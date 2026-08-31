ଜରିପାଲ ତଳେ ଜୀବନ, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅପହଞ୍ଚ: କଟକରେ 272 ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସର ଅର୍ଥ କଣ ?
1000 ବର୍ଷର ସହର କଟକ ପାଳୁଛି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ । ତେବେ ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା 272 ବସ୍ତିରେ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।ରିପୋର୍ଟ:ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 31, 2026 at 5:10 PM IST
କଟକ: ହଜାରେ ବର୍ଷର ସହର କଟକ । ପେଟପାଟଣା ପାଇଁ ଆସି ଭାଇଚାରାର ସହରକୁ ଆପଣାର କରି ନେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ । ବସ୍ତିରେ ଘରଟିଏ କରି ଜୀବନ ଜୀଉଁଛନ୍ତି । କଟକ ସହରରେ ଛୋଟବଡ ମିଶାଇ 272ଟି ବସ୍ତି ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 50 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି । ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍ବାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦିଆଯାଏ । ମାତ୍ର ସତରେ କଣ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ? ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଛି କି ? ନା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଯାଉଛି । ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ETV Bharatର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ।
150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ । ଏଥର 5 ଦିନ ଧରି ପାଳନ ହେଉଛି । ଏହି ଅବସରରେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେଉଛି କେଏମସି(KMC) । କିନ୍ତୁ ବିଡମ୍ବନାର ବିଷୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତିନି ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା । ଘର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଖବର ନାହିଁ । ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ୍ କଟକରେ ଥିବା କିଛି ବସ୍ତିକୁ ଯାଇଥିଲା । ସ୍ବାୟତ୍ତ ଦିବସ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣା କଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
କଟକ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ବାପି ମୁର୍ମୁ କୁହନ୍ତି, ‘ପ୍ରାୟ 25 ରୁ 30 ବର୍ଷ ହେବ ବସ୍ତିରେ ରହିଲୁଣି । ମାତ୍ର ଆମ ବସ୍ତିରେ କୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ । ଘର ମିଳିବ କହିଲେ, ମାତ୍ର ଏଯାବତ ଘର ଦେଲେନାହିଁ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ନଦୀ କୂଳରେ ପଡି ରହିଛୁ । ବସ୍ତିରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିନାହିଁ । ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତାମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମେ । ଅମକ ଦେବୁ ସମକ ଦେବୁ କହି ଆମକୁ ଠକି ଦେଉଛନ୍ତି ।’ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ...।
ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ, ପିଇବାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ନାହିଁ:
କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, କଟକ ସହରରେ ପ୍ରାୟ 272 ବସ୍ତିରେ 50 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବାସିନ୍ଦା ବସବାସ କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଘର ସହ ଅନେକ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି । ଏମିତି ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ବସ୍ତିରେ ରହିଲେଣି । ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ନା ଅଛି ପକ୍କା ଘର, ନା ପାଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସୁବିଧା । ଜରି ପାଲ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ । ଖରା ହେଲେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ବର୍ଷା ହେଲେ ଓଦାରେ ରହି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି । ମୌଳିକ ସୁବିଧା ତ ପରର କଥା ପିଇବା ପାଣି ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ । ମୂଲ ଲାଗିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଚଳେ ।
ଆମେ ବାହାରଲୋକ ନୁହେଁ...
ବାପି କି ସୁନୀଲ ନୁହେଁ, ଦିନ ମଜୁରୀ କରି ଚଳୁଥିବା ଟାର୍ଜନ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ‘ଆମେ ଓଡିଶା ମାଟିର ଲୋକ । ବାହାର ସ୍ଥାନରୁ ଆସିନାହୁଁ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ କଟକ ସହରରେ ରହିବା ପରେ ଆମ କଥା କେହି ବି ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି ।’
ବୟସର ଅପରାହ୍ନେ...ରାସନକାର୍ଡ ନାହିଁ କି ଭତ୍ତା ମିଳୁନି:
ଏ ତ ଶୁଣିଲେ ବାପି, ସୁନୀଲ ଓ ଟାର୍ଜନଙ୍କ କଥା । ଆଉ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ହେଲେ ମଞ୍ଜୁ ମୁଣ୍ଡା । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ । ତାଙ୍କୁ ରାସନକାର୍ଡଟିଏ ମିଳିନାହିଁ । ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ନାନା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି । ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ କହି ଥକି ଗଲେଣି । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ ।
ଟିକସ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଖାଲ ଖମା ଭର୍ତ୍ତି ହେଉନି:
ସ୍ବାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଟିକସ ପଇସାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କଟକ ବାସିନ୍ଦା ଖଗେଶ୍ବର ସେଠୀ । ସେ କୁହନ୍ତି, ‘ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ଟିକସ ପଇସାରେ ନିଜର ଦଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନକୁ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି , କିନ୍ତୁ ସହର ଭିତରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଅବସ୍ଥା ପୂରା ଶୋଚନୀୟ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଲ ଖମା ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ବାସିନ୍ଦା ।’
ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖାଇଲେ...
କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂଙ୍କ କହିବା କଥା, ‘ସହର ପାଇଁ 100ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭେଟି ଦିଆଯାଇଛି । ବସ୍ତିବସିନ୍ଦାଙ୍କ ଥଇଥାନ ପାଇଁ 8ଟି ବଡ଼ ବିଲଡିଂ କରାଯିବ । ପ୍ରାୟ 5 ହଜାର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇପାରିବ । ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡିଶାର ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୋଲି ମେୟର କହିଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉନ୍ନତି କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଏହା କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ଦେଉଛି ତାହା କଟକରେ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ଚଳଣି ବୟାନ କରୁଛି । କେବଳ କାଗଜ କଲମ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚୁ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି କଟକର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ