ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ, ପ୍ରଭାବିତ ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀ: ବଜାରରେ ମିଳୁନି ମନ ପସନ୍ଦର ମିଠା !
ଅଶାନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ । ମିଠା ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଭାବ । କୁଇଣ୍ଟାଲ ସ୍ଥାନରେ 20 ରୁ 30 କିଲୋ ଛେନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ମିଠା । ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 27, 2026 at 3:25 PM IST
କଟକ: ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ମିଠା ବ୍ୟବସାୟ । ମିଠା ଦୋକାନରେ ଆଉ ମିଳୁ ନାହିଁ ଭଳିକି ଭଳି ମନ ପସନ୍ଦର ମିଠା । ଯେଉଁଠି ଦୈନିକ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଛେନାରେ ମିଠା କାମ ହେଉଥିଲା ଏବେ ସେଠାରେ ମାତ୍ର 20 ରୁ 30 କିଲୋ ଛେନାର କାମ ହେଉଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ୍ୟ ହୋଇ ଗଲାଣି । ଏପରି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ।
ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ଉଭାନ ହେଲାଣି ମିଠା !
ଯେଉଁ ମିଠା ଦୋକାନର କାଚ ବାକ୍ସରେ 40 ରୁ 50 ପ୍ରକାର ମିଠା ରଖି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ସେଠାରେ ଏବେ ଅତି ବେଶିରେ 10 ରୁ 12 ପ୍ରକାର ମିଠା ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି । ପୂର୍ବରୁ 4 ରୁ 5 ଜଣ ମିଠା କାରିଗର ଏହି ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଉ କାରିଗର ରଖିବା ଜଣେ ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ । ମାତ୍ର ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ କାରିଗରଙ୍କୁ ନେଇ ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି ।
ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଘାରୁଛି ବନ୍ଦ ହେବା ଚିନ୍ତା !
ଚଢା ଦରରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗ୍ୟାସ କିଣିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକପ୍ରକାର କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି । କାଠ ଚୁଲା କିମ୍ବା କୋଇଲା ଆଞ୍ଚରେ ମିଠା କରିବା ପାଇଁ ଦୋକାନ ଗୁଡିକରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ମିଠା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେବା ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଘାରିଲାଣି ।
ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବୁ:
ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲାଣି ପୂଜା ପାର୍ବଣ ସମୟରେ କିମ୍ବା ବିବାହ ସମୟରେ ବୁନ୍ଦି କରିବା ବି ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ । ଯେଉଁ ମିଠା କମ ସମୟରେ ହେଉଛି ତାହାକୁ କେବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ । ଏପରି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦୋକାନ କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରଦୋଷ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଅନ୍ୟପଟେ ଜାଳେଣିର ଅଭାବ । ଯାହାକି ବ୍ୟବସାୟକୁ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ବ୍ୟବସାୟ ନହେଲେ କାରିଗରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା, ଦୋକାନ ଭଡା ଦେବା ପରେ ଆଉ ଲାଭ ହେଉ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଗ୍ୟାସ ନମିଳିଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ ।’
ବଢୁଛି ମିଠା ଦର:
ସେପଟେ ଖାଉଟିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଠା ପିଛା 3 ରୁ 5 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କଲେଣି ଦୋକାନୀ । ଏନେଇ ଖାଉଟି ତ୍ରିଲୋଚନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଦୋକାନରେ ମନ ପସନ୍ଦର ମିଠା ମିଳୁନାହିଁ । ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ଏପରି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ