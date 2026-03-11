ଖରା ଆରମ୍ଭରୁ ଜଳ ପୀଡ଼ା: 92 ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଭରସା, ପାଣି ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତି 1 କିମି
କଟକର 7ଟି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଡ଼ କରିବାର ବୋଝ । 10 ହଜାର ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଖରା ଦିନରେ ପିଇବା ଜଳ ସମସ୍ଯା ଉତ୍କଟ ହୋଇପଡୁଛି ।
Published : March 11, 2026 at 3:53 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Water Problem କଟକ: ଖରା ଦିନ ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ । ପେଟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଏହି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଡ଼ କରିବାର ବୋଝ ଲଦି ହୋଇପଡେ । 92 ପରିବାର ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ । ସକାଳେ ପାଣି ଆସିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସେ ନାହିଁ । ଏହା କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ ବରଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ମାତ୍ର 2-3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଗାଙ୍ଗୁଲି ବସ୍ତିର ଅବସ୍ଥା । ଯେଉଁଠି ପେଟପାଟଣା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ପାନୀୟ ଜଳକଷ୍ଟ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବିସହ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଜଳସଙ୍କଟ:
ମହାନଦୀର ତ୍ରେକୋଣଭୂମି କଟକ । ସହର ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ମହାନଦୀ ଓ କାଠଯୋଡ଼ି । କାଠଯୋଡି ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରାୟ 7ଟି ବସ୍ତି ରହିଛି । ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାୟ 10 ହଜାର ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଖରା ଦିନରେ ପିଇବା ଜଳ ସମସ୍ଯା ଉତ୍କଟ ହୋଇପଡେ । ଦୁଇଟି ନଦୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଖରାଦିନେ ପାଣି ପାଇଁ ଆଉଟୁପାଉଟୁ ହୁଅନ୍ତି ଲୋକେ । ତେବେ କଟକ ସିଡିଏ 10 ନମ୍ବର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗାଙ୍ଗୁଲି ବସ୍ତିରେ ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ।
92 ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ:
ଗାଙ୍ଗୁଲି ବସ୍ତିରେ ପ୍ରାୟ 92 ଜଣ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି । ଏଠାରେ 20ରୁ 30 ବର୍ଷ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ପରିବାର ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ଏଠାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନା କରି ରହିଆସୁଛନ୍ତି । ଏଠାରେ କିଏ ଜରି ପାଲ ତଳେ ରହୁଛି, ତ ଆଉ କିଏ ଚାଳ ଛପର କିମ୍ବା ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି । ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ସାହା ଭରସା । ଖରାଦିନ ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଯାଏ । ଡହଡହ ଖରା ତାତିରେ ଗରା-ବାଲ୍ଟି ଧରି କିଲୋମିଟର କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡେ । ଏହା ଦିନେ କିମ୍ବା ସାପ୍ତାହିକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏପରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ।
ପାଣି ପାଇଁ 1 କିମି:
ଖରାଦିନରେ ମଧ୍ୟ ନଳକୂପରୁ ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ପାଣି ବାହାରିଥାଏ । ଏହାକୁ କେବଳ ବାସନ ମାଜିବା ଏବଂ ନିତ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଅଧିକ ଖରା ହେଲେ ନଳକୂପ ଶୁଖି ପାଣି ବାହାରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପାଣିକୁ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଚା କରନ୍ତି । ମାତ୍ର ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଏକ କିଲୋମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ପଡିଥାଏ ।
ଚାନ୍ଦୁ ହେମ୍ରମ ନାମକ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, "ମଜୁରିଆ କାମ ପାଇଁ ଆମେ ଗାଁ ଛାଡି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ କଟକ ଆସିଥିଲୁ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଏଠାରେ ରହିଲୁଣି । ମାତ୍ର ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଆମ ବସ୍ତିରେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ । ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପରିବାର ଚଳାଉଛୁ । ଏଠାରେ ଥରେ ମାତ୍ର ସିଏମସି ପାଣି ଯୋଗାଇଥିଲା । ଆଉ କେବେ ଏଠାକୁ କେହି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ।"
'ଗରିବ ବୋଲି କେହି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ'
"ଆମେ ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦା ନୁହେଁ । ପ୍ରାୟ 30-35 ବର୍ଷ ହେବ ମଜୁରିଆ କାମ କରିବାକୁ ଆମେ ଗାଁ ଛାଡି କଟକ ଆସିଥିଲୁ । ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ ବି କରି ସାରିଲୁଣି । ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମିଳିବା ତ ଦୂରର କଥା ମାତ୍ର ପିଇବା ପାଣି ବି ସଠିକ୍ ଭାବେ ମିଳିପାରୁନାହିଁ । ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପିଇବା ପାଣି ସାଇତି ରଖୁ । 2 ଜଣ କାମକୁ ଗଲେ 2 ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ବାହାର ଟ୍ୟାପ ଖୋଜି ପାଣି ଆଣି ଥାଉ । ଗରିବ ବୋଲି ଆମକୁ କେହି ପଚାରୁ ନାହାଁନ୍ତି" ବୋଲି ଅନ୍ୟଜଣେ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ବାପି ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି ।
7ଟି ବସ୍ତିରେ ଉତ୍କଟ ଜଳ ସମସ୍ୟା:
ସେହିପରି ଜଣେ କଟକ ବାସିନ୍ଦା ଖଗେଶ୍ୱରସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ବାଇଗଣ ବସ୍ତି ଠାରୁ ଠାରୁ ନେଇ ରେଭେନ୍ସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 7ଟି ବସ୍ତିରେ ଘୋର ଜଳସଙ୍କଟ । ସବୁଠାରେ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଲୋକେ । ଏହି ବସ୍ତିରେ ହାରାହାରି 10,000 ଜନସଂଖ୍ୟା । ପୂର୍ବରୁ CMC ଏଠାରେ ସିନଟାକ୍ସ ଟାଙ୍କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା । ମାତ୍ର ଆଉ ଏପରି ହେଉନଥିବାରୁୁ ଗଭୀର ଜଳସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି । କିଛି ଲୋକ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଠାରେ ନଳକୂପ ଖନନ କରିଥିଲେ । ଖରାଦିନେ ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ । ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସିଡିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ।"
ଅଂଶୁଘାତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଜନା:
କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ସିଏମସିର ପ୍ରାଥମିକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି । ସହରବାସୀଙ୍କୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇବାକୁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
- ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯିବ
- ୧୦ଟି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ ହେବ ଅସ୍ଥାୟୀ ସେଡ୍
- CMC ଅଧିନରେ ଥିବା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଖୋଲିବ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅଂଶୁଘାତ ଓ୍ଵାର୍ଡ
ପ୍ରାଥମିକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ:
ସହରରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଲାଗି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିବ, ସେନେଇ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା । ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସିଏମସିର ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ । ଏହା ସହିତ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳଛତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ବୋଲି କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅଂଶୁଘାତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଯୋଜନା:
ସେହିପରି ଅଂଶୁଘାତ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ଲାଗି ସହରର ୨୫ଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ବେଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ନେଇ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ସହରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନଳକୂଅର ମରାମତି କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ସହ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଜଳଯୋଗାଣ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପାଣିଟ୍ୟାଙ୍କ ମହଜୁଦ୍ ରଖିବା ନେଇ ଓ୍ଵାଟକୋ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ମେୟର କହିଛନ୍ତି ।
ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ସେହିପରି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ 100ଟି ସିନଟେକ୍ସ ଟାଙ୍କିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । 15ଟି ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ରିଜର୍ଭ ରଖା ଯାଇଛି । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ପାଇଁ ବଡ଼ ଜେନେରେଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ 2500 ନଳକୂପର ମରାମତି ପାଇଁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ୱାଟକୋ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ସିଏମସି ମିଳିତ ବାବେ ଅଂଶୁଘାତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତ୍ତିରେ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ।
ବିଧାନସଭାରେ ପାନୀୟଜଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ:
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଧାନସଭାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ଅଭାବ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ।
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରା କହିଥିଲେ ଯେ, ପୂର୍ବ ସରକାର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଟ୍ୟାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ।
