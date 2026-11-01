କଇଁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ହେଲା କାଳ ! ପୋଖରୀରେ ବୁଡି ଚାଲିଗଲା 3 ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ
ପୋଖରୀରେ ଅଧିକ ପାଣି ଥିବାରୁ ସେମାନେ ବୁଡି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : November 1, 2026 at 9:11 PM IST
କଟକ: ପୋଖରୀରୁ କଇଁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ହେଲା କାଳ । ପୋଖରୀରେ ବୁଡି ଚାଲିଗଲା ୩ ଜଣ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ । ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଭଦରେଶ୍ୱର ଥାନା ଗୋପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ । ଘର ପାଖ ପୋଖରୀକୁ କଇଁ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇ ସମ୍ଭବତଃ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ପୋଖରୀରେ ବୁଡି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି।
ନାବାଳକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଇମ୍ରାନ୍ ଖାଁଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ, ୪ବର୍ଷର ଆମର ଖାଁ ଓ ୩ବର୍ଷର ସଲମାନ ଖାଁନର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଖ ପଡୋଶୀ ଅନୁଓର ଖାଁଙ୍କ ୬ବର୍ଷର ନାବାଳକ ଅରହମ ଖାଁନର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଭଦରେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ପହଂଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ଆଜି ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ହଠାତ ନିଖୋଜ ହୋଇଯିବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ପୋଖରୀ ଭିତରୁ ସମାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ।
ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଚିନ୍ମୟ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "3 ଜଣ ନାବାଳକ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଖେଳୁ ଥିଲେ । ହଠାତ ଗ୍ରାମର ଏକ ପୋଖରୀ ପାଖରେ କଇଁ ଫୁଲ ଦେଖି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଥିଇପାରେ । 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହଠାତ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ବୁଡି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି । ପୋଖରୀରେ ଅଧିକ ପାଣି ଥିବାରୁ ସେମାନେ ବୁଡି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।"
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଖବର ପ୍ରକଟ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପୋଖରୀରେ ବୁଡି ଖୋଜା ଖୋଜି କରିଥିଲେ । ପରଵର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି 3 ନାବାଳକଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ପୋଖରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣା ପଡି ନଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 3 ଜଣ ନବାଳକଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମାଛ ଧରା କଣ୍ଟା ପାଇଁ ବଚସା; 7 ବର୍ଷ ଶିଶୁକୁ ହତ୍ୟା କଲା 13 ବର୍ଷର ନାବାଳକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ