କଟକ SCB ମେଡିକାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: ୧୫ ଦିନରେ ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲକୁ ରାଜ୍ୟକୁ NHRCଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
HRF ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ ଜେନାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ସ୍ୱୟଂପ୍ରେରିତ ପଦକ୍ଷେପ; ମୃତକଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି
Published : March 16, 2026 at 8:58 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
କଟକ: ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଘଟିଥିବା ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ନେଇ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ (NHRC) ଗଭୀର ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କିତ ସବିଶେଷ ଆକ୍ସନ ଟେକନ ରିପୋର୍ଟ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ (HRF) ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ ଜେନାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରୁଜୁ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ବି.ଆର. ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏହି ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । କେସ୍ ନଂ ୨୨୭/୧୮/୩/୨୦୨୬ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅନୁଯାୟୀ, ଏସସିବିର ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟରର ପ୍ରଥମ ତଳର ଇଣ୍ଟେନସିଭ୍ କେୟାର ୟୁନିଟ୍ (ଆଇସିୟୁ) ଭିତରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ୨୩ ଜଣ ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ । ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୧ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆହତ ରୋଗୀ ପୋଡ଼ା ଓ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ସମସ୍ୟାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ସଠିକ୍ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଘୋର ଅବହେଳା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଗ୍ନିନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୂଳ କାରଣ । ଉଦ୍ଧାର ଓ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ସିଷ୍ଟମ୍ ସମୟରେ କାମ ନକରିବା ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ମାନବାଧିକାରର ଗୁରୁତର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି, ତୁରନ୍ତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ସହ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ଆହତଙ୍କୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
