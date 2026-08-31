ETV Bharat / state

ଜରିପାଲ ତଳେ ଜୀବନ, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅପହଞ୍ଚ: କଟକରେ 272 ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସର ଅର୍ଥ କଣ ?

1000 ବର୍ଷର ସହର କଟକ ପାଳୁଛି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ । ତେବେ ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା 272 ବସ୍ତିରେ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।ରିପୋର୍ଟ:ନାରାୟଣ ସାହୁ

Slum Dwellers Problem
ଜରିପାଲ ତଳେ ଜୀବନ, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅପହଞ୍ଚ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 31, 2026 at 5:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ହଜାରେ ବର୍ଷର ସହର କଟକ । ପେଟପାଟଣା ପାଇଁ ଆସି ଭାଇଚାରାର ସହରକୁ ଆପଣାର କରି ନେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ । ବସ୍ତିରେ ଘରଟିଏ କରି ଜୀବନ ଜୀଉଁଛନ୍ତି । କଟକ ସହରରେ ଛୋଟବଡ ମିଶାଇ 272ଟି ବସ୍ତି ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 50 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି । ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍ବାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦିଆଯାଏ । ମାତ୍ର ସତରେ କଣ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ? ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଛି କି ? ନା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଯାଉଛି । ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ETV Bharatର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ।

150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ । ଏଥର 5 ଦିନ ଧରି ପାଳନ ହେଉଛି । ଏହି ଅବସରରେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେଉଛି କେଏମସି(KMC) । କିନ୍ତୁ ବିଡମ୍ବନାର ବିଷୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତିନି ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା । ଘର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଖବର ନାହିଁ । ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ୍‌ କଟକରେ ଥିବା କିଛି ବସ୍ତିକୁ ଯାଇଥିଲା । ସ୍ବାୟତ୍ତ ଦିବସ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣା କଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...

ଜରିପାଲ ତଳେ ଜୀବନ, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅପହଞ୍ଚ (ETV Bharat Odisha)

କଟକ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ବାପି ମୁର୍ମୁ କୁହନ୍ତି, ‘ପ୍ରାୟ 25 ରୁ 30 ବର୍ଷ ହେବ ବସ୍ତିରେ ରହିଲୁଣି । ମାତ୍ର ଆମ ବସ୍ତିରେ କୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ । ଘର ମିଳିବ କହିଲେ, ମାତ୍ର ଏଯାବତ ଘର ଦେଲେନାହିଁ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ନଦୀ କୂଳରେ ପଡି ରହିଛୁ । ବସ୍ତିରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିନାହିଁ । ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତାମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମେ । ଅମକ ଦେବୁ ସମକ ଦେବୁ କହି ଆମକୁ ଠକି ଦେଉଛନ୍ତି ।’ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ...।

ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ, ପିଇବାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ନାହିଁ:

କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, କଟକ ସହରରେ ପ୍ରାୟ 272 ବସ୍ତିରେ 50 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବାସିନ୍ଦା ବସବାସ କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଘର ସହ ଅନେକ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି । ଏମିତି ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ବସ୍ତିରେ ରହିଲେଣି । ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ନା ଅଛି ପକ୍କା ଘର, ନା ପାଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସୁବିଧା । ଜରି ପାଲ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ । ଖରା ହେଲେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ବର୍ଷା ହେଲେ ଓଦାରେ ରହି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି । ମୌଳିକ ସୁବିଧା ତ ପରର କଥା ପିଇବା ପାଣି ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ । ମୂଲ ଲାଗିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଚଳେ ।

Slum Dwellers Problem
ଜରିପାଲ ତଳେ ଜୀବନ (ETV Bharat Odisha)
ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ସୁନୀଲ ହାଂସଡା କହିଛନ୍ତି, ‘15 ରୁ 20 ବର୍ଷ ହେବ ବସ୍ତିରେ ରହୁଛୁ । ମୂଲ ଲାଗି ପରିବାର ଚଳାଉଛୁ । ଜାଗା କିଣି ଘର କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ । ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧି ପାଲ ଟାଣି ରହୁଛୁ । ବର୍ଷା ଦିନେ ଓଦା ହୋଇ ରହୁଛୁ । ମାତ୍ର ଆମ କଥା ଶୁଣିବାକୁ କେହିନାହିଁ ।’
Slum Dwellers Problem
ଏଇ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା (ETV Bharat Odisha)

ଆମେ ବାହାରଲୋକ ନୁହେଁ...

ବାପି କି ସୁନୀଲ ନୁହେଁ, ଦିନ ମଜୁରୀ କରି ଚଳୁଥିବା ଟାର୍ଜନ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ‘ଆମେ ଓଡିଶା ମାଟିର ଲୋକ । ବାହାର ସ୍ଥାନରୁ ଆସିନାହୁଁ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ କଟକ ସହରରେ ରହିବା ପରେ ଆମ କଥା କେହି ବି ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି ।’

ବୟସର ଅପରାହ୍ନେ...ରାସନକାର୍ଡ ନାହିଁ କି ଭତ୍ତା ମିଳୁନି:

ଏ ତ ଶୁଣିଲେ ବାପି, ସୁନୀଲ ଓ ଟାର୍ଜନଙ୍କ କଥା । ଆଉ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ହେଲେ ମଞ୍ଜୁ ମୁଣ୍ଡା । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ । ତାଙ୍କୁ ରାସନକାର୍ଡଟିଏ ମିଳିନାହିଁ । ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ନାନା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି । ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ କହି ଥକି ଗଲେଣି । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ ।

Slum Dwellers Problem
ବସ୍ତିରେ ଘର (ETV Bharat Odisha)

ଟିକସ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଖାଲ ଖମା ଭର୍ତ୍ତି ହେଉନି:

ସ୍ବାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଟିକସ ପଇସାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କଟକ ବାସିନ୍ଦା ଖଗେଶ୍ବର ସେଠୀ । ସେ କୁହନ୍ତି, ‘ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ଟିକସ ପଇସାରେ ନିଜର ଦଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନକୁ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି , କିନ୍ତୁ ସହର ଭିତରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଅବସ୍ଥା ପୂରା ଶୋଚନୀୟ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଲ ଖମା ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ବାସିନ୍ଦା ।’

Slum Dwellers Problem
ଜରି ପାଲ ତଳେ ଜୀବନ (ETV Bharat Odisha)

ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖାଇଲେ...
କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂଙ୍କ କହିବା କଥା, ‘ସହର ପାଇଁ 100ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭେଟି ଦିଆଯାଇଛି । ବସ୍ତିବସିନ୍ଦାଙ୍କ ଥଇଥାନ ପାଇଁ 8ଟି ବଡ଼ ବିଲଡିଂ କରାଯିବ । ପ୍ରାୟ 5 ହଜାର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇପାରିବ । ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡିଶାର ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୋଲି ମେୟର କହିଛନ୍ତି ।

Slum Dwellers Problem
ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା (ETV Bharat Odisha)

ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉନ୍ନତି କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଏହା କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ଦେଉଛି ତାହା କଟକରେ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ଚଳଣି ବୟାନ କରୁଛି । କେବଳ କାଗଜ କଲମ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚୁ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି କଟକର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ।

Slum Dwellers Problem
କଟକର ଏକ ବସ୍ତିର ଦୃଶ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଶତାୟୁ ପୌରପାଳିକା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା; ବୟସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ମାଟିରୁ ଉଠୁନି

ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପୁଅ ରୁଦ୍ର, ସିକ୍ଯୁରିଟି ଗାର୍ଡଙ୍କ ଝିଅ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବେ ଡାକ୍ତର: ନିଟ୍‌ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପରେ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିଶନ

ବିଲୁପ୍ତ ପଥେ ପୁରୀର ଗର୍ବ 'ଆଳନ୍ଦିଆ ମାଛି ଗାମୁଛା'; ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି, ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି ବେଉସା !

ସମ୍ବଲପୁର ବାଘଲତ ଗାଁରେ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ବିକାଶ ! ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୁଅନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ରୋଗୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

CUTTACK SLUMS
କଟକ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା
ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ
LOCAL SELF GOVERNMENT DAY
SWAYAT SASAN DIVAS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.