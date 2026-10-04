ଲଜରୁ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ
ଶୁକ୍ରବାର ଉଭୟ ଲଜ୍କୁ ଆସି ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରୁମ୍ କବାଟ ବାହାର ପଟୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା । ଛାନଭିନ କରୁଛି ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 4, 2026 at 1:43 PM IST
କଟକ: କଟକ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥିତ ଏକ ଲଜ୍ରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ ଆନୁମାନିକ ୩୫ରୁ ୩୬ ବର୍ଷ ହେବ ଏବଂ ସେ ବିବାହିତା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲଜ୍ର ଏକ ରୁମ ଭିତର ବାଥରୁମରୁ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି । ତାଙ୍କ ସହ ଜଣେ ଯୁବକ ଏହି ଲଜକୁ ଆସିଥିଲେ । ହେଲେ ସେ ଫେରାର ଥିବା ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣା ପଡିଛି ।
ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁକ୍ରବାର ଉଭୟ ଲଜ୍କୁ ଆସି ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରୁମ୍ କବାଟ ବାହାର ପଟୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା । ଲଜ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ସେମାନେ ରୁମ ଭିତରକୁ ପଶି ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ମହିଳା ଜଣକ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ନାକରେ ତୁଳା ଦିଆ ଯାଇଥିବା ଲଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ତେବେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାହାରୁ କୌଣସି ରକ୍ତସ୍ରାବ କିମ୍ବା ଆଘାତର ଚିହ୍ନ ନଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି । ହୋଟେଲକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ ଏକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ଏସସିବି ମେଡିକାଲର କିଛି ପ୍ରେସକିପସନ ମିଳି ଥିଲା । ସେପଟେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଫେରାର ଯୁବକଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇଛି । ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଉମାକାନ୍ତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, କେଉଁ କାରଣରୁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ମୃତୁ ଘଟିଲା ତାହାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ମହିଳା ଜଣକ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ଆସିଥିଲେ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ସବୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜନଜାତି ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅଟ୍ରି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ ବୁଲିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି; ବିକାଶ ଉପରେ ଦେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ