକି ନିୟମିତ ସ୍କୁଲ ବି ଯାଉନଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଅଭିଭାବକ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ବାରଣ କରିବା ସହ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।
୧୪୧୦ ଟି ଗେମ ସାଇଟ ବ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା:
୨୦୨୨ରେ ଭାରତ ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋପନୀୟତା ଓ ଡାଟା ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଭଳି ୫୩ ଟି ଆପକୁ ବ୍ଲକ କରିଥିଲେ । ଆଇଟି ଆକ୍ଟରେ ତିନି ବର୍ଷରେ ୧୪୧୦ ଟି ଗେମ ସାଇଟ ବ୍ୟାନ ବା ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ୨୦୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଲୋକସଭାରେ କହିଥିଲେ ।
