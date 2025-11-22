ETV Bharat / state

10,00000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଡବଲ ମର୍ଡର, ବାପା-ମାଆଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ଜହ୍ଲାଦ ପୁଅ

କଟକ ଦରଘା ବଜାରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ । ଧାର ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ ନ କରିବାରୁ ନିଜ ବାପା ଏବଂ ସାବତ ମାଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା ପୁଅ।

CUTTACK DOUBLE MURDER
କଟକ ଡବଲ ମର୍ଡର୍ (ETV Bharat Odisha)
Published : November 22, 2025 at 10:56 AM IST

Updated : November 23, 2025 at 10:53 AM IST

CUTTACK DOUBLE MURDER କଟକ: ଦରଘା ବଜାର ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାର ଫର୍ଦ୍ଦାଫାର୍ସ । ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନୃଶଂସ ପାଲଟିଲା ପୁଅ, ବାପା ଓ ସାବତ ମାଆକୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା । ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କଟକ ଦରଘା ବଜାର ଜେଲ କଲୋନୀରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ । ଉଭୟଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛି ନୃଶଂସ ପୁଅ । ଧାର ଟଙ୍କା ସୁଝିବାକୁ ନେଇ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ମୃତକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ଦୀପକ ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଲିତାରାଣୀ ଦାସ ।

ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଡବଲ ମର୍ଡର:

କଟକ ଡିସିପି, ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ କହିଛନ୍ତି," ଦରଘା ବଜାର ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଜନ୍ମିତ ବାପା ଓ ସାବତ ମାଆକୁ ଅତି ବୀଭତ୍ସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ପୁଅ । ଜେଲ କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା ଦମ୍ପତି ଦୀପକ ଦାସ ଓ ଦ୍ବିତୀୟ ପତ୍ନୀ ରିତାରାଣୀ ଦାସକୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛି ପୁଅ ଆଲୋକ ଦାସ । 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଏସସିବିରେ ମୃତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି ପୋଲିସ । ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ପରିବାରିକ ବିବାଦ ରହିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ବାପା କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ଜବତ୍ କରାଯାଇଛି । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ କେବଳ ପୁଅ ଆଲୋକ ଦାସ ଥିଲା ନା ଆଉ କାହାରି ହାତ ରହିଛି ? ଏନେଇ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପୋଲିସ ।"

କଟକ ଡବଲ ମର୍ଡର୍ (ETV Bharat Odisha)

କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲେ ସ୍ବାମୀ ?
ଆଲୋକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତରୁଲତା ନାୟକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ,'ଆଲୋକ 2024 ମସିହାରେ ନିଜ ବାପା ଦୀପକଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଟଙ୍କା ସେ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସୁଧରେ ଆଣିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧାର ଟଙ୍କା ସୁଝି ନ ପାରିବାରୁ ସଂପୃକ୍ତ ଲୋକ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ । ଏନେଇ ଆଲୋକ, ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ । ମାତ୍ର ସାବତ ମାଆ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ଫୋନ କାଟି ଦେଉଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଲୋକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ସେ । ଏମିତି କାଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ସେ । ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନିଜ ବାପା ଏବଂ ସାବତ ମାଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ।"

