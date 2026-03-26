ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ସାଇବର ଅପରାଧ; ୩ ବର୍ଷରେ ୭୬୫୨ ମାମଲା, କେମିତି ଲାଗିବ ଅଙ୍କୁଶ
ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଠକେଇ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ ୩ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ୭ ହଜାର ୬୫୨ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି । ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 26, 2026 at 9:33 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଅପଣାଇ ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଲରେ ଫସାଇ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଉଛନ୍ତି। ଚାକିରି ଲୋଭ, ଟ୍ରେଡିଂ, ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ, ଫେକ୍ ଲିଙ୍କ୍, ପାର୍ଟ ଟାଇମ ଜବ୍ ଆଦିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠାରୁ ବହୁ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି । ଏସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି । ହେଲେ ଠକେଇ କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଢ଼ିଚାଲିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଠକେଇ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ ୩ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ୭ ହଜାର ୬୫୨ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି । ବଡ଼ଚଣା ବିଧାୟକ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୃହରେ ସୋମବାର (ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୩) ଏହି ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ୩୪ଟି ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୪ଟି ସାଇବର ଥାନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଇବର ଥାନା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ ମାମଲା
ରାଜ୍ୟରେ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୨୩୪୮ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ୨୦୨୫ରେ ୨୫୦୧ ମାମଲା ଏବଂ ୨୦୨୬ରେ ୨୮୦୩ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ୩ ବର୍ଷରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା (UPD) ରେ ସର୍ବାଧିକ ୫୯୦ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଏହାମଧ୍ୟରୁ ୨୦୨୩ରେ ୧୦୯, ୨୦୨୪ରେ ୨୩୦ ଓ ୨୦୨୫ରେ ୨୫୧ ମାମଲା ରହିଛି । ସେହିପରି ଯାଜପୁରରେ ଗତ ୩ ବର୍ଷରେ ୪୫୦ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ୨୦୨୩ରେ ୧୨୬, ୨୦୨୪ରେ ୧୫୪ ଓ ୨୦୨୫ରେ ୧୭୦ ମାମଲା ରହିଛି । ରାଉରକେଲାରେ ୩ବର୍ଷରେ ମୋଟ ୫୨୮ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି । ଏହାମଧ୍ୟରୁ ୨୦୨୩ରେ ୧୨୧, ୨୦୨୪ରେ ୨୨୭ ଓ ୨୦୨୫ରେ ୧୮୦ଟି ମାମଲା ରହିଛି । ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମରେ ୩୮୬ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୩ରେ ୧୪୧, ୨୦୨୪ରେ ୧୨୬ ଏବଂ ୨୦୨୬ରେ ୧୧୯ ମାମଲା ରହିଛି। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ୩୪୦ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି । ଏହାମଧ୍ୟରୁ ୨୦୨୩ରେ ୧୨୨, ୨୦୨୪ରେ ୧୨୨ ଓ ୨୦୨୫ରେ ୯୬ଟି ମାମଲା ରହିଛି ।
"୯୫ ପ୍ରତିଶତ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଲୋକଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ହୁଏ"
ଏନେଇ ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାଇବର ଅପରାଧ ବଢ଼ିଚାଳିଛି । ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାଇବର ଥାନା ଖୋଲାଯାଇଛି । ଏସପିଙ୍କୁ ସାଇବର ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଭାବେ ଗଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଇବର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ସାଇବର କ୍ରାଇମର ୯୫ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ସଚେତନତା କରିବା ସାଇବର ଠକେଇର ଅନୁପାତକୁ କମେଇ ପାରିବା। ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯାଉଛେ, ସେହି ପରିମାଣରେ ସାଇବର ବିପଦ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି । ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ହେଲେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ଆପ୍ ରଖିବା କଥା ତାହା ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ। ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ପ୍ରତିଥର ନୂଆ ତରିକା ଆପଣାଉଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ଯେତେ ସଚେତନ ହେବେ ଏହି ସାଇବର କ୍ରାଇମ କମିପାରିବ ।
'ସାଇବର କବଚ' ଅଭିଯାନରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଗତ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୩ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୨ ଯାଏ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ 'ଅପରେସନ ସାଇବର କବଚ'ରେ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା । ସାଇବର ଠକେଇର ମୂଳ ଆଧାର ମ୍ୟୁଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ନକଲି ସିମ୍ ନେଟୱର୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇବା କିଛିଦିନ ତଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଡିଜିପି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୩୯,୭୧୪ ମ୍ୟୁଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ସହ ୧୪୨୨ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା । ମୋଟ ୩୭୯ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ଏବଂ ୭୫୪୯ ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ଓ ସହାୟକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲା ।
