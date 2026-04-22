ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଗାଡି ମାଲିକ, ଚାଲାଣ ଭରିବା ଆଳରେ ବିଛାଉଛନ୍ତି ଠକେଇ ଜାଲ; ଜାଣନ୍ତୁ, କେମିତି ବର୍ତ୍ତିବେ

ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଗାଡି ମାଲିକ, ଚାଲାଣ ଭରିବା ଆଳରେ ବିଛାଉଛନ୍ତି ଠକେଇ ଜାଲ (Etv Bharat)
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏହା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଅପରାଧ ବିରୋଧରେ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସାଇବର ଠକ ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ନୂଆ ନୂଆ କୌଶଳ ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସାଇବର ଠକମାନେ ଗାଡି ମାଲିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ୍ କିମ୍ବା ଆରଟିଓ ଚାଲାଣ ଭରିବା ଆଳରେ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପରେ ମେସେଜ ପଠାଇ ଠକୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଠକେଇ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଦୁଇଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗାଡିର ଚାଲାଣ ଭରିବାକୁ ସାଇବର ଠକ M Pribahan ନାଁରେ (+91 7028766109) ନମ୍ବରରୁ ମେସେଜ ପଠାଇଥିଲା। ତେବେ ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆପ୍ ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ ନ କରିବାରୁ ସେ ବଡ଼ ଠକେଇରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ।
ମହିଳାଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପକୁ ଏଭଳି ମେସେଜ ଆସିଥିଲା। ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ପାର କରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଇନ ଉଲଙ୍ଘନ କରିଥିବାରୁ ୨୨୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ହେବ ବୋଲି ମେସେଜରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ଏପରିକି ଉକ୍ତ ମେସେଜରେ ମହିଳାଙ୍କ ଗାଡି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଚାଲାଣ ପୈଠ କରିବାକୁ ଆମ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କ ଗାଡି ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଘରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ଚାଲାଣ କଟିଲା ବୋଲି ଭାବି ସେ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରେ ଏହା ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଚାଲ ବୋଲି ଜାଣିପାରି ଉକ୍ତ ନମ୍ବରକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ।
ସଚେତନ କଲେ ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସେଠୀ
ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଗାଡି ମାଲିକ, ଚାଲାଣ ଭରିବା ଆଳରେ ବିଛାଉଛନ୍ତି ଠକେଇ ଜାଲ (Etv Bharat)
ଏ ନେଇ ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ଚାଲାଣ ଭରିବା ଆଳରେ ସାଇବର ଠକେଇ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଚାଲିଛି। ମେସେଜରେ କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତଳେ ଥିବା ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫାଇଲକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ । ଏଭଳି ସ୍କାମଠୁ ଲୋକମାନେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଦିଆଯାଉଥିବା APK file। ଏହି ଆପକୁ ମୋବାଇଲରେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ପରେ ମୋବାଇଲର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଠକଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ମୋବାଇଲରେ ଥିବା ଗ୍ୟାଲେରୀ, ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡାଟା ଠକ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ସାଇବର ଠକ ଏହାଦ୍ବାରା କିଛି ବି କରିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଏମାନେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର, ମାଲିକଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଦି ହାସଲ କରି ନେଇଥାନ୍ତି । ବହୁତ ଲୋକ ଏଭଳି ସ୍କାମର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଯଦି ଏମିତି ଠକେଇର କେହି ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ୧୯୩୦କୁ କଲ କରି ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ। ଏଥିସହ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ escan କିମ୍ବା escan bot removalକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରି କୌଣସି ବି APK ଫାଇଲକୁ ମୋବାଇଲରୁ ହଟାଇ ପାରିବେ' ବୋଲି ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି। "ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ସଚେତନ କରୁଛୁ"
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର ଥାନା ଏସିପି ସୁଚିସ୍ମିତା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାଇବର ଠକେଇ ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତ୍ଵର ସହ ନିଆଯାଉଛି। ଟ୍ରଫିକ ଚାଲାଣ ଭରିବା ନେଇ ଗାଡି ମାଲିକଙ୍କୁ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ ଜରିଆରେ କୌଣସି ମେସେଜ କିମ୍ବା ଲିଙ୍କ୍ ପଠାଯାଏ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସାଇବର ଠକେଇ ନେଇ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ମେସେଜକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଏସିପି ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ୩ ବର୍ଷର ସାଇବର ଅପରାଧ ପରିସଂଖ୍ୟାନ
ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଗାଡି ମାଲିକ, ଚାଲାଣ ଭରିବା ଆଳରେ ବିଛାଉଛନ୍ତି ଠକେଇ ଜାଲ (Etv Bharat)
୨୦୨୩ରେ ୨୩୪୮ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ୫୨୨ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୪୬.୯୪ କୋଟି ଠକେଇ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ୧.୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨.୨୭ କୋଟି ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ୨୦୨୪ରେ ୨୫୦୧ ମାମଲା ରୁଜୁ ଏବଂ ୫୮୧ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋଟ୍ ୧୫୪.୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨.୦୨ କୋଟି ଫେରସ୍ତ ଏବଂ ୮.୫୩ କୋଟି ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୫ରେ ମୋଟ୍ ୨୮୦୩ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ୧୬୮.୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ମୋଟ୍ ୭୪୪ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ୬.୪୧ କୋଟି ଫେରସ୍ତ ଏବଂ ୪.୦୪ କୋଟି ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୫ ମସିହାର ସାଇବର ଅପରାଧ
ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥାପିତ ଶ୍ବେତପତ୍ରରେ ୨୦୨୫ ମସିହାର ସାଇବର ଅପରାଧର ସ୍ଥିତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୫ରେ ୨୮୦୩ ସାଇବର ଅପରାଧ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ୩୯୧ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜଶିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ୧୨୩ ମାମଲା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟ ଏବଂ ୨୨୭୨ ତଦନ୍ତାଧୀନ ଥିଲା। ୧୭ଟି ମାମଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ପରିସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମୋଟ୍ ୧୨୧୦ ଜଣ ଅପରାଧୀ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ସହ ୭୪୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମୋଟ୍ ମାମଲାରୁ ୧୫୬୯ ଅର୍ଥନୈତିକ ସାଇବର ଅପରାଧ, ୧୧୮୩ଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସମ୍ପର୍କିତ, ୮ଟି ହ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ୪୩ଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଇବର ଅପରାଧ ମାମଲା ଥିଲା ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
