ସାଇବର ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ; ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ‘ଓଡିଶା ସାଇବର କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର’, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୨୫୦ କୋଟି
ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : November 21, 2026 at 8:06 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ସାଇବର ଅପରାଧ । ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ସହିତ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉଛି ସାଇବର ଅପରାଧ । ସାଇବର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏକ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ‘ଓଡିଶା ସାଇବର କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର’ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୨୪୯.୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧ, ଅନଲାଇନ୍ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ଏବଂ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଇବର ଅପରାଧର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ‘ଓଡ଼ିଶା ସାଇବର କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର’ (O3C) । ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୨୬-୨୭ରୁ ୨୦୨୯-୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ରୋକିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇବର ଠକେଇ ଓ ସାଇବର ବିପଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ବ୍ୟୟ ଅର୍ଥ କମିଟି ବା EFC ଜୁଲାଇ ୧୪ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଓଡିଶା ସାଇବର କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସୁପାରିସ କରିଥିଲା । ସାଇବର ଅପରାଧର ପ୍ରତିରୋଧ, ଚିହ୍ନଟ, ତଦନ୍ତ ଓ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏହି କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଚାରିଟି ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେବ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟ (CCHQ), ରାଜ୍ୟ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ସାଇବର ରିସୋର୍ସ ସେଣ୍ଟର (CRC) ଏବଂ ଏଆଇ ଆଧାରିତ ପ୍ରେଡିକ୍ଟିଭ୍ ପୋଲିସିଂ ଓ ଡାଟା ଆନାଲିଟିକ୍ସ ସେଣ୍ଟର (AIPPDAC) ।
ସାଇବର ଅପରାଧର ତଦନ୍ତକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ସହ ନୂତନ ଧରଣର ସାଇବର ଠକେଇ ଓ ଅନଲାଇନ୍ ଅପରାଧର ମୁକାବିଲାରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହାୟକ ହେବ । ବିଶେଷକରି ଏଆଇ ଆଧାରିତ ପୂର୍ବାନୁମାନମୂଳକ ପୋଲିସିଂ ଓ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇବର ଅପରାଧର ଧାରା ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ସହାୟତା ମିଳିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି । ତେବେ କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରର ସାଂଗଠନିକ ଢାଞ୍ଚା, କାର୍ଯ୍ୟଦାୟିତ୍ୱ, କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜନ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କିତ ବିସ୍ତୃତ ନିୟମାବଳୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୃଥକ ଭାବେ ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବିନା ମଣିଷର ସାହାଯ୍ୟରେ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି AI ଏଜେଣ୍ଟ: ଗୁଗଲ ରିପୋର୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର