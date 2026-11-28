ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ କଟକ ! ପୁରୀଘାଟରେ ହଣାକଟା ଓ ଢେଲାମାଡ଼, ଜଣେ ମୃତ ଏକାଧିକ ଆହତ
ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି।
Published : November 28, 2026 at 7:45 AM IST
କଟକ: ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ କଟକ ସହର। ପୁରୀଘାଟ ନିକଟରେ ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ, ହଣାକଟା ଆଉ ଢେଲା ପଥରମାଡ଼ । ଏହି ଅଘଟଣରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଲୁ ଓରଫ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ। ତାଙ୍କ ବୟସ 50 ବର୍ଷ। ସେହିପରି ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ଜଣେ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଛି ।
ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ନିଜେ କଟକ ଡିସିପି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସମୟରେ ପୁରୀଘାଟ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟି ଥିଲା ପୁରୀଘାଟ ସ୍ଥାନ। ଚକ୍କା ଜାମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଢେଲା ପଥର, କାଚ ସହ ରକ୍ତଛିଟା ପଡିଥିଲା । ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଏହି ଗଣ୍ତଗୋଳର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟା ଭୋଜିକୁ ନେଇ ନୟାଗଡରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ: ଜଣେ ମୃତ, 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆହତ, 22 ଗିରଫ
‘‘ଯେଉଁ ମାନେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ’’ ବୋଲି କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଡି ଖିଲାରୀ କହିଛନ୍ତି । କାହଁକି ଆଜି ହଠାତ ଏପରି ବଡ଼ ଧରଣର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ତାହାର କାରଣ ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦୋଳିରୁ ଖସି ଜଣେ ଯୁବକ ମୃତ, ତିନି ଦିନରେ 4 ଅଘଟଣ
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାର ଦୁଇ ସାହି ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଗଣେଶ ଘାଟ ନିକଟ ସଞ୍ଜୟ ଚା ଦୋକାନ ଠାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ବୁରୁଜ ସାହି ଓ ଗଣେଶ ଘାଟ ସାହିରୁ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଉଭୟ ପରସ୍ପର ଉପରକୁ କାଚ ବୋତଲ, ଢେଲା ଓ ଇଟା ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ତିନିଟି ବାଇକକୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ପିଟି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଅଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ପିଟି ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚା ଦୋକାନ ନିକଟରେ ଏହି ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉକ୍ତ ଦୋକାନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ