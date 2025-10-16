ETV Bharat / state

ବଢୁଛି ସାଇବର କ୍ରାଇମ; ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ରୁ ନଭେମ୍ବର ୧୭ ଯାଏଁ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସାଇବର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲିବ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ରଥ । ସାଇବର କ୍ରାଇମଠୁ କିପରି ରହିବେ ଦୂରେଇ ସେନେଇ କରାଯିବ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ।

cyber awareness program
cyber awareness program (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 16, 2025 at 7:13 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ସାଇବର କ୍ରାଇମ । ଶିଶୁରୁ ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ ଏହି ସାଇବର କ୍ରାଇମ କବଳରେ କବଳିତ । ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଲୁଟରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ । ସାଇବର କ୍ରାଇମ ପାଇଁ ସତର୍କ ଓ ସଚେତନ ଜରୁରୀ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ରୁ ନଭେମ୍ବର ୧୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସେ ବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ।

ଆରମ୍ଭ ହେବ ସାଇବର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ :

ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ରୁ ୧୭ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ଅନଲାଇନ ଓ ଅଫଲାଇନ ମୋଡରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବୈଠକ । ଏହି ସଚେତନତା ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ରୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିଅମରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଇବର ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଂପର୍କିତ ଭିଡିଓ, ପ୍ରଚାର ପତ୍ର, ଥିମ ସଂଗୀତ ସହିତ ଏହି ସଚେତନତାକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ । ସମଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ।

କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ କରାଯିବ ସଚେତନ ?

ସାଇବର ଅପରାଧରୁ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା, ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାଲିଆତିରୁ ଅର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କିମ୍ବା ଗୋପନ ଫଟୋ, ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ଚାଟ ଦେଖାଇ କିମ୍ବା ଧମକ ଦେଇ ଟଙ୍କା ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ସୁବିଧା ଚାହିଁବା, ବେଆଇନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ସିମ ବିକ୍ରି, ହୋଟେଲ ବୁକିଂରେ ସ୍କାମ, ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ, ସୁରକ୍ଷିତ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବ୍ୟବହାର ସଂପର୍କର ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ । ଅଭିଯାନର ଟ୍ୟାଗ ଲାଇନ ରହିଛି, "ଷ୍ଟପ, ଭେରିଫାଏ, ବି ସିକ୍ୟୁୟର ବା ରୁହ, ଯାଞ୍ଚ କର, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହ" । ଅଭିଯାନରେ ମାସ୍କଟ “ସାଇରା” ବ୍ୟବହୃତ ହେବ । ଅଭିଯାନରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସାମିଲ ହେବେ ।

cyber awareness program
cyber awareness program (ETV Bharat Odisha)

କେଉଁଠି କେଉଁଠି ହେବ ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ?

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଓ ହଷ୍ଟେଲରେ ସଚେତନତା ସହ ବକୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁ​‌ଷ୍ଠିତ ହେବ । ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ ପର୍କ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯିବ । ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ । ଆଶାକର୍ମୀ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବେ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ଓ ଲୋକନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରାଯିବ । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଓ ଆଇଟି ବିଭାଗର ସହଯୋଗ ନିଆଯିବ । ଅଭିଯାନରେ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଗଣ ଦୌଡ, ପଦଯାତ୍ରା, ଇନ୍ଫୋଗ୍ରାଫିକ୍ସ, ସଚେତନତା ସମ୍ମିଳନୀ, ଟିଭି, ରେଡିଓ, ସିନେମା ହଲ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ।

ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲିବ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ରଥ:

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପିତାମାତା, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଯୁବବର୍ଗ, ନିଯୁକ୍ତି ଆଶାୟୀ, ମହିଳା ଓ ବାଳିକା, ଗ୍ରାମୀଣ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ସହରାଞ୍ଚଳ ନାଗରିକ, ବରି​‌ଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଏସଏଚଜି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ ବୃତ୍ତିଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଭିଯାନ ବ୍ୟାପକ ହେବ । ଅଭିଯାନରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ରଥ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବୁଲି ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଓ ସଚେତନ କରିବ । ସାଇବର ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ - ନମ୍ବର ୭୦୩୦ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ନ୍ୟାସନାଲ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ରିପୋଟିଂ ପୋର୍ଟାଲ ରହିଛି । ଏହାର ସୁବିଧା ନେବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନ କରାଯିବା ନେଇ ବେଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ଏପରି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ:

ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଯେପରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବୀ ହେବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ସଂସ୍ଥାଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ସାଇବର ଅପରାଧରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ସଚେତନତ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଅଭିଯାନ କେବଳ ମାସେ ବ୍ୟାପୀ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ସାରା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି, ଅନଲାଇନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।"


ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇ.ବି ଖୁରାନିଆ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଇଜି ସାର୍ଥକ ଷଡଙ୍ଗୀ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସପି ସ୍ମିତ ପାରାମାର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ତତ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷାର ସଚିବ ଏନ ଥିରୁମାଲା ନାୟକ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣର ସଚିବ ଅଶ୍ୱସ୍ତି ଏସ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ସଚିବ ବିଜୟ କେତନ ଉପାଧ୍ୟୟ, ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ, ମିଶନ ଶକ୍ତି, ସୂଚନା ଓ ଲୋକସଂପର୍କ ବିଭାଗର ସଚିବ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।

