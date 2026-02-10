ETV Bharat / state

SCB ମେଡିକାଲ ICUରେ ରୋଗୀ ପଡ଼ିଯିବା ଘଟଣା; ଷ୍ଟାଫ୍‌ଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

କଟକ SCB ହସ୍ପିଟାଲ ICUରେ ବେଡରୁ ପଡିଗଲେ ବୃଦ୍ଧ ରୋଗୀ । ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା । ଅବହେଳା କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ।

Cuttack SCB Medical ICU Patient Falls From Bed Action Against On Duty Staff
SCB ମେଡିକାଲ ICUରେ ରୋଗୀ ପଡ଼ିଯିବା ଘଟଣା (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 10, 2026 at 8:52 PM IST

SCB Medical କଟକ: ପୁଣି ରୋଗୀ ଅବହେଳାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲ (SCB)ରେ ବଡ଼ ଅବହେଳାର ଚିତ୍ର ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିଛି । ମେଡିସିନ୍ ଆଇସିୟୁ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ବେଡ୍‌ରୁ ଖସି ପଡୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମେଡିକାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଅବହେଳା କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ କହିଛନ୍ତି ଏସସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।

SCB ମେଡିକାଲ ICUରେ ରୋଗୀ ପଡ଼ିଯିବା ଘଟଣା (ETV Bharat)

କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ:

ଏନେଇ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ଅତିରିକ୍ତ ଅଧୀକ୍ଷକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା । ସେ ସମୟରେ ସେ ସ୍ଲଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ, ତାହାର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଆଗକୁ ଆହୁରି ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ଆଇସିୟୁରୁ ଷ୍ଟାଫ୍‌ଙ୍କୁ ବଦଳାଯାଇଛି ।"

ମେଡିକାଲ ଅତିରିକ୍ତ ଅଧୀକ୍ଷକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି କାମ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଠିକ୍‌ରେ କାମ ନକରିବ ଏଭଳି ଅସୁବିଧା ହେବ । ଯେଉଁମାନେ କାମରେ ଅବହେଳା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି । ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।"

Cuttack SCB Medical ICU Patient Falls From Bed Action Against On Duty Staff
SCB ମେଡିକାଲ ICUରେ ରୋଗୀ ପଡ଼ିଯିବା ଘଟଣା (ETV Bharat)

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ:

ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ମେଡିସିନ୍ ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ରୋଗୀ ଛଟପଟ ହୋଇ ବାଡ ଭାଙ୍ଗି ସିଧା ବେଡ୍‌ ତଳକୁ ଖସିପଡୁଛନ୍ତି । ତେବେ ସେ ସମୟରେ ଡ୍ୟୁଟି ଥିବା ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ କଣ କରୁଥିଲେ ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

Cuttack SCB Medical ICU Patient Falls From Bed Action Against On Duty Staff
SCB ମେଡିକାଲ ICUରେ ରୋଗୀ ପଡ଼ିଯିବା ଘଟଣା (ETV Bharat)

ଏସସିବି ମେଡ଼ିକାଲର ଆଇସିୟୁରେ ଅବହେଳା ଘଟଣା ନୂଆ ନୁହେଁ । ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ ରୋଗୀ ଅବହେଳାର ଅନେକ ଦୁର୍ନାମ ଏସସିବି ମୁଣ୍ଡାଇଛି । ଏସସିବିର ଟ୍ରମା ଆଇସିୟୁରେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ନର୍ସମାନେ ହୋଲି ରଙ୍ଗ ଖେଳୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇରଲ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ମହିଳା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏକା ପାଇ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ ମେଡିକାଲର ଜଣେ ଚତୁର୍ଥଶ୍ରେଣୀ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ମଙ୍ଗଳାବାଗ ପୋଲିସ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

