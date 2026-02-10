SCB ମେଡିକାଲ ICUରେ ରୋଗୀ ପଡ଼ିଯିବା ଘଟଣା; ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
କଟକ SCB ହସ୍ପିଟାଲ ICUରେ ବେଡରୁ ପଡିଗଲେ ବୃଦ୍ଧ ରୋଗୀ । ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା । ଅବହେଳା କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ।
Published : February 10, 2026 at 8:52 PM IST
SCB Medical କଟକ: ପୁଣି ରୋଗୀ ଅବହେଳାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲ (SCB)ରେ ବଡ଼ ଅବହେଳାର ଚିତ୍ର ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିଛି । ମେଡିସିନ୍ ଆଇସିୟୁ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ବେଡ୍ରୁ ଖସି ପଡୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମେଡିକାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଅବହେଳା କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ କହିଛନ୍ତି ଏସସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।
କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ:
ଏନେଇ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ଅତିରିକ୍ତ ଅଧୀକ୍ଷକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା । ସେ ସମୟରେ ସେ ସ୍ଲଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ, ତାହାର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଆଗକୁ ଆହୁରି ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ଆଇସିୟୁରୁ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ବଦଳାଯାଇଛି ।"
ମେଡିକାଲ ଅତିରିକ୍ତ ଅଧୀକ୍ଷକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି କାମ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଠିକ୍ରେ କାମ ନକରିବ ଏଭଳି ଅସୁବିଧା ହେବ । ଯେଉଁମାନେ କାମରେ ଅବହେଳା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି । ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।"
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ:
ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ମେଡିସିନ୍ ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ରୋଗୀ ଛଟପଟ ହୋଇ ବାଡ ଭାଙ୍ଗି ସିଧା ବେଡ୍ ତଳକୁ ଖସିପଡୁଛନ୍ତି । ତେବେ ସେ ସମୟରେ ଡ୍ୟୁଟି ଥିବା ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ କଣ କରୁଥିଲେ ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଏସସିବି ମେଡ଼ିକାଲର ଆଇସିୟୁରେ ଅବହେଳା ଘଟଣା ନୂଆ ନୁହେଁ । ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ ରୋଗୀ ଅବହେଳାର ଅନେକ ଦୁର୍ନାମ ଏସସିବି ମୁଣ୍ଡାଇଛି । ଏସସିବିର ଟ୍ରମା ଆଇସିୟୁରେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ନର୍ସମାନେ ହୋଲି ରଙ୍ଗ ଖେଳୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇରଲ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ମହିଳା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏକା ପାଇ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ ମେଡିକାଲର ଜଣେ ଚତୁର୍ଥଶ୍ରେଣୀ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ମଙ୍ଗଳାବାଗ ପୋଲିସ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ