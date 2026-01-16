ETV Bharat / state

ଜଙ୍ଗଲରୁ ନବଜାତକୁ ଆଣି ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ଦମ୍ପତି, CWC ନେଇଯିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଘେରିଲେ

ଉଦ୍ଧାର ଶିଶୁକୁ ନେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରଶାସନ ନାକେ ଦମ୍‌ ହୋଇଛି । ଶିଶୁକୁ ନେବାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ଯା ଉଦ୍ୟମ କଲେ ପାଳିଥିବା ମହିଳା ବାସନ୍ତୀ ନାୟକ ।

author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 16, 2026 at 3:31 PM IST

2 Min Read
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୋଟଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଛୁରିବାଙ୍କ ଗ୍ରାମରୁ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନାକେ ଦମ ହୋଇଛି। ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିବା ଦମ୍ପତି ଓ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ କକ୍ଷକୁ ଘେରିଲେ। ଏପରିକି ଶିଶୁକୁ ନେବାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ଯା ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇ ନଥିଲେ ମହିଳା । ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କକ୍ଷ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ସାଢେ଼ ୧୧ଟାରୁ ଦୀର୍ଘ ୫ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏପରି ହାଇ ଡ୍ରାମା ।

ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଈଶ୍ୱର ପାଟିଲ (ETV BHARAT ODISHA)

ମଙ୍ଗଳବାର ଅର୍ଥାତ ଗତ ୧୩ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ ସହାୟତାରେ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଉକ୍ତ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ବାଛୁରିବାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଦମ୍ପତି ମୂଷା ନାଏକ ଓ ବାସନ୍ତୀ ନାଏକଙ୍କ ଘରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ପରେ CWC ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ଶିଶୁକୁ ଶିଶୁ ଗୃହକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ତେବେ ଶିଶୁଟି ନେବାକୁ ଜିଦ ଧରି ଦମ୍ପତି ଓ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ଟାଉନ ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉକ୍ତ ଦମ୍ପତି ଓ ଗ୍ରାମଵାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା ।

ଶିଶୁଟିକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ଦମ୍ପତି:


ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଏହି ଦମ୍ପତି ନିଃସନ୍ତାନ ଥିବା ବେଳେ ଏକ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ଶିଶୁଟିକୁ ପାଳିଥିଲେ। ଗତ ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ଗ୍ରାମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମୂଷା ନାଏକ ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଥିବାବେଳେ ଏହି ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ମୁର୍ମୁଷ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଦାରେ ପଡିଥିବା ଦେଖି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ପରେ ନିଜର ପୁଅ ଭାବେ ଘରେ ରଖି ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ବିତିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଶିଶୁକୁ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଶୁଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ଫଳରେ ଉକ୍ତ ଶିଶୁକୁ ନେବା ପାଇଁ ଜିଦରେ ରହିଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି।

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଇଡ୍ରାମା:

ସେପଟେ ନିୟମ ମୁତାବକ ଉକ୍ତ ଶିଶୁକୁ ଦେଇ ପାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ହାଇଡ୍ରାମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇଦେଇଥିଲା । ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉକ୍ତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଚ୍ୟାମ୍ବରକୁ ଡାକି ବୁଝାଇ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ପୋଲିସ ଜବରଦସ୍ତ ଉକ୍ତ ଦମ୍ପତି ଓ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେବା ବେଳେ ଉତ୍ତ୍ୱେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।

ଜୁଭେନାଇଲ ନିୟମ ମୁତାବକ ଉକ୍ତ ଶିଶୁର ପ୍ରକୃତ ପିତାମାତା କିଏ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଗତ ଏକ ମାସ ହେଲା ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ଉକ୍ତ ଦମ୍ପତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଶା, ଅଙ୍ଗନବାଡି ଓ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେନେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଯଦି କେହି ସୂଚନା ଦେବାରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ଜଣାପଡିବ ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଈଶ୍ୱର ପାଟିଲ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଈଶ୍ୱର ପାଟିଲ କହିଛନ୍ତି, "ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଶୁଟି ଥିବା ଗତ 9 ତାରିଖରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ସେନେଇ ସିଡବ୍ଲୁସି ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଶିଶୁଟି ଦମ୍ପତିଙ୍କର ନୁହଁ ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା । ପରେ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଦମ୍ପତି ଶିଶୁଟିକୁ ମାଗୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହୁଏ ନାହିଁ । ଏନେଇ ଅନଲାଇନରେ ଆଫ୍ଲିକେସନର ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ସେନେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲୁ । ତେଣୁ ଏହି ଶିଶୁଟି କାହାର ସେନେଇ ଆଡଭାଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବ । ଯଦି ଜଣାପଡେ ଶିଶୁଟି କାହାର ତେବେ ଦେଇ ଦିଆଯିବ । ନଚେତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନଚେତ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ ପ୍ରୋସେସ ପରେ ଦିଆଯିବ ।"

ଶିଶୁଟିକୁ ପାଳିଥିବା ମହିଳା ବାସନ୍ତୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, " ଗତ ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଶିଶୁଟିକୁ ବେଡାପଡା ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମୋ ସ୍ବାମୀ ପାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ଆଶାକର୍ମୀ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡିକୁ ଜଣାଇଛି । ସେ ମୋତେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଟିକା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ । ମୋତେ ଶିଶୁଟିକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ । "

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ

